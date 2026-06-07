和平區雪山坑步道 泰雅文化行旅

【撰文｜鄒明珆、攝影｜江茗洋】

盛夏時節，步入山林的深綠懷抱，感受潺潺野溪和沁涼微風，是避暑首選。隱身於和平區桃山部落的「雪山坑登山步道」，坐擁全台最大的山蘇林秘境，是一條沿著泰雅族古老獵徑規劃的自然步道。在這裡，旅人披上傳統披肩、聆聽祖靈之鳥Siliq的引路，跟隨部落導覽員穿梭在《賽德克．巴萊》的史詩場景與奇幻的「巨人之手」，展開一場走讀原鄉、與祖靈對望的輕旅行。

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位於台中市和平區大安溪沿線的「桃山部落」，又稱「雪山坑部落」，泰雅族語為「Tgbil」，意指櫸木。這座被原始櫸木、山蘇及楠樹環抱的世外桃源，在2025年底迎來「雪山坑登山步道」環狀線的完工。步道總長約2.4公里，海拔介於875至1,000公尺，是一條僅需1至2小時即可走完的休閒級步道。

這條步道由台中市政府觀光旅遊局與部落耆老合作，依循昔日傳統獵徑實地踏勘規劃而成，完美揉合了泰雅族的歷史脈絡與生態保育理念。走進這座天然的森林教室，足下踏著原木與石塊鋪設的階梯，空氣中飄散著新鮮木屑的清香。步道指標與意象巧妙融入泰雅菱形紋、台灣黑熊與石虎等裝飾，處處傳遞部落與山林共生的信念。

祖靈之眼的守護

與山林裡的生存智慧

在泰雅文化中，「Siliq」是指引吉凶方向的占卜鳥，而保證責任台中市原民見學勞動合作社主辦的導覽品牌「跟著Siliq去旅行」就以此為理念，化身為守護生態的引路人，帶領旅人認識這座綠色寶庫。

結束雪山坑登山步道的秘境探險，遊客可至「哈豹咖啡屋」的餐桌延續體驗。

正式入山前，旅人將迎來「身分轉換」儀式：由導覽員為造訪者披上紅、白、黑相間的泰雅族傳統披肩，代表旅人從觀光客轉化為受邀進入生活場域、與族人交心的朋友。披肩上醒目的黑白菱形紋路，正是泰雅族的文化核心「祖靈之眼」，象徵祖靈無所不在的守護與提醒，眼前充滿生命力的森林，就此成為開啟與祖靈對話的契機。

這種精神，是深植於泰雅族社會的「Gaga」規範，強調共享與共生的生活哲學。如同雪山坑登山步道沿途的草木藏有先人的智慧：透過「颱風草」葉片的摺痕，預測當年颱風出現的月份；「龍葵」與「昭和草」既能輔助血壓的穩定，也是用來製作小米料理的天然發酵良方；而從「腎蕨」圓潤地下塊莖所擠壓出的汁液，更是昔日獵人在缺水時的解渴清泉。

全台最大山蘇林

漫步《賽德克．巴萊》的史詩場景

隨著步道深入海拔近千公尺的高處，旅人彷彿走入一場由萬叢山蘇築起的翡翠盛宴。這裡是台灣目前已知最原始且面積最大的山蘇林，原本即是泰雅族人的傳統獵場；一叢叢山蘇附著於巨大的櫸木與楠樹梢，葉片猶如綻放的綠色煙火，交織成遮蔽烈日的翠綠隧道。這份原始視覺張力，還曾吸引電影《賽德克．巴萊》劇組在此取景，劇中賽德克族人從樹上躍下攔截日本士兵的磅礡場景，便是在此捕捉。

從路徑終點前行數公尺，小瀑布與淺水潭環繞的地景層次細緻分明。導覽員邀請旅人閉上雙眼，在潺潺溪水聲中體察僅靠水氣與空氣茁壯，在樹上充滿生命力的山蘇；當陽光穿透樹梢照亮林間，此處如同一座挖掘不盡的自然寶庫，值得人們細細品味。

「巨人之手」的環境反思

從荒廢遺跡看見自然的韌性

步出深邃秘境，視野隨著小徑轉折豁然開朗，壯麗的「巨人之手」赫然現身。這尊高約9公尺、半身沒入土中的塑像，神情悲壯且五指張開向天。這處奇觀並非源自泰雅族文化，而是1990年代廢棄的「雪山花園」巨型雕塑。當年停業的開發案，加上往後數次劇烈的風災與土石流侵襲，昔日華麗的噴水池與花園建設被大自然無聲收回，化為荒煙漫草間的頹圮廢墟，原為紀念罹難工人的塑像因而成為現在的巨人之手，見證大自然重新接管這片土地的歷程。

神情悲壯且五指張開向天的塑像「巨人之手」，見證了大自然的力量。

看著水泥建築逐漸被野草覆蓋，就如同環境教育的鮮活教材，它生動地傳達了泰雅族傳統文化中關於「節制」的教誨：人類若對山林欠缺敬畏，終將面臨自然的反撲。目前這片區域也是石虎與黑熊的重要棲息地，導覽員推行「無痕環境」解說，透過知識分享與行為引導，呼籲遊客捕捉奇幻美照之餘，請記得帶走垃圾並對自然保持謙卑，將環境的衝擊減至最低。

雪山坑登山步道坐擁全台最大的山蘇林秘境。

山林裡的風味饗宴

採集大自然的靈魂滋味

結束雪山坑登山步道的秘境探險，遊客可至「哈豹咖啡屋」的餐桌延續體驗，將泰雅族人的時節智慧，轉化為舌尖上的美妙滋味。

其中，具代表性的「小米醃肉」，選用原生小米發酵7天而成，散發厚實且獨特的酸香。考量遊客接受度，店家將部落慣有的生食料理改為香煎熟成，成為旅人認識泰雅文化的味覺入口。盛夏的節奏也映照在盤中：受氣候影響而產季延後的「桂竹筍」，恰好成為此時造訪的鮮甜禮讚，搭配辛香蕗蕎烹煮最能勾勒食材的原味；而步道旁隨處可摘取的「昭和草」，經汆燙涼拌展現出野菜清新的口感。

小米醃肉是極具代表性的泰雅族部落料理。

整季餐點巧妙地以「馬告」為靈魂，從帶有辛香滋味的「馬告蘿蔔糕」，到以馬告、刺蔥等香料搭配鹹豬肉與香菇的「竹筒飯」，每一口都能嚼出山林的豐富層次。驚喜的收尾則是部落招牌「原生肉桂捲」，選用自帶清甜香氣的原生肉桂葉，經烘烤後氣味溫潤柔和，輔以核桃更添酥脆口感。

加入馬告、刺蔥等香料的竹筒飯，搭配烤魚料理，展現豐富的風味層次。

體驗傳承部落力量的成年禮

織布與射箭間的文化律動

除了走訪步道，享用原住民特色料理，也十分推薦由導覽品牌「跟著Siliq去旅行」協助安排泰雅文化遊程體驗，理解泰雅族關於「成長」的生命禮俗。

在傳統編織教學中，旅人可親手製作紅、白、黑相間的「祖靈之眼」手環。

在部落傳統中，成年意味著承擔責任的開始：男子需習得入山打獵、搭建獵寮與編織魚筌（捕魚工具）的本領，以展現勇士的堅韌；女子則需掌握織布技藝，以細膩的手藝作為獲得族人認可的標記。

「祖靈之眼」手環是旅程中最具溫度的手作記憶。

在導覽員的引導下，「傳統射箭」體驗就此展開，當旅人屏氣凝神地拉弓、放箭，每一支射向靶心的箭矢，都像是與昔日穿梭林間的勇士精神進行跨時空對話。而「傳統編織」體驗的老師則準備了便於操作的「小型桌上織布機」，讓旅人在一梭一線的規律往返間，看著紅、白、黑相間的「祖靈之眼」逐漸顯現。這份象徵守護的紋路，不僅是泰雅文化的深度印記，更是旅程中最具溫度的手作記憶。

「跟著Siliq去旅行」泰雅文化遊程包括「傳統射箭」體驗。

在盛夏微風中，旅人從蒼翠山林走向故事滿載的餐桌，在大安溪畔深讀泰雅族與土地共生之美。這份洗盡塵囂的平靜，是感官的溫柔撫慰，更是盛夏原鄉贈與旅人最動人的禮物。