千萬流量「霧農大叔」 深化農業品牌力

【撰文｜陳怡如、攝影｜江茗洋、圖片提供｜黃景建】

擁有美國企管碩士與中興大學農經博士雙頭銜，黃景建深耕霧峰區農會30年，從沒想過有天自己竟會成為網路千萬流量的「霧農大叔」。他以上百支短影音，生動介紹霧峰農特產，用年輕世代的方式翻轉農業行銷；更以企管人的創新思維，協助霧峰區的各種農產品建立品牌、推動台灣農會跨域合作，帶領傳統農會走向轉型之路。

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「金針菇到底要不要洗？」一支解答千古疑問的網路爆紅影片，在社群媒體創下超過400萬次的驚人流量。令人意外的是，影片中面對鏡頭毫不怯場的人，不是專職網紅或影片創作者，而是霧峰區農會總幹事黃景建。

黃景建擔綱主角拍攝短影音介紹農業小知識。

契作香米、建造酒莊

將企管專業導入農會經營

身為土生土長的霧峰人，黃景建對於這片土地有相當深刻的情感。由於黃景建的阿公開米店，他從小在霧峰菜市場長大，在童年回憶裡，「菜市場就是霧峰的行政和經濟中心！」白天是最大的交易集散地，晚上還有熱鬧的夜市和電影院。儘管黃景建笑言自己小時候對農產品「哪懂那麼多」，只是在市場玩而已，但也讓他從小就感受農村交易的繁華與人情溫度。

雖然黃景建的阿公和爸爸都有從政背景，但他並未因此走上政治路，而是進入農會體系，從出納做起，隨後轉任推廣股長，成了摸熟地方農業的關鍵轉捩點。黃景建開始走進產地、與農友開會、寫計畫、學技術、辦活動，「第一線跑透透，讓我真正認識了農業生產、加工到行銷。」

2001年，時年35歲的黃景建接任霧峰區農會總幹事，他認為，過去輔導農民，大多是用爭取補助的方式減輕農民負擔，但對農民幫助有限，於是將企管專業導入農會經營，「重點是建立品牌、創造價值，讓農民賣更好的價格，就有更好的收入。」

於是，2002年黃景建便鎖定霧峰區最具盛名、也是全台最大產量的「益全香米」，推動契作計畫。農會以高於政府收購的價格回饋農民，並嚴格控管品質，契作面積從最初的7公頃，逐步擴張到500公頃，其中還包含100公頃不用農藥化肥的友善耕作。收購香米後，由農會負責加工、包裝，最後以統一的「霧峰香米」品牌打入通路，成功打響知名度。

但香米除了鮮食外，還能如何產出附加價值更高的加工產品？黃景建將目光投向高門檻的釀酒產業，於2005年建造霧峰農會酒莊，請來日本清酒大師廣井忠夫指導技術，將高品質香米化為精緻清酒，成功釀造出具有台灣特色的「初霧」系列純米吟釀與燒酎，並曾多次在國際酒類競賽中奪下金牌。

接任霧峰區農會總幹事之初，黃景建就以在地「益全香米」打響「霧峰香米」以及「初霧」系列純米吟釀、燒酎的名號。

除此之外，霧峰素有「菇類王國」美名，其中金針菇產量更占全台70%以上。黃景建也和團隊在霧峰區農會6樓，打造一座全球唯一的「霧峰菇類產學館」，展示全世界菇類的生長型態與相關知識，成了不少外國遊客慕名而來的知識寶庫。

打破地域藩籬

建立農會整合平台

後來，黃景建甚至將經營版圖跨出霧峰，他觀察台灣各地區農會大多獨立發展，缺乏整合行銷的平台，於是在2020年聯合13家農漁會，成立「台灣農創公司」，這是台灣第一個完全由農漁會投資、無政府部門介入的全國性合作平台。他在霧峰區農會4樓，精心打造一個全國農產品的販售空間，蒐集全台農會近400種商品；也建立電商平台，讓6、70家農會都能在此「開店」，打破傳統農產銷售的地理限制，讓優質農產能一鍵送到消費者手中。

化身「霧農大叔」的黃景建以趣味方式分享農業冷知識，也讓更多人理解農產品的價值。

為了讓更多人走進農村，黃景建成立「農創家旅遊」公司，不只帶領遊客深入田間觀察生態、採菇、品酒、製作米食等，更串起霧峰林家花園、921地震教育園區、光復新村等在地景點，提供極具深度的農村遊程，將農業從一級生產、二級加工，推向三級服務與觀光，完整建構「六級產業」版圖。他指出：「觀光業是產業火車頭，帶動食宿遊購行，我不只希望農會發展順利，也希望農會可以結合地方其他產業。」

為了擴大行銷能見度，黃景建在2024年，由同事提議化身「霧農大叔」，擔綱短影音主角，介紹13家會員的農特產品，以專業背景和親民風格，將農業冷知識拍得趣味十足，也讓更多人理解農產品的價值，曾一天就拍攝高達10支影片。除了引發全台網友熱議的「金針菇到底要不要洗？」、「花生發芽能不能吃？」、「荔枝怎麼保存？」等科普內容也吸引了高流量，至今累積160支影片，總流量破千萬。黃景建笑說，很意外自己變成「網紅」，還曾被外縣市民眾認出要求合照，但短影音引流果真有效，甚至吸引YouTuber主動前來農會開箱產品，影片上架隔天，農會貨架就被搬空。對他來說，網紅形象不僅是創造個人知名度，更是農產品被看見的重要推手。

鍾情台中溫潤風土

隨時親近自然

深耕在地的黃景建，特別鍾情霧峰環境，由於早期對農地的保護，霧峰沒有過多的工業區與擁擠建案，保留了純淨水源和適合耕作的土壤。從合歡山流下的溪水灌溉了平原，溫度適中的穩定氣候，再加上農試所坐落於此帶來的頂尖技術，讓霧峰成為農業與人文交融的淨土。

對黃景建來說，網紅形象不僅是創造個人知名度，更是農產品被看見的重要推手。

工作閒暇之餘，黃景建喜歡帶家人到台中與南投交界一帶，去杉林溪或日月潭走走，那是他從小帶孩子親近山林的地方，「這裡離市區近，交通方便，卻能隨時投入大自然懷抱。」在繁華都市與自然風光間隨意自在切換，是黃景建最喜歡的台中生活方式。如果說他眼中的霧峰，是一首由米香與酒香交織而成的詩；那他眼中的台中，便是這首詩最溫潤的背景。對他來說，台中就如同不冷不熱的舒適氣候般，非常愜意宜人，連帶台中人的性格，也和天氣一樣溫和。

他也表示，台中不僅擁有強勁的經濟量能，更是一個生命力十足的農業之城，從平地的水稻、畜產、花卉，到山區的果樹、菇菌，台中的農產分佈極其完整且規模龐大，「台中不只有單一作物，絕對具備成為『農業品牌城市』的條件。」

黃景建始終認為，「農業不只有生產，而是和生活與風土有關，我喜歡有溫度的農業，任何事都脫不了人和環境。」於是他用30年青春，持續述說霧峰農業的故事，把對土地的愛，釀成一壺回甘的故鄉酒。