幸福進行式 從寶貝孩子們開始

【撰文｜朱言軒、攝影｜莊震烽、圖片提供｜台中市政府教育局、社會局】

台中市政府於2026年推出全新計畫─「寶貝咱ㄟ囝仔」，不僅大方加碼生育津貼，推出週週供應免費鮮乳，更整合游泳教學資源，強化孩子的水中自救能力。多重福利同步到位，守護兒童身心健康，讓每個孩子平安快樂長大。

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為了打造孩子安心成長的環境，減輕父母育兒負擔，市府以「寶貝咱ㄟ囝仔」為總計畫核心，推出「台中愛胎萬」、「台中有鈣讚」、「台中尚泳」三大計畫，從嬰幼兒到青少年都能受惠，全面照護不同成長階段需求，持續邁進友善育兒城市。

開學好禮！

「台中有鈣讚」週週免費喝鮮乳

「嗶嗶！」刷下手中的數位卡，小朋友在市長盧秀燕陪伴下，來超商學習「台中有鈣讚」的兌換流程，短短幾分鐘，便成功領到冰涼的鮮奶或豆漿，小朋友開心暢飲，露出滿足的笑容。

今(2026)年2月啟動的「台中有鈣讚」計畫，造福全市近24萬名小學生與幼兒園學童，除寒暑假之外，每人每週可免費兌換一瓶鮮乳，補充鈣質與蛋白質，乳糖不耐症的孩童則可以選擇兌換豆漿，滿足不同需求。計畫開跑首日，吸引近2萬名孩童兌換，搶先領取美味的開學好禮。

盧市長陪同孩子們一起至超商兌換鮮奶和豆漿，開心飲用。

市府教育局指出，根據國民健康署調查，國內7至12歲學童普遍有乳品與鈣質攝取不足的問題，為補足孩童所需的營養，自去年起，市府投入資源製作數位卡證、設計發放流程，並積極整合通路系統，確保乳品與豆漿供應量穩定無虞。

數位卡輕鬆刷

七大通路聯手護健康

「台中有鈣讚」計畫針對不同學齡的兒童，採取分眾配套方式，小學生直接使用既有「數位學生證」，幼兒園生則發放專屬「台中有鈣讚數位卡證」，爸媽或學童可持卡至鄰近通路兌換喜愛的品項，自行領取搭配數位化流程，輕鬆又有彈性，打造更友善便民的兌換機制。

「台中有鈣讚」的兌換機制友善方便，爸媽或學童可持卡至鄰近通路自行領取。

持證至全台7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富、美廉社、楓康超市、全聯福利中心七大通路，於結帳時告知店員「兌換台中有鈣讚」，刷卡完畢就能簡單又便利完成兌換。

為了讓小朋友喝得安心又開心，「台中有鈣讚」提供約17種鮮乳與18種豆漿品項，確保每個孩子都能喝到最愛的飲品。必須注意的是，保久乳、調味乳、優酪乳不屬於兌換範圍，也無法補差價或持多張卡證兌換家庭號牛乳；每週兌換時間為週一凌晨12：00起，至週日晚間23：59為止，如果當週沒有兌換，也無法累積到下週補領。

「台中有鈣讚」開跑後備受好評，兌換情況踴躍，市府與各通路協調，針對熱門品項加強補貨，確保小朋友能喝到喜愛的品牌。與此同時，市府也考量偏遠地區通路較少，採取「通路兌換」與「學校協助」雙軌並行，部分學校可以自行採購乳品，配送到校發放，讓偏鄉孩子也能安心喝鮮乳。

家長取得數位卡證後，建議拍照留存，如不慎遺失，卡片申辦期間可透過學號及卡號兌領鮮乳。兌換後應於30分鐘內將乳品飲用完畢，以維持最佳品質。更多「台中有鈣讚」相關資訊，可上教育局「台中有鈣讚」官網查詢，讓孩子開心喝鮮乳，吸收優質營養素，長得健健康康、頭好壯壯。

造福全市近24萬名小學生與幼兒園學童的「台中有鈣讚」，開跑後備受好評。

生育津貼加碼

「台中愛胎萬」獻給新生兒祝福

孩子，是國家未來的希望！市府社會局為力挺新生兒父母，今（2026）年1月啟動3.4億元的「台中愛胎萬」計畫，第1胎與第2胎各提供生育津貼2萬元，第3胎起，每增加一名子女再加碼1萬元，等於第3胎3萬、第4胎4萬，以此類推。「台中愛胎萬」不僅是獻給新生兒的祝福，更為有意願生養孩子的父母，透過實質的現金補助，減輕家庭育兒負擔。

市府社會局為力挺新生兒父母，今（2026）年1月啟動3.4億元的「台中愛胎萬」計畫。

領取台中市生育津貼，在孩子出生時，新生兒父母其中一方必須設籍台中滿180天，新生兒也必須在台中完成出生或初設戶籍登記，並於出生隔日的6個月內，持相關證件至戶政事務所申請津貼，逾期無法補領，務必注意時間以確保自身權益。

除了加碼生育津貼，市府更從孕期開始照顧辛苦的準媽媽，去（2025）年推出「好孕乘車」孕婦乘車補助，孕期期間可補助30趟次，單趟最高200元，每次懷孕最多可獲得6,000元的計程車車資補助，截至2025年底已超過5,700位孕婦受惠，累積服務突破5萬人次，獲得準媽媽一致好評。

除了加碼生育津貼，市府更從孕期開始照顧辛苦的準媽媽，去（2025）年推出「好孕乘車」孕婦乘車補助。

貼心的是，孕婦不須臨櫃辦理，只要下載數位市民平台《台中通》APP，在預產期之前，上傳身分證、孕婦健康手冊與產檢收據等證明，一鍵申請，審核通過即開通「好孕乘車」補助資格，於搭乘本市合作計程車後，透過《台中通》APP扣抵車資，讓準媽媽外出時更便捷也更安心。家住新社的孕婦彭小姐，今年即將迎來第三個寶貝，談起這段孕期，她笑著說，產檢路程不再那麼辛苦，因為有好孕乘車補助，讓她能安心搭計程車到豐原的婦產科；孩子出生後還能領到加碼生育補助津貼，父母有感的生育政策，讓她直呼真是「好孕連連」。

安心學游泳

「台中尚泳」強化孩童水中自救力

無論是親水戲水或從事水上運動，具備游泳與水中自救的技能，是確保自身安全的基礎能力。為此，市府教育局在2026年積極推動「台中尚泳」計畫，挹注超過6,000萬經費，打造更安全完善的水域教育環境，保障孩子的水中安全。

「台中尚泳」以三大策略為主軸，包括整合游泳資源、擴大補助經費到興建泳池設施，全面強化水域教育量能。首先，鼓勵設有泳池的學校委外經營，與他校合作開設更多游泳課程，提升場地使用率。其次，針對未實施游泳課程或缺乏泳池的學校，市府透過經費補助，鼓勵學校與合格的私人泳池業者合作，或者善用「國民暨兒童運動中心」設備完善的游泳場館，確保每位學童不因場地限制而錯失學習機會。最後，市府將在缺乏公立游泳資源的區域興建新泳池，像是僅有一座私立游泳池的「甲安埔」地區，市府即規劃在大甲國小內，設置全新的室內溫水游泳池，是「台中尚泳」計畫的首座新建泳池，具有指標性意義，未來游泳池將朝校園與社區共用方向發展，期盼達成資源共享、全民健康的雙贏目標。

市府教育局在2026年積極推動「台中尚泳」計畫，挹注超過6,000萬經費，打造更安全完善的水域教育環境，保障孩子的水中安全。

而各區的國民暨兒童運動中心，也紛紛在寒假推出泳訓冬令營，由專業教練帶領學童適應水域、強化泳技，循序漸進鍛鍊學童游泳技能，齊心推動水域安全教育。

以孩子的健康安全為出發點，「台中有鈣讚」、「台中愛胎萬」、「台中尚泳」多管齊下，提供完善多元的福利，要做家長最有力的靠山，一起「寶貝咱ㄟ囝仔」！