穩步編織城市路網 驅動美好未來

【撰文｜張名榕、攝影｜莊震烽、圖片提供｜台中市政府建設局】

秉持「安全優先、民生為本」原則，市府以在地需求為基礎，規劃出因地制宜，兼顧通行安全與產業發展的道路、橋梁建設，按部就班建立台中市路網拼圖，建設友善便利的交通宜居城。

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台中市幅員遼闊，從高山到沿海，擁有數以萬計的道路與橋梁，7年多來，台中市政府建設局陸續盤點全市交通建設，優先聚焦關鍵工程，改善區域動線紓解車流並增設人行友善設施，一步一腳印，編織出便捷完善的安心路網，守護市民的用路品質與通行安全，更成為台中市產業發展的強力後盾。

打通台中火車站前後站

公私協力締造歷史

2020年，「大智路打通工程」完工，分隔近百年的台中火車站前後站，迎來全線貫通的歷史時刻。在此之前，車輛往返前後站必須繞道，不僅耗時也造成周邊交通堵塞，如今透過新闢的「大智北路」，車輛可直接穿越車站下方，大幅提升通行效率與便利性。

過去，車輛往返台中火車站前後站必須繞道。

建設局更在隔年接續推動「武德街拓寬工程」，拓寬原本單向通行的街道，讓南向車輛也能順暢直行，完成前、後站銜接的最後一哩路，同時改善兩側人行空間，使前後站人潮、車潮相互流通，帶動干城商圈、建國市場與東區商場的消費動能，促進觀光與商業發展。

「大智路打通工程」完工後則大幅提升通行效率與便利性。

值得一提的是，工程最困難之處並非技術層面，而是大智路的大樓拆遷，經建設局耐心溝通協調，最終獲得20多位所有權人首肯，願意拆樓讓道，無名英雄的奉獻換得全體市民的便利，也成為公私合作的建設典範。

黃金大道、藍色公路、粉紅公路 形塑特色道路風景

筆直寬敞的市政路貫穿台中精華地段，為了擴大經濟效益，市府分兩階段推動「市政路延伸工程」，工業區一路至安和路段的第一標工程，在去年5月26號正式通車，也讓市政路獲得「黃金大道」美名。第二階段預計2027年中完工，全線通車後可分散台灣大道、朝馬路的密集車流，大幅縮短用路人通勤時間。

「市政路延伸工程」第一階段為工業區一路至安和路段，完工後使市政路獲得「黃金大道」美名。

延伸後的市政路，將與周邊台灣大道、台74線快速道路等，共同建構綿密的區域路網，成為強化台中工業區、中科園區與精密機械園區的關鍵動線，還能結合位於水湳經貿園區的台中國際會展中心，為中部產業提供良好的展覽空間，凸顯「前店後廠」優勢，創造中部科技走廊的經濟產值。

燦爛夜景搭配唯美的亮藍LED燈，有「藍色公路」美名的華南路，是遠近馳名的觀光景點。2025年「華南路延伸工程」完工後，約2公里長的新建道路直通向上路，不僅縮短通行時間，成為連結南屯區與大肚區的便利動線，也紓解周邊道路的壅塞困境，造福地方居民。

「華南路延伸工程」延續「藍色公路」美名，完工後，車輛通行南屯區與大肚區更便利。

考量道路特性，建設團隊在向上路增設「機車左轉專用道」提升行車效率，道路兩側則鋪設3公尺寬的人行道，搭配行人庇護島、無障礙設施、行人號誌燈等友善設施，彰顯人本交通的核心價值。於此同時，也不忘維護野生動物權益，由於工程位於大肚山，開工前通過嚴格的環境評估，施工期間設置「生態廊道」，確保石虎、穿山甲、白鼻心等生物安全通行，保護台灣珍貴的原生物種。

「華南路延伸工程」完工照片。

不讓藍色公路專美於前，建設局目前也規劃「粉紅公路」替大肚區再添浪漫亮點，將華山路沿線路燈改為LED節能燈具，並以粉紅色柱頂燈搭配漆成白色的擋土牆，有效提高夜間能見度，打造兼具安全性與觀光特色的新景點，與藍色公路相互輝映，形成「雙色景觀大道」。

人車友善設計 通行效率up！ 打造安心便捷生活圈

人口持續成長的北屯區，既有道路已不敷使用，為改善松竹路、東山路的長期壅塞，建設局執行「東光路計畫道路開闢工程」，分階段開闢總長1,500公尺的新建道路，並同步施作污水下水道與共同管溝，全面整合地下管線，避免重複開挖影響周圍安寧。

第一階段（松竹路一段至南興三路、東山路一段至東光路892巷）已於去年完工通車，有助於分散通勤時段的車流，後續工程預計2027年6月全線通車，將串聯台鐵松竹站、太原站及捷運松竹站，形成快捷便利的北屯生活圈。

「東光路計畫道路開闢工程」將紓解松竹路、東山路的壅塞，打造快捷便利的北屯生活圈。

除此之外，彈性的道路設計也應用在南區，鄰近中山醫學大學與台鐵、捷運大慶站的建國北路，是當地交通幹道，也是台中關鍵的醫療生命線，尖峰時刻，通勤、通學與就醫患者如潮水般湧入，加上建國北路西向文心南路的車道不足，右轉車輛經常大排長龍，降低行車效率。

而市府推動「建國北路道路拓寬工程」，除了增加路寬，也在西行方向設置「左轉偏心車道」與「右轉專用車道」紓解車流，東行方向則規劃「公車避車彎」，避免回堵，並同樣增設寬3公尺的人行道，確保民眾通行安全。

人流、物流、車流暢行無阻 帶動高度經濟產值

台中市是傳統產業重鎮，歷史悠久的工具機、自行車、零組件、金屬加工產業，以及近年來蓬勃發展的精密機械與高科技產業，每年都為台灣帶來龐大的經濟產值。市府陸續推動「中科西南向聯外道路」、「科湳愛琴橋」，串聯市區、台中工業區、中部科學園區與水湳經貿園區，也拓寬豐洲科技園區重要幹道「圳前路」，讓物流、人流通行無阻。

2023年完工的「中科西南向聯外道路（西屯路四段）」興建高架陸橋，讓往返西屯區、沙鹿區及龍井區的車輛，不需再繞行東大路，能直接跨越車水馬龍的台灣大道，中科園區車輛也能快速銜接國道，單趟節省10至20分鐘車程，在提升運輸效率之際，亦增加產業競爭力。

「中科西南向聯外道路」採用高架陸橋方式跨越台灣大道，打通中科園區路網。

而2020年通車、造型優美有如白色豎琴的「科湳愛琴橋」不僅是台中市著名地標，還是中科與水湳經貿園區的關鍵橋梁。兩座園區地理位置相鄰，往來動線卻遭國道一號與台74線快速道路隔開，需繞道中清路或黎明路通行，科湳愛琴橋通車後，兩大園區直線對接，讓資源流通效率倍增。

造型優美的科湳愛琴橋是中科與水湳經貿園區的關鍵橋梁。

隨著台中市躍升全國第二大城，移入人口與日俱增，為了確保人潮密集的地區，也能享有優良的交通環境，建設局逐步完善區域路網，2022年完工通車的「太平市民大道」與今(2026)年4月甫落成的「甲埔大道」，都有效改善當地的通行品質。

過去，太平市區缺乏貫穿南北的大型道路，擁擠車輛穿梭在狹窄巷弄間，造成堵塞與人車爭道，降低居住品質。市民大道通車後，不僅緩解通勤時間的車流，也帶動兩側商圈發展，便捷的交通與生活機能，增加市民移居意願，為太平區注入新活力。

至於全長2.75公里、平坦寬敞的「甲埔大道」，完工後可與過往唯一連結外埔的主要幹道「甲后路」，共同分散繁忙車潮，化解大甲交流道周邊交通壅塞的危機，完善的聯外交通管道，增加在地農產品的物流效率，更有助推廣海線觀光。

「甲埔大道」 完工後，可分散甲后路繁忙車潮，完善聯外交通管道。

守護山城通行權 橋梁檢測獲金路獎肯定

為維護山線與偏鄉居民通行權益，市府致力修建山區聯外道路與橋梁，榮獲第23屆與第25屆行政院公共工程金質獎的「和平區環山吊橋」與「東勢埤豐橋改建工程」，都是極具代表性的重點建設。

埤豐橋採大跨距鋼橋設計，耐洪、耐震能力極佳。

2023年落成的環山吊橋，位於大甲溪上游高海拔山區，建設團隊克服高空、臨水作業的艱困挑戰，興建長約100公尺的堅固吊橋，讓當地的泰雅族部落族人，不需再搭乘危險的流籠橫渡大甲溪，改用橋梁運輸水梨、水蜜桃等農特產，振興部落經濟，實現交通平權的核心價值。

環山吊橋落成後不僅振興部落經濟，也為在地居民實現通行權益。

2025年完工的東勢埤豐橋採大跨距鋼橋設計，擁有出色的耐洪、耐震能力，連結東勢區、石岡區、豐原區及后里區等行政區，為居民提供安全堅固的回家之路，夜間還會點亮LED燈，光影璀璨，就像橫越山谷的彩色緞帶，搭配大甲溪谷壯闊景色，成為山城的觀光新亮點。

由於台中市橋梁數居全國之冠，市府團隊除興建新橋梁之外，也透過日常巡查、定期檢測與預防性維修等系統性管理，掌握全市2,000多座橋梁狀態，2022年起更針對結構特殊的「特殊性橋梁」進行詳細檢測，特別重視「鋼纜索力」檢測，以高標準把關通行安全，維護專業受交通部肯定，讓建設局連續6年奪得金路獎「橋梁維護項目」六都第一名，成效出色。