建設現在進行式 擘劃台中路網新篇章

【撰文｜張名榕、圖片提供｜台中市政府建設局】

歷經多年耕耘，台中市政府建設局克服各種工程挑戰，為交通路網打下堅實基礎，多項重點工程也穩健推進中，提升市區通行品質之餘，也興建快速道路與聯外橋梁，促進資源跨縣市流通，為台中創造更多可能。

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盧秀燕市長上任以來，多次宣示「開不了工的要開工，完不了工的要完工」，推動大小建設不遺餘力。市府興建的道路、橋梁遍佈山海屯都，無論是艱困的高海拔「環山吊橋工程」，或是所有權複雜的「大智路打通工程」，台中市政府建設局一一克服地理、人為因素達成目標，並以優異的建設品質屢獲金路獎、公共工程金安獎肯定，未來，也將逐步推進，達成「條條大路通台中」的市政願景。

完善都會聯外路網

帶動產業發展

進行中的「市政路延伸二標工程」，從安和路至環中路三段，道路長約1,200公尺，由於需跨越高速公路、筏子溪與高鐵軌道，施工難度極高，採取全國規模最大的「管冪工法」，在確保高鐵通行安全的前提下施工，展現高度專業，全線通車後，市區將與台中產業園區、中科、精密機械園區無縫接軌，打造台中的黃金交通動脈。

位於北屯區的「東光路延伸工程」，則將打通東光路沿線斷點，開闢總長1.5公里的寬敞道路，由於北屯區為台中市人口數最多且人口增長最快速的行政區，預計2027年6月通車後，可連結東山路與松竹路，分擔兩大幹道的車流，有效紓解交通車潮，也能串聯台鐵與捷運，提升北屯交通網路能量，建立便捷高效的通行環境。

而預計今（2026）年底完工的「環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程」，串聯起北屯與太平生活圈，橫跨大里溪的雙向四車道橋梁，提供用路人安全寬敞的新動線，也帶動雙邊經濟活絡發展。

開通山城生命救援線

形塑中彰生活圈

今（2026）年底，「大肚和美橋新建工程」與「東豐快速道路工程」的石岡-東勢段，也將雙雙迎來完工的好消息。「大肚和美橋新建工程」通車後，往返大肚區與彰化縣和美鎮僅需短短2分鐘，不僅縮短民眾通勤時間，更與周邊國道交織出綿密交通網，打通沿海產業物流鏈，創造中彰共榮生活圈。

「東豐快速道路工程」的石岡-東勢段刻正興建中，預計年底通車。

而「東豐快速道路工程」有「山城生命救援線」美稱，替東勢區、豐原區、和平區、新社區等山城居民，在台3線之外，提供一條更平穩快速的替代道路，保障民眾通勤、通學及緊急就醫的權益，同時促進在地農產與觀光發展，建設局力拚全線於2029年貫通，為山城創造美好新未來。

建設局力拚於2029年貫通「東豐快速道路工程」全線。