綠美圖漫遊洞 探索沉浸式感官場域

【撰文｜朱言軒、圖片提供｜台中綠美圖、YHLAA李易暹】

去(2025)年底開幕的台中綠美圖，以豐富的書籍、藝術典藏與精心設計的空間，吸引超過百萬人造訪，而近期新開放的「漫遊洞 （Fusion Portal）」，以360度環形螢幕結合AI生成技術，打造震撼視覺體驗，搭配趣味的沉浸式遊戲，成為綠美圖的人氣新亮點。

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「漫遊洞 （Fusion Portal）」位於綠美圖的圖書館棟3樓「數位光境（digital hub）」挑高兩層樓的空間中，內部寬敞明亮，以白色調為主，光線從窗櫺流淌而下，映照半空中的環形螢幕，再點亮最下方的閱讀空間，視覺穿透打造出輕盈獨特的氛圍。

其中，全台首創總長48公尺的環形螢幕，用600多片LED螢幕拼接而成，視覺效果十分壯觀，結合圖書館近年收藏的上千本新書與美術館的藝術典藏，以AI生成出「四季」、「情緒」、「時間」、「水」等主題的衍生內容，讓閱讀與藝術完美交融，隨著資訊的流動與變化，帶給遊客充滿驚喜的文化旅程。

透過平板探訪漫遊洞，只要輕點螢幕就能探索書籍與藝術作品。

不同於館內多數安靜的閱讀空間，數位光境也是綠美圖內唯一播放音樂的場域。由音樂創作者蔡偉德譜出輕柔曼妙、風格清新的樂曲，遊客邊看書邊聽音樂，彷彿身在咖啡廳內，度過美好的閱讀時光。

此外，數位光境空間裡，還設有多台數位閱讀器，以及配備Adobe軟體、影音設備與繪圖板工具的高階電腦，串聯科技、知識與藝術，打造綠美圖專屬的「創客基地」，民眾皆能預約使用，讓創作與靈感源源不絕地發生。

解鎖綠美圖秘密

回顧探索歷程

為了讓大家深入了解綠美圖，台中市政府文化局推出數位解謎遊戲《漫遊者》，以「在空間中迷路」為靈感，打造15道關卡帶領闖關者走遍場館。民眾只需要透過手機掃描QRCODE進入遊戲網站，即可於綠美圖中尋找啟動關卡的關鍵「圖形」，逐一挖掘綠美圖的空間細節，完成互動解謎後，還能把個人漫遊足跡上傳到「漫遊洞」，在環形LED上觀賞精彩的探索歷程。

文化局推出數位解謎遊戲《漫遊者》，將參觀綠美圖的歷程轉化為遊戲體驗。

新奇有趣的沉浸式體驗，挑戰遊客的觀察力與思考力，更建立人與空間、文化、城市間的緊密連結，為綠美圖之旅留下精彩回憶。