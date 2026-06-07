泳訓夏令營、防溺課程 守護兒童戲水安全

【撰文｜朱言軒、圖片提供｜台中市政府】

從校園游泳教育到社區運動場域，台中市全面強化兒童水域安全與運動素養，不僅投入逾6,000萬元啟動「台中尚泳」計畫，各國民暨兒童運動中心也持續推出泳訓與多元水域課程，同時辦理兒童游泳防溺課程，面對即將到來的暑假戲水高峰期，讓孩子能培養正確的水中技能，玩得開心又安心！

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台中市政府不遺餘力地推動兒童水域安全與運動素養教育，除校園扎根游泳教育外，也結合社區運動設施擴大孩子們的學習場域。今年台中市政府教育局更推出「台中尚泳」計畫，預計挹注超過6,000萬經費，從整合游泳資源、提高補助經費到興建泳池設施，積極增進台中市學童的游泳能力。

國兒運「泳訓夏令營」爸媽安心好選擇

為響應「台中尚泳計畫」的精神，台中市各國民暨兒童運動中心（以下簡稱國兒運）持續於寒暑假期間，同步推出泳訓課程，從水域適應到提升游泳技能，讓孩子在假期中安心、快樂學游泳。

為防範溺水意外，教育部與內政部消防署推廣「防溺十招」口訣。

「防溺十招」口訣。

而每逢暑假，國兒運均會舉辦多元的營隊活動，從球類運動、兒童舞蹈、直排輪、跳床、跆拳道到水域課程，提供孩子豐富的暑期選擇。至於好玩又實用的「泳訓夏令營」，依照學員程度，分為泳池訓練營、初級游泳班與水中適應課程等，採取循序漸進的友善學習方式，協助學童建立自信，進一步增強水中自救與游泳的技能。

除了泳訓夏令營，各運動中心也因地制宜打造特色水域課程，像是北區國民運動中心推出「漫潛泡泡營」，帶領學員鼓起勇氣潛入水面，探索水下世界的樂趣。長春國兒運的「長勝軍日歸營」則結合海陸活動，將浮潛、水肺、立式划槳（SUP）納入課程中，為具備一定游泳基礎且熟悉水域環境的孩子，安排更具挑戰性與趣味性的體驗活動。

向下扎根！

防溺一小時 安全一輩子

除了游泳技能訓練，台中市政府運動局在每年寒暑假來臨前，也會與台中市游泳池同業協會合作，在全市多間國兒運或民間游泳池舉辦「兒童游泳防溺課程」，針對6至12歲的學齡兒童，傳授水中自救觀念與基礎急救技巧，透過訓練提升緊急應變能力，使防溺教育向下扎根。

課程秉持「防溺一小時、安全一輩子」的理念，由專業教練結合理論與實務操作，指導小朋友辨識水域風險，學習防溺概念與CPR心肺復甦術，同時也讓學員親自進行「自救漂浮」、「仰漂呼救」、「衣著游泳」等技能，透過分階段教學與模擬情境練習，確保每位小朋友完整掌握關鍵的救命知識。

泳訓與防溺資訊，可至台中市政府運動局粉絲專頁查詢。