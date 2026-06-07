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綠能屋頂停車場 開創屋頂光電新價值

聯合新聞網／ 漾台中
太平區中興立體停車場
太平區中興立體停車場

【撰文｜邱子齊、圖片提供｜台中市政府】

為了提升停車品質並響應低碳生活，台中市政府交通局推動「公有停車場設置太陽光電棚架計畫」，在停車場屋頂打造兼具「遮陽避雨」與「綠能發電」的永續基地，預計至2027年，台中市將有13座立體停車場完成屋頂光電設置，每年總發電量可達約391萬3,618度，相當於減少1,930公噸左右的二氧化碳排放量，等同種植近10萬棵樹。

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開車進入公有立體停車場，頂層區域往往令想保護愛車的車主們望而卻步，成為最後的無奈選擇。長時間的高溫照射，加上混凝土鋪面與防水層累積的熱能，不僅急遽升高車內溫度，車主取車時又常習慣先開啟冷氣散熱數分鐘降溫，無形中也造成了多餘的能源損耗。

交通局於公有停車場屋頂引進太陽能光電棚架，既能遮陽又能發綠電。
交通局於公有停車場屋頂引進太陽能光電棚架，既能遮陽又能發綠電。

為了解決這項困擾，交通局引進太陽能光電棚架，為停車場頂層加蓋一層防護，上方裝載的高效率太陽能板，如同為愛車撐起一把巨型遮陽傘，成功阻隔烈日熱氣，降低車內溫度。而且，若遭逢午後雷陣雨頻發的時節，車主也能從容取車，不再因為突如其來的大雨而顯得狼狽。透過太陽能光電棚架的庇護，不但能實質改善停車品質，更可順勢提升屋頂層車位的使用率。

停車場屋頂發電！
等同種下10萬棵樹

除了防曬防雨，這些建置於停車場屋頂的太陽能光電棚架，更可將日照轉化為潔淨電力，回饋至電力網絡使用。

目前，台中市已有6座公有立體停車場建置完成，包含：豐原區轉運中心、太平區新平、太平區中興、南屯區文山、南屯區正心、大里區東榮立體停車場，並順利併網發電，今年更將再啟用4座，逐步擴大光電網絡的覆蓋範圍。預計至2027年，台中市將有13座立體停車場全數完成屋頂光電設置，屆時，每年總發電量可達約391萬3,618度。若以一般家庭平均用電量換算，這筆電力可供上千戶家庭一整年的用電需求，對於提升在地綠電供給具有實質助益。

對於地狹人稠的城市而言，停車場屋頂是設置太陽能光電棚架的最佳場域，圖為南屯區正心立體停車場。
對於地狹人稠的城市而言，停車場屋頂是設置太陽能光電棚架的最佳場域，圖為南屯區正心立體停車場。

換個角度看，這些停車場屋頂，就像在城市種下一片看不見的森林。13座停車場的太陽能光電棚架每年所產生的綠電，相當於減少1,930公噸左右的二氧化碳排放量，等同於在台中市種植近10萬棵樹。對於地狹人稠的城市而言，要在都會中心尋覓足以容納10萬棵樹的林地非常困難，但藉由盤點既有的停車場屋頂場域，便能在不影響原本土地使用的前提下，成功創造出等同於大片森林的碳匯功能。這種「多功能土地利用」的模式，是台中邁向2050淨零碳排願景中，不可或缺的綠能拼圖。

2027年，全台中市預計將有13座立體停車場完成屋頂光電設置，圖為南屯區文山立體停車場。
2027年，全台中市預計將有13座立體停車場完成屋頂光電設置，圖為南屯區文山立體停車場。

發電也充電
升級智慧節能的停車日常

綠能建設的推動是城市發展的重要一環，市府在推動停車場光電計畫時，採取了「公私協力」的模式，由交通局攜手民間業者合作，在兼顧區域能源安全的同時，也帶動了綠色經濟的發展。藉由這樣的機制，讓原本功能單一的立體停車場屋頂，成功轉化為具備環境永續價值的綠能基地。

透過「台中交通網APP」能即時查詢電動車充電站相關資訊。
透過「台中交通網APP」能即時查詢電動車充電站相關資訊。

在擴充綠能發電之餘，因應電動車逐漸普及的趨勢，交通局也積極推展公有停車場內的充電設施建置。截至今（2026）年4月底為止，台中市公有路外公共停車場已設置共934個電動車充電格，建置數量超前法定目標（台中市公有停車場共有40,513個小型車停車格，依法須設置至少810個電動車充電格）。除了全面將設備升級為「用多少算多少」的度數計費機制，以落實使用者付費原則，交通局也建置了「充電樁監控管理平台」，整合各公、民營停車場之充電樁資訊，車主只需透過「台中交通網APP」就能即時查詢周遭可用的充電樁與剩餘車位情形，輕鬆就近充電。

台中市公有路外公共停車場目前已設有934個電動車充電格。
台中市公有路外公共停車場目前已設有934個電動車充電格。

此外，這些數據也會回傳至交通部「運輸資料流通服務平台(TDX)」及「台中交通網APP」，透過使用率、周轉率與充電度數等數據加以分析，讓這些大數據成為後續增設與升級公有充電設施的實用參考。

台中市公有路外公共停車場建置數量超前法定目標。
台中市公有路外公共停車場建置數量超前法定目標。

從單純的「發綠電」跨足到結合智慧充電的「省節電」，台中市正引領公有停車設施轉向更友善環境的營運方向。未來，交通局也將持續盤點全市具備光電潛力的停車區域，除了硬體建置，更計畫引進智慧節能感應設備，全面更換為具備環境偵測功能的節能燈具，以「一地多用、綠能共榮」為目標，期盼讓每一位市民在享受便利服務的同時，也能成為這座綠能城市的一部分，共同守護台中市宜居樂活的城市環境。

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英語小辭典

Photovoltaic

adj. 太陽光電的；

利用太陽能發電的

例句：

By 2027, all 13 planned parking garages in Taichung are expected to complete rooftop photovoltaic installations.（預計至2027年，台中市13座立體停車場將全數完成屋頂光電設施建置。）

解析：

photovoltaic由photo（光）與voltaic

（電流的）兩字根組成，指將陽光轉換為電能的技術，中文常譯為「太陽光電」，與system、panel、installation、canopy等字詞搭配使用。

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《漾台中》2026年6月號NO.43
《漾台中》2026年6月號NO.43

漾台中

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