快訊

傅子純常自嘲外強中乾！曾眩暈、氣胸 合作夥伴震驚遺憾

中職／一人挺一邊！可愛小情侶真的為中信兄弟開球 網：希望看妳多笑一點

花心士官和已婚女同事上摩鐵…女友怒向軍方投訴 恐面臨汰除處分

綠美圖漫遊洞 探索沉浸式感官場域

聯合新聞網／ 漾台中
漫遊洞以360度的環形螢幕打造壯觀的視覺效果，引人注目。
漫遊洞以360度的環形螢幕打造壯觀的視覺效果，引人注目。

【撰文｜朱言軒、圖片提供｜台中綠美圖、YHLAA李易暹】

去(2025)年底開幕的台中綠美圖，以豐富的書籍、藝術典藏與精心設計的空間，吸引超過百萬人造訪，而近期新開放的「漫遊洞 （Fusion Portal）」，以360度環形螢幕結合AI生成技術，打造震撼視覺體驗，搭配趣味的沉浸式遊戲，成為綠美圖的人氣新亮點。

---------

「漫遊洞 （Fusion Portal）」位於綠美圖的圖書館棟3樓「數位光境（digital hub）」挑高兩層樓的空間中，內部寬敞明亮，以白色調為主，光線從窗櫺流淌而下，映照半空中的環形螢幕，再點亮最下方的閱讀空間，視覺穿透打造出輕盈獨特的氛圍。

其中，全台首創總長48公尺的環形螢幕，用600多片LED螢幕拼接而成，視覺效果十分壯觀，結合圖書館近年收藏的上千本新書與美術館的藝術典藏，以AI生成出「四季」、「情緒」、「時間」、「水」等主題的衍生內容，讓閱讀與藝術完美交融，隨著資訊的流動與變化，帶給遊客充滿驚喜的文化旅程。

透過平板探訪漫遊洞，只要輕點螢幕就能探索書籍與藝術作品。
透過平板探訪漫遊洞，只要輕點螢幕就能探索書籍與藝術作品。

不同於館內多數安靜的閱讀空間，數位光境也是綠美圖內唯一播放音樂的場域。由音樂創作者蔡偉德譜出輕柔曼妙、風格清新的樂曲，遊客邊看書邊聽音樂，彷彿身在咖啡廳內，度過美好的閱讀時光。

此外，數位光境空間裡，還設有多台數位閱讀器，以及配備Adobe軟體、影音設備與繪圖板工具的高階電腦，串聯科技、知識與藝術，打造綠美圖專屬的「創客基地」，民眾皆能預約使用，讓創作與靈感源源不絕地發生。

解鎖綠美圖秘密
回顧探索歷程

為了讓大家深入了解綠美圖，台中市政府文化局推出數位解謎遊戲《漫遊者》，以「在空間中迷路」為靈感，打造15道關卡帶領闖關者走遍場館。民眾只需要透過手機掃描QRCODE進入遊戲網站，即可於綠美圖中尋找啟動關卡的關鍵「圖形」，逐一挖掘綠美圖的空間細節，完成互動解謎後，還能把個人漫遊足跡上傳到「漫遊洞」，在環形LED上觀賞精彩的探索歷程。

文化局推出數位解謎遊戲《漫遊者》，將參觀綠美圖的歷程轉化為遊戲體驗。
文化局推出數位解謎遊戲《漫遊者》，將參觀綠美圖的歷程轉化為遊戲體驗。

新奇有趣的沉浸式體驗，挑戰遊客的觀察力與思考力，更建立人與空間、文化、城市間的緊密連結，為綠美圖之旅留下精彩回憶。

《漾台中》2026年6月號NO.43
《漾台中》2026年6月號NO.43

漾台中

追蹤

相關新聞

社會情緒學習資源中心 深耕校園「心」幸福

台中市首座「社會情緒學習（SEL）資源中心」於今（2026）年3月20日「國際幸福日」掛牌成立，市府期望在積極推動心理健康相關政策時，也成為一座專業的心理守護塔，為師生編織出一張強韌的幸福防護網。

泳訓夏令營、防溺課程 守護兒童戲水安全

從校園游泳教育到社區運動場域，台中市全面強化兒童水域安全與運動素養，不僅投入逾6,000萬元啟動「台中尚泳」計畫，各國民暨兒童運動中心也持續推出泳訓與多元水域課程，同時辦理兒童游泳防溺課程，面對即將到來的暑假戲水高峰期，讓孩子能培養正確的水中技能，玩得開心又安心！

綠美圖漫遊洞 探索沉浸式感官場域

去(2025)年底開幕的台中綠美圖，以豐富的書籍、藝術典藏與精心設計的空間，吸引超過百萬人造訪，而近期新開放的「漫遊洞 （Fusion Portal）」，以360度環形螢幕結合AI生成技術，打造震撼視覺體驗，搭配趣味的沉浸式遊戲，成為綠美圖的人氣新亮點。

綠能屋頂停車場 開創屋頂光電新價值

為了提升停車品質並響應低碳生活，台中市政府交通局推動「公有停車場設置太陽光電棚架計畫」，在停車場屋頂打造兼具「遮陽避雨」與「綠能發電」的永續基地，預計至2027年，台中市將有13座立體停車場完成屋頂光電設置，每年總發電量可達約391萬3,618度，相當於減少1,930公噸左右的二氧化碳排放量，等同種植近10萬棵樹。

和平區雪山坑步道 泰雅文化行旅

盛夏時節，步入山林的深綠懷抱，感受潺潺野溪和沁涼微風，是避暑首選。隱身於和平區桃山部落的「雪山坑登山步道」，坐擁全台最大的山蘇林秘境，是一條沿著泰雅族古老獵徑規劃的自然步道。在這裡，旅人披上傳統披肩、聆聽祖靈之鳥Siliq的引路，跟隨部落導覽員穿梭在《賽德克．巴萊》的史詩場景與奇幻的「巨人之手」，展開一場走讀原鄉、與祖靈對望的輕旅行。

千萬流量「霧農大叔」 深化農業品牌力

擁有美國企管碩士與中興大學農經博士雙頭銜，黃景建深耕霧峰區農會30年，從沒想過有天自己竟會成為網路千萬流量的「霧農大叔」。他以上百支短影音，生動介紹霧峰農特產，用年輕世代的方式翻轉農業行銷；更以企管人的創新思維，協助霧峰區的各種農產品建立品牌、推動台灣農會跨域合作，帶領傳統農會走向轉型之路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。