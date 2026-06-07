導演李權洋 拍出台中的溫暖風景

【撰文｜陳怡如、攝影｜林宜賢、圖片提供｜李權洋、英傑哆、七十六號原子】

從兒少戲劇嶄露頭角，到執導影集與電影，導演李權洋以細膩且溫暖的影像語言，延伸出對家庭、社會與城市的觀察。對他而言，創作的起點始終很單純——從自身經驗出發，從《鏡子森林》到今年電影新作《哥哥可以跟我打勾勾嗎》，皆在台中取景，將成長回憶、地方風景轉化為影像語言，在他的鏡頭中多了一層溫度與記憶，成為觀眾得以共感的日常片段。

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拍攝現場燈光灼人，年僅28歲的李權洋站在攝影機後，眼前是楊謹華、游安順等成名已久的實力派演員。這是2019年《鏡子森林》第三季的片場，也是他首次執掌商業大戲的戰場，李權洋初登板便入圍第55屆金鐘獎戲劇節目導演獎，也將姚淳耀送上影帝寶座。

台中出身的李權洋，鏡頭語言既寫實又溫暖。他的作品，除了深刻描繪媒體生態的《鏡子森林》，還有《銅板少年》、《百味小廚神》、《什麼都沒有雜貨店》等獲獎無數的兒少戲劇。今年他的電影新作《哥哥可以跟我打勾勾嗎》，以育幼院孩童為故事起點，全片95％場景都在台中拍攝，透過鏡頭捕捉家鄉的日常風景，「也讓我重溫小時候的成長回憶。」

李權洋習慣以自身經驗出發創作，《阿嬤的放屁車》就是他從母親二行程烏賊車報廢故事中汲取的靈感。

二輪戲院當遊樂場

踏上拍片人生

李權洋很小就對影像感興趣，笑言自己是不折不扣的「電視兒童」，最後爸媽受不了，乾脆剪斷電視線，而這條斷掉的線，反而讓他飛向寬廣大銀幕。由於爸媽愛看電影，他也耳濡目染，在沒有電視的日子裡，二輪戲院成了他的遊樂場，自由穿梭在南華戲院、第一影城、全球影城裡，他說：「以前一張票只要40塊，就可以看一整天。」

由於爸媽愛看電影，李權洋（右下）也耳濡目染，孩童時的樂趣就是在二輪戲院裡看一整天。

從《神鬼戰士》、《臥虎藏龍》到《鐵達尼號》、《美麗人生》，「我是被好萊塢餵養長大的孩子！」他笑著說，這些波瀾壯闊的故事，也在他心中埋下影像種子，一路從世新廣電電影系念到台藝大電影碩士。

李權洋表示，因為大學畢業製作《釘子戶》入圍高雄電影節，讓他發覺「拍片這條路好像可以走」，但真正讓他脫胎換骨的，是研究所期間的代表作《銅板少年》。他回憶，小學時家裡經營夾娃娃機台，他曾湊了一袋沉甸甸的10元銅板去學校繳費，卻被老師拒收，於是他從自身故事出發，把這段經歷改編成了《銅板少年》，他坦言：「取材自身邊，我會比較踏實。」

當時，課堂老師是剪接大師廖慶松，李權洋只要剪好新版，就請老師給意見，整整打磨一年，才交出最終成品。如此傾注心力，為他贏得不少肯定，不僅入圍金鐘獎迷你劇集/電視電影獎、編劇獎和多項國內外大獎，更帶著他環遊世界，到法國、以色列、韓國、希臘等地參加國際影展。李權洋表示：「《銅板少年》是影響我很大的作品，我開始理解電影調性和敘事手法，也才知道有個領域叫『兒少戲劇』。」

研究所畢業製作《阿嬤的放屁車》，他又再次改編自身經歷，將母親二行程烏賊車的報廢故事，轉化為阿嬤與孫女的詼諧互動，再次獲得好評，更讓本片女主角陸弈靜拿下金穗獎最佳女主角。

從兒少領域嶄露頭角

持續挑戰不同題材

當年，因為《銅板少年》的優異表現，李權洋被名導鄭文堂相中，執導《鏡子森林》第三季，更入圍金鐘獎最佳導演。但之後的導演路並非想像中一帆風順，李權洋苦無沒有案子找上門，讓他經歷了長達兩年的沉潛期，直到《百味小廚神》出現，當時的團隊因疫情解散，他以救火隊的身分接手，重整影片架構，才克服各種複雜難題。

2024年，「小公視」開台首部全新兒童情境喜劇《什麼都沒有雜貨店》，更是公視在面試了10多位導演後，看中了李權洋執導《銅板少年》和《百味小廚神》的實力，賦予導演重任。這部戲不僅獲得金鐘獎創新獎，更在台北電影節首映時，連續8天蟬聯觀眾票選第一。

雖然李權洋接連交出多部從孩子視角出發的精彩作品，更強調「為孩子拍」，應該尊重兒童演員的需求，但擅於引導、捕捉孩子純真視角的他笑說自己不想被定型，持續挑戰不同題材，像是今年將上映的公視台語台時代劇《再見1987》，故事從日治時期橫跨至1987年；還有客家電視台的《女鬼愛轉屋》，則是傳達女性面對自我，展現勇氣的精神。

擅於引導、捕捉孩子純真與自然的李權洋，接連交出多部從兒童視角出發的精彩作品，《什麼都沒有雜貨店》也是其一。

愛拍家鄉風景

重溫熟悉記憶

李權洋不僅在小螢幕中大展身手，今年最新的電影作品《哥哥可以跟我打勾勾嗎》，也回到他最擅長的兒少領域，講述育幼院男孩間超越血緣的兄弟情，由萬芳、九孔、范逸臣、法比歐、李佳芯，以及童星鄒暟澐、滕韋煦等參與演出，陣容堅強。原本設定在美國發生的故事，因尋找場景問題，讓他毅然決定回台中拍攝，全片高達95%在台中取景，包含主場景光音育幼院，以及第二市場、大慶火車站、龍井火車站、東信派出所、清水服務區等地，從市井風情到交通節點，層層堆疊出台中多元而溫暖的城市樣貌。

《哥哥可以跟我打勾勾嗎》全片高達95%在台中取景。

這不是他第一次回家鄉拍攝，李權洋指出：「天氣是很大的誘因，台中很少遇到下雨，而且協拍資源相對豐富。」不僅在申請場地時，有台中市影視發展基金會大力幫忙，減輕劇組尋找場地的困難，宛如創作者最可靠的後盾；住宿補助也讓整個團隊6、70人下榻同一飯店，收工後還能一起探索在地美食、聊聊拍片細節，李權洋認為，這不只是節省經費，這種生活感對影視創作者來說很有幫助，更提高整個劇組的凝聚力。

《哥哥可以跟我打勾勾嗎》原本設定在美國發生的故事，因尋找場景問題，讓李權洋毅然決定回台中拍攝。

這次拍攝更讓李權洋笑說重溫了小時候的回憶。比如有次在大肚山拍攝時，偶然瞥見一塊「月下老人」的牌子，瞬間勾起兒時與父母騎機車上山看到月老廟的模糊記憶；在尋找男孩流浪冒險的廢墟場景時，他則找到曾盛極一時、如今已歇業的「竹舫百貨」，踏上荒廢頂樓，才發現上面竟有個旋轉餐廳，從窗戶望出去，更驚喜看到小時候在繼光街的家，「那一刻對我而言很新鮮，原來不遠的街區就是我最熟悉的地方。」

在暖陽中感受

台中的悠哉與日常

在李權洋的記憶中，台中的風景並非車水馬龍的繁華馬路，而是老城區裡有著深邃透視感的午後巷弄。當溫暖斜陽映照，靜謐街道流淌昏黃光影，行人剪影穿梭其間。這幅城市風景的起點，來自兒時電視線被剪斷的日子，家中2樓陽台成了他的祕密基地，常在寧靜午後獨自玩一下午，這份屬於舊城的悠哉，從此成了他對台中的印象。

因此，他眼中的台中，也如同暖陽般悠閒自在，他形容，「台中是個比較放鬆，生活感強烈的城市。」這種生活感體現在每一個地方，像是他常去向上市場吃小吃、帶女兒去美術館綠地玩耍、在熟悉路上騎車兜風，這種不需刻意安排的愜意，是台中最無可取代的魅力。

《哥哥可以跟我打勾勾嗎》於台中金典酒店舉行開鏡儀式。

身為少數持續定居台中，在台中成家立業的導演，李權洋笑著說，「如果要為台中拍一部紀錄片，我想會是美食，光是幾個傳統市場就拍不完了！」或許正是這份對生活、對味道、對故鄉光影的熱愛，讓他的作品裡總有一股暖意，緩緩流進每一位觀眾的心底，他會繼續在鏡頭轉動的瞬間，捕捉更多動人故事。