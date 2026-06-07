親子館數量增長6倍！ 陪孩子好好長大

【撰文｜趙心寧、圖片提供｜台中市政府社會局】

台中市的親子館數量，從2018年的4間，至2026年5月底為止擴增至26間，成長超過6倍，今（2026）年底更預計達成29個行政區30間的「區區親子館」目標。逐年增加的親子館數量，不僅翻轉了城市的育兒風景，也反映市府團隊對於提升家庭照顧支持系統的高度投入，從空間設計到資源整合，親子館不僅是遊戲場，更是連結學習、照顧與社會支持的重要節點。

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時針指向早上9點，台中市大安親子館剛打開門，小朋友們已經興奮地跑了進來。有的蹲在農務體驗區，模擬蔥苗一節一節往上長；有的在「蔥天炮小市集」裡忙著扮演小小攤販；也有一些孩子們安靜地窩在閱讀角，翻著嶄新的繪本。對孩子來說，這裡是可以盡情探索的遊戲場；對家長來說，則是一個令人安心的遊憩空間，既不用煩惱該帶孩子去哪裡放電，也不需要擔心天氣變化。

大安親子館的設計以在地農產青蔥為靈感，讓孩子在遊戲中認識土地。

今（2026）年4月至5月，大肚、南區、大安、龍井與外埔5間親子館接連開幕，短短幾週內輪番亮相，也讓台中市長盧秀燕提出的「區區親子館」願景，正式邁向最後衝刺階段。

區區親子館 最佳家庭照顧支持系統

2018年，盧市長剛上任時，全市只有4間親子館。作為六都唯一的女性市長，她深知雙薪家庭育兒不易，也認為當時的親子館配置，對於人口快速成長的台中而言，遠遠不夠。於是，她提出一連串具體政策，並表示：「孩子是我們的未來，政府一定要多加照顧。」並以「區區親子館」為目標，希望讓台中市每個行政區的家長，都能就近取得育兒資源。

盧市長與親子一同繪製大安親子館吉祥物「蔥天炮」。

台中市政府社會局表示，親子館不只是孩子放電的場所，更是一個結合遊戲與學習的空間。0到6歲的孩子可以在館內自由探索，家長則能同時接觸親職教育、托育諮詢與兒童發展篩檢等資源，成為最佳家庭照顧支持系統。另一項廣受家長好評的是圖書、教玩具借用服務，透過標準化清潔與消毒流程，玩具可以在不同家庭之間流動，不只減輕購買負擔，也讓資源更有效被利用。

此外，台中市共有24間親子館提供定點臨托服務，讓家長遇緊急臨時事件而無法自行照顧孩子時，可安心送托，以減輕家庭照顧負擔。

截至2026年5月底為止，台中市已設有26間親子館，平均每年服務人次超過百萬，而每一間館舍，也都各自發展出屬於在地的人文地景。舉例來說，清水親子館以濕地與海洋為主題，東勢親子館結合客家文化與山林特色，而霧峰親子館則設於歷史建築「舊省政府教育廳」之中，讓文化脈絡內化為孩子的成長軌跡。

清水親子館內融入童趣的高美濕地意象。

兼顧區域需求 打造友善育兒環境

社會局進一步指出，推動「區區親子館」過程中，最大的挑戰，在於各區域條件不同，親子需求也不相同，無法用同一套標準複製。舉例來說，台中市中區是全國面積最小的行政區，空間條件極為有限，但市府仍將停車場的一層樓改建為親子館，打造小而精緻的使用場域，也讓家長不必為停車與距離煩惱。而位於山區的和平區親子館，則考量當地人口與家庭結構等條件，採取不同策略，將服務年齡擴大至國小學童，並透過行動資源車巡迴達觀、梨山等部落，把早療與育兒資源送進更偏遠的日常場域。

相較之下，生活機能成熟、人口密度高的市區，育兒需求則呈現高度集中。今（2026）年4月新開幕的南區親子館，便與其他育兒服務整合於同一棟建築，以南區兒少家庭福利館為核心規劃，由社會局自辦興建，投入超過7,100萬元，整合托育照顧、親子共學與身心障礙支持服務。其中，南區親子館設置於2樓，規劃嬰幼兒探索區、閱讀創作空間及STEAM體驗區，呼應「遊戲中學習、互動中成長」理念。

台中市親子館是孩子盡情探索的遊戲場，也是家長接觸親職教育、托育諮詢與兒童發展篩檢等資源的空間。

結合多重機能 在生活中陪伴親子成長

除了因應各區的場域、人口或家庭結構等條件規劃，台中親子館也開始與行政服務空間結合。當親子館走進區公所或市場，陪伴自然而然地融入每日的生活流程。

例如，位於海線的大安親子館與龍井親子館，皆設於區公所內，讓原本的行政空間轉化為結合服務與育兒功能的新據點，館內亦將設計融入在地農村與自然意象：大安以青蔥為靈感打造「蔥天炮」主題空間，龍井則運用紅土、花生與強風等在地元素轉化為探索與創作的遊戲場景，讓孩子在遊戲中認識土地。

東勢親子館的細妹洗衣坊，呈現客家文化風格。

而外埔親子館則設於外埔區公有零售市場2樓，與戶政事務所及調解委員會共用同一棟建築，以油桐花為靈感的「桐童」，以及以葡萄為主題的寶寶空間，串聯語文、建構與自然探索區域，讓外埔孩子可以在日常玩樂經驗中，培養對故鄉地景風貌的認識。

從零星據點到各區全數覆蓋，台中市親子館逐漸融入各個家庭的育兒生活。

從零星據點到各區全數覆蓋，台中市親子館逐漸融入各個家庭的育兒生活。今年，西區、東區、北屯與梧棲親子館也將陸續開幕，預計於2026年底達成29個行政區共30家親子館的目標，陪伴孩子安心長大、家長放心育兒，作為家長溫暖且有力量的後盾。