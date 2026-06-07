社會情緒學習資源中心 深耕校園「心」幸福

【撰文｜鄒明珆、圖片提供｜台中市政府】

台中市首座「社會情緒學習（SEL）資源中心」於今（2026）年3月20日「國際幸福日」掛牌成立，市府期望在積極推動心理健康相關政策時，也成為一座專業的心理守護塔，為師生編織出一張強韌的幸福防護網。

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因應兒少心理健康需求，台中市政府教育局於台中第二高級中等學校，成立首座「台中市社會情緒學習（SEL）資源中心」（以下簡稱SEL資源中心），此外，更進一步於2026年4月27日與國立台灣師範大學簽署合作備忘錄，締結深度合作夥伴關係，將引進系統化的社會情緒學習教育方案，打造能接住每一位師生的支持網絡。

台中市政府教育局表示，作為台中市SEL種子教師的專業培力樞紐，SEL資源中心未來將辦理全市SEL種子教師培訓與主題研習，協助教師將情緒辨識、壓力調適及人際互動等核心能力融入課程教學與班級經營，透過整合心理健康、校園安全、反毒防詐、自殺防治（守門人機制）、霸凌防制到復學輔導等面向，並結合幸福校園15項指標，期能從源頭增強學子們的心理韌性與應對壓力的能力，並讓情緒教育轉化為日常生活的實踐。

此外，SEL資源中心同時也將建構教育局與各級學校之間的系統化支持機制，作為政策推動的重要中樞，提供學校在推動SEL教育的行政支援與專業諮詢，協助各校依據實際需求落實相關措施；並致力於經驗交流與成果擴散，建立觀摩與交流機制，讓社會情緒學習理念在台中市各級學校逐步扎根。

SEL資源中心同時也將建構教育局與各級學校之間的系統化支持機制，作為政策推動的重要中樞。

透過SEL資源中心的運作，台中市正以實際行動培養學子們的心理韌性與情緒素養，深化幸福校園理念，編織安全、友善且具支持力的校園「幸福防護網」，引領每位學子在愛與理解中成長茁壯。