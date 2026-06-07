交通建設以人為本 打造繁榮便捷生活圈

【撰文｜張名榕、攝影｜莊震烽、圖片提供｜台中市政府建設局】

完善的交通路網，是城市發展的重要基石，台中市長盧秀燕上任後，致力強化交通建設，包括持續推進台中捷運、拓寬與打通重要道路、改善人行設施等，同時興建快速道路與橋梁，串聯山海屯都與周邊縣市，打造繁榮便捷的台中生活圈。

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台中市具備良好的地理優勢，不僅是南來北往的交通樞紐，也是中部產業發展的軸心，建設完善的交通網路，促使「山、海、屯、都」均衡發展，進而整合周邊縣市資源共同成長，讓台中市成為市民安居樂業的城市，也是市府團隊的重要課題。

推動大眾運輸

建設公共轉運樞紐

台中市長盧秀燕自2018年上任以來，持續推動路網建設，積極推動大眾運輸系統，包括成功促成台中捷運綠線正式通車與藍線開工，並規劃崇德豐原紅線、機場橘線、屯區紫線、豐科黃線等多條路線，全力打造環狀軌道工程。

台中市長盧秀燕上任後，積極推動交通路網建設。

客運方面，隨著豐原轉運中心正式啟用，水湳、烏日、沙鹿、台中機場等轉運中心也陸續興建或規劃中，搭配高鐵、台鐵、捷運、客運、公車、YouBike等多元交通工具，建構出快速便捷、四通八達的交通網路。

開路造橋健全路網

實踐人本交通

與此同時，台中市政府建設局也全面檢視道路建設需求，以「補齊路網缺口、改善交通瓶頸、提升通行安全、強化產業運輸、促進區域均衡」為目標，透過既有道路打通、拓寬、延伸，開闢新路及橋梁改善交通問題，大幅提升通行效率與安全性，也為市容帶來新風貌。

路網建設遍佈山海屯都，「大智路打通工程」貫通分隔近百年的台中火車前後站，「建國北路拓寬工程」改善中山醫學大學周邊壅塞的窘境，「甲埔大道新闢工程」與「華南路延伸工程」有效紓解車潮，造福在地居民，皆為具代表性的道路工程。

除了造橋開路，市府更於既有道路持續設置行人友善設施，實踐人本交通理念。

「市政路延伸工程」完工後，將與「中科西南向道路」與「科湳愛琴橋」三線串聯都心、台中工業區、中部科學園區、水湳經貿園區，人流、物流暢行無阻，相輔相成，推動台中產業共榮發展。

此外，也針對車流量大的路口、學區、醫院周邊、人潮洶湧的商圈優先進行環境改善，設置行人友善設施，包括拓寬人行道、增設行穿線、行人庇護島、安全停等區等，多管齊下，確保交通動線安全寬敞，實踐「人本交通」核心理念，創造人人安心的友善交通城。