原來素食也可以這麼好吃！ 素食餐廳顛覆想像

【撰文｜邱子齊、攝影｜莊震烽】

說到素食，您想像的料理是什麼樣子？其實，現代素食餐廳早已超越傳統限制，擁有多元樣貌，給予饕客不同選擇。本期《漾台中》精選4間風格迥異的特色素食餐廳，帶您探索這座城市的植物性飲食（Plant-based）樣貌，不妨跟著我們的腳步，在純粹的食材與講究的手藝間，細細感受素食料理顛覆想像的無窮魅力。

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禾益蔬食

雲貴川與南洋風 素食也能這樣吃！

坐落於沙鹿區的「禾益蔬食」，是以健康為訴求的純植料理餐廳，堅持不使用加工素料，並選用不含五辛成分的食材，是近期海線備受關注的素食小館。主廚將過往的蔬食餐飲經驗，結合雲貴川（中國西南地區的雲南、貴州、四川（含重慶）三省市合稱）的「酸、辣、鮮」與南洋風味，端出一道道別具特色的異國風格素食料理。

堅持繁複工序的美味

禾益蔬食的人氣品項「南洋咖哩叻沙湯麵」，不使用市售咖哩塊，而是每日以手工現磨新鮮的香茅、檸檬葉、辣椒、腰果等多種食材與香料，慢火熬製出無人工添加的醇厚湯頭，搭配清脆的高麗菜、豌豆、木耳、蕃茄等蔬菜，以及酥炸金針菇天婦羅，口感豐富、層次飽滿。

南洋咖哩叻沙湯麵以醇厚湯頭和豐富蔬菜口感擄獲饕客的心。

另一道「梅乾冬瓜客飯」同樣費工，梅乾菜須經長時間浸泡清洗，爆炒1小時後，再拌入以蒸烤爐料理的新鮮冬瓜，鹹甜交織的滋味擄獲饕客的心，套餐內含時蔬、湯品與紫米飯，兼顧營養與份量，是一餐均衡又飽足的完美選擇。

禾益蔬食的主廚每週會端出不同的特選餐點，讓常客每次來訪都有新選擇。如「四川酸辣粉絲」，透過爆炒酸菜建立味覺基底，可搭配粉絲、麵線、冬粉等主食，視覺亮點在於上層立體的酥炸麵線，提供乾濕兩吃的變化，而隨性撒上碧玉筍和蕃茄丁點綴，也為深色湯頭創造出鮮活的色彩對比，光看就令人食指大動。

小菜、甜點 替味蕾帶來驚喜

主餐之外，各式小菜也很推薦一嘗。雲貴川風格的「雲味絹豆腐」，在滑嫩豆腐上撒下花生碎與辛香料，香麻交融超開胃；「松露菇球」則將杏鮑菇裹上自製蔬菜粉油炸，佐以松露風味醬，點綴碧玉筍，吃起來又香又酥脆。

若想滿足甜點胃，千萬別錯過「豆漿蜜芋頭」，選用來自大甲的芋頭並豪邁切塊，搭配彰化豆腐名店「揚川豆腐」的有機黃豆豆漿，不含多餘添加物，喝起來更安心，另外也推出椰奶口味供愛好甜食者選擇。下次到海線，不妨來此感受截然不同的素食風情。

禾益蔬食

地址：台中市沙鹿區正德路120巷96號

電話：0901-057156

營業時間：11:00–13:30、17:00–19:30，

週六至週日11:00–14:00、

17:00–19:30，週四公休

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不葷主義茶餐廳

素食者也能飽嘗熱炒、川菜、港式茶點

提到台中的素食地圖，南屯區的「不葷主義茶餐廳」以多元、精緻的定位備受矚目，不僅曾榮獲「綠·蔬食評鑑指南」二星肯定，更在2025台中鍋烤節首納的「蔬食組」奪下第一名「領鮮獎」，其地位不言而喻。憑藉著對植物性食材特性的了解，不葷主義茶餐廳重新詮釋台式熱炒、傳統川菜與港式茶餐廳的經典菜色，打破了大眾對素食餐點的既定印象，提供連非素食者也難以抗拒的美味料理。

以多元、精緻為品牌定位的不葷主義茶餐，曾榮獲「綠·蔬食評鑑指南」二星肯定。

層次堆疊 專注食材的創意變化

若想領略主廚中西合璧的細膩工夫，「松露白菜心」是值得品嘗的開胃前菜。這道料理將中式涼菜常見的白菜心與白干絲切絲冰鎮，拌入西式的黑松露醬與黑橄欖，顛覆傳統中式素食的調味方式，利用西方食材的特有香氣提升蔬菜的風味，再撒上鮮綠的香菜，吃起來既像中式涼拌菜，又帶有西式沙拉的影子。

另一道「淡淡的幸福」，則透過繁複細膩的工序，展現了「蛋」作為單一食材的豐富變化。主廚將蛋白與蛋黃分開處理，裡頭結合了鮮雞蛋、半熟蛋、鹹鴨蛋，以及經過翻炒的炸蛋白等，透過各種料理方式，讓單純的蛋料理同時具備了軟滑、綿密與微酥等狀態，同時還加入多種菇類與菜葉鋪底，讓這道帶有蛋香與油脂的料理吃起來不易膩口，呈現主廚對於食材特性的精準掌握。

「淡淡的幸福」結合了不同方式料理的雞蛋，呈現主廚對於食材特性的精準掌握。

重塑經典料理的好滋味

深受顧客喜愛的「老罈酸菜魚」，則展現了主廚的精湛手藝。這道菜的亮點是不依賴傳統的加工素肉，改以山藥泥與猴頭菇打碎後重新塑形製成的魚片，模擬魚肉的滑嫩與纖維口感。湯頭的酸辣滋味主要來自乾辣椒、花椒粒與醃漬過的酸菜，而「植物性魚片」吸飽了酸菜湯底的酸香與辛辣，每一口都味道鮮明，讓素食者也能品嘗到令人大呼過癮的川味靈魂。這道菜不僅考驗主廚對食材的理解，也呼應了現代少加工、多原型的飲食趨勢。

老罈酸菜魚，以山藥泥與猴頭菇打碎後製成植物性魚片，口感模擬得唯妙唯肖。

此外，「蘿蔔絲餅」這道點心也是許多人的口袋名單。中式酥餅相當看重基本功，這道點心沒有複雜的調味，完全仰賴多層次的酥鬆外皮，以及內餡白蘿蔔受熱後釋放的自然清甜。一口咬下即能感受到麵衣點綴上的芝麻香，以及內層細緻蘿蔔絲達成極佳的平衡，體現點心師傅在揉麵與控溫上的紮實火候，是茶餘飯後的點睛之作。

外皮酥鬆、內餡清甜，點心師傅紮實的基本功於蘿蔔絲餅中展露無遺。

不葷主義茶餐廳

地址：台中市南屯區公益路二段21號

電話：04-23238111

營業時間：11:30–15:00、17:30–21:30

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Quisine 菓芯蔬食餐酒館

跨越國界 重新定義全植物性料理的可能

位於北屯區的「Quisine菓芯蔬食餐酒館」，是少見主打純素料理的餐酒館，在Google Map評論中更累積了4.8顆星的高評價。老闆本身是素食者，自16歲起投入餐飲，店內所有的料理皆由他親自研發，在不使用蛋、奶的前提下，透過多樣化的新鮮食材，展現令人耳目一新的味覺饗宴 。

色香味俱全 多國料理比創意

開胃菜首選「堅果起司檸檬油醋沙拉」，選用至少7種生菜混搭，如紅橡、綠橡、火焰、綠捲與紫包心等，拌上以檸檬汁、蘋果醋與白蔭油調製的和風油醋，再撒上核桃、腰果與夏威夷豆，吃得到蔬菜的原味鮮甜。

堅果起司檸檬油醋沙拉混搭多種生菜，吃得到食材的自然鮮甜。

除了沙拉，Quisine菓芯蔬食餐酒館的炸物也極具特色。「幾霸分薯條」是現炸起鍋的脆薯佐純素松露美乃滋，這款招牌沾醬是用豆漿與檸檬汁為基底製作，雖然不添加奶蛋，但質地依舊細緻滑順；「香料炸花椰」則以奧勒岡、迷迭香與百里香為炸粉調味，點綴可食用的花朵，再加上黃芥末特調的純素美乃滋，使炸物吃起來爽口解膩。將「純植物肉」混和義式香料，包裹著熱騰騰馬鈴薯起司的「棒棒腿」也值得推薦，使用甘蔗段不只符合餐點視覺趣味，甘蔗的清甜也發揮平衡味蕾的作用。

香料炸花椰搭配店家特調的純素黃芥末美乃滋，讓人一口接一口。

「棒棒腿」以純植物肉和甘蔗段創造出雞腿的視覺效果。

主食「牛肝菌野菇松露燉飯」，特別選用花蓮在地生產的有機糙米，帶殼糙米吸收了松露、牛肝菌與綜合菇類的濃郁滋味，並保留了沙沙的顆粒質地。特別的是，上頭點綴的起司是以馬鈴薯製成，刨上些許檸檬皮並淋上巴薩米克醋，讓整體口味更加鮮明。

「極濃厚芝麻堅果奶拉麵」則是老闆出於對拉麵的熱愛而研發，立志打造其成為台中最好吃的素食拉麵，湯底以大量堅果、芝麻與中藥材費時炒製、熬煮，上層的高麗菜、豆芽與菇類則煸炒至帶點焦香，最後淋上香氣撲鼻的自製麻油，濃醇堅果香包覆著每一根麵條，展露了費時熬煮的細膩風味。

Quisine 菓芯蔬食餐酒館立志讓這碗極濃厚芝麻堅果奶拉麵，成為台中最好吃的素食拉麵。

驚艷味蕾的飲品、甜點

作為一間餐酒館，這裡不僅提供紅酒與白酒，也供應「無酒精」的飲品選項，讓不飲酒的顧客也能同享微醺的用餐氣氛。而餐後甜點同樣值得細細品味，「極濃朱古力蛋糕」是老闆的獨家配方，將腰果泡軟後打成綿密泥狀，宛如鮮奶油般的質地，入口即化，散發單純的堅果香氣；「抹茶布丁佐黃金蕎麥粒」則結合了燕麥奶、豆漿與靜岡抹茶粉，撒上香脆的蕎麥粒，為這頓佳餚畫下雅致的結尾。

極濃朱古力蛋糕綿密滑順、入口即化。

Quisine 菓芯蔬食餐酒館

地址：台中市北屯區瀋陽路二段179號

電話：04-22476136

營業時間：週一至週五11:30–15:00、16:30–21:00，

週六至週日11:00–21:00

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若水茶軒

老字號茶館 以一杯好茶佐素食茶點

自1991年開業至今，北區的「若水茶軒」是許多台中人心目中的正老字號，店內深色木質桌椅與天花板上緩緩旋轉的吊扇，營造出濃厚的復古茶館氛圍，若水茶軒提供茶飲、點心、麵飯與火鍋等不同類型的素食餐點，不僅份量十足且價格親民、服務親切，讓這裡被常客們稱為「素食界的春水堂」。

若水茶軒老闆娘幾十年來始終穿梭在店內為客人服務。

今天喝什麼？超過50種手搖茶飲任選

攤開若水茶軒的菜單，首先就有超過50種以上的飲料任君挑選，簡直讓人「選擇困難」。最經典的莫過於阿薩姆紅茶，手搖後的茶體表面覆蓋著一層細緻厚實的白沫，先是感受到泡沫的綿密，隨之而來的是沉穩而不苦澀的茶香，每一口都是古早味的甘甜回韻。

若想喝點清爽解膩的飲品，「鮮桔茶」則是不二之選。選用桔子原汁調製，茶湯金黃透亮，酸甜比例拿捏得恰到好處，入口生津，也非常適合和重口味的炸物、滷味一起享用。

茶館靈魂 必點酥脆炸物與滷味

來到茶藝館，必定要來盤佐茶點心。厚實的素甜不辣條炸至外皮金黃酥脆，起鍋後撒點胡椒鹽，配上炸得薄脆的九層塔，完美還原台式街邊小吃口感，輕咬一口，外層微酥、內餡回彈，每一口都是單純的滿足。

來到若水茶軒，必點各式各樣的佐茶點心。

滷透的「滷紫菜糕」切成適口方塊裝盛在瓷盤上，糯米質地綿密，紫菜蘊含滿滿海味，上頭以鮮綠香菜點綴，並附上一碟番茄醬供顧客變換口味。「滷豆干」也是店內經典菜色，厚切豆干吸附了醇厚的深色滷汁，表面鋪上酸菜與紅蘿蔔絲等佐料，恰好中和了滷味的鮮香，越嚼越能帶出純粹的豆香。

至於「白菜滷」這道看似家常的料理，也不會令人失望。主食材是慢火燉煮得軟爛入味的大白菜和紅白蘿蔔，配料方面則十分講究，加入了鮮香菇、杏鮑菇片、金針菇、豆皮以增添口感，最後用紅辣椒段與香菜提味，湯頭呈現淡淡的褐色，清澈間帶有醬香。

若水茶軒

地址：台中市北區陝西路31號

電話：04-22952998

營業時間：10:00–21:00