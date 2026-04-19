華麗轉身 老屋續寫新故事

【撰文｜邱子齊、攝影｜江茗洋】

近年來，台中市政府積極推動「老厝新韻 台中歷史老屋再生補助」計畫，提供建物整修與租金補助，更透過專業團隊給予修復技術輔導，在公私協力的合作下，許多歷史建築重獲新生，並融入日常生活。這些承載舊時代記憶的建築，經過悉心修繕後，化身為質感咖啡廳或共生廚房，成為在地風景的一部分。這個春天，一起走訪海線，展開一趟具有文化溫度的老屋旅行吧！

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清水眷村診療所

老宅改造變身青創咖啡館「言八」

位於台中市清水區的清水眷村文化園區，前身為日治時期「海軍第六燃料場新高支廠」的宿舍區，日式木造房舍於戰後由空軍發動機製造廠接收，成為空軍眷村「信義新村」，住戶多為發動機製造廠與降落傘修製廠之員工。

有別於一般眷村，園區被大片綠油油的稻田與豐富生態環繞，是台灣少見的農村型眷村，佔地約6.25公頃，地下更藏有中社考古遺址，是全國13處眷村文化保存區之一，也是法定登錄的聚落建築群，目前已有15棟房舍完成修繕，由當地生活、藝術、文化類型社團與藝術家進駐。

青創團隊「言八」進駐清水眷村診療所，呼應眷村早年製作降落傘的歷史，自創出頂著降落傘造型的可愛雞蛋糕。

拆解「診」字 延續記憶中的美好

在2024年底完成整修的「清水眷村診療所」，是園區的代表性亮點。在醫療設備匱乏的年代，全村的小型傷病皆由診療所負責，不只是單純的看診場所，候診區更是鄰里間閒話家常、分享日常瑣事的交誼場域。

「清水眷村診療所」整修後室內寬敞舒適，空氣中瀰漫著誘人香氣。

歷經眷村搬遷，修復後的診療所，於今年2月28日正式迎來嶄新風貌。由青創團隊「言八」進駐經營，「言八」拆解自「診」字，取意匯聚關心清水人文的有志之士；同時也與「鹽巴」同音，象徵為生活與美食提味不可或缺的存在。

在寬敞舒適的木造屋舍裡，空氣中瀰漫著誘人香氣。店內主打自創吉祥物「福寶」造型的雞蛋糕，頂著降落傘的可愛外觀，巧妙呼應眷村早年製作降落傘的在地歷史；外酥內軟的口感，搭配一杯漸層唯美的「晚霞桑葚蝶豆花氣泡水」，或是鹹甜層次豐富的「私藏海塩奶蓋拿鐵」，便是完美的午後饗宴。除了餐飲講究，診療所的修復工程也值得駐足細賞，不僅曾榮獲「2023國家卓越建設獎」最佳規劃設計類金質獎，去年更奪下「2025都市設計空間大獎」小場域建築空間獎類的傑出獎等殊榮。

言八〉〉〉

地址：台中市清水區中社路5-3號

電話：0973226738

營業時間：10:00–18:00（週一公休）

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山田寓所

鄉間百年土角厝傳承「家」的溫度

大甲區的恬靜田野間，佇立著一間擁有百年歷史的土角厝，以「山田寓所」之名，為旅人敞開大門。

修復完成的老屋，如今被賦予了「山田寓所」這個蘊含自然氣息的名字。

老屋舊稱「賢仁居」，其歷史可追溯自清咸豐年間，黃氏先祖自南方遷徙至大甲社尾（舊稱道卡斯）一帶定居，以務農起家，這座以泥土與稻草攪拌、日曬製成「土角磚」所堆疊而成的土角厝，除了具備冬暖夏涼的特性，更是黃氏家族世代的家。

山田寓所原先舊稱「賢仁居」，其歷史可追溯自清咸豐年間。

隨著戰後工業發展與人口外移，乘載著家族記憶的老宅一度閒置。為感念先祖開墾的用心，以及守護家族歷史、農村傳統風貌的初衷，黃家後代申請市府老屋再生計畫，並在今年初完成修復，蛻變為可以歇息、喝杯咖啡的溫暖天地，讓新一代的年輕人也能走進百年土角厝，體驗早期台灣農村的建築智慧與生活氛圍。

以「山田」為名 回歸大地懷抱

修復完成的老屋，如今被賦予了「山田寓所」這個蘊含自然氣息的名字。這裡提供香醇的咖啡與環境友善的農村住宿體驗，更讓旅人能在田野中真正放慢腳步。

走進山田寓所，是一片過往被稱為「埕」的大庭院，可供孩子們自在奔跑；餐點方面，除了供應咖啡、有機茶，更巧妙結合了在地著名的大甲芋頭，推出甜點與飲品，每一口都吃得到土地的餽贈；也不定時推出工藝體驗與走讀活動，如：在地藺草工藝的杯墊手作、德化里的歷史走讀，深入探索這片土地的百年記憶。

山田寓所在餐點方面，除了供應咖啡、有機茶，更巧妙結合了在地著名的大甲芋頭，推出甜點與飲品。

生機盎然的春天，不妨來大甲德化里走走，在環繞著手作溫度的土角牆間，點一杯咖啡，找回那份久違的寧靜與純粹，感受農村的美好。

山田寓所〉〉〉

地址：台中市大甲區賢仁路143號

電話：04-26803455

營業時間：週五至週一13:30–18:00

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日南來心肉

從傳統肉舖重生的共生廚房

大甲區的日南，早期因海線鐵路通車而繁華一時，保留了時代印記的街區紋理。位於中山路二段的老屋，見證了日南地區的日常風景與產業更迭，「日南來心肉」前身為在地經營多年的傳統肉攤「日南來黑豬肉」，過去不單單是買賣場所，也扮演著鄰里採買食材、寒暄問候的溫馨據點。

返鄉青年鄭程日接手了父母親的肉舖產業，透過市府的老屋再生計畫，讓老建築褪去老舊外衣，化身為「日南來新肉」全新品牌。

老宅飄出飯菜香

延續綠色餐食美好

打破一般老屋活化多半轉型為文青咖啡廳的既定印象，這棟老宅選擇了一條截然不同的重生之路。返鄉青年鄭程日接手了父母親的肉舖產業，透過市府的老屋再生計畫，讓老建築褪去老舊外衣。2025年底，充滿故事的起家厝以「日南來心肉（O'Dmar）」的嶄新品牌重新出發，O'Dmar取自台語「黑豬肉」的諧音，而「來心肉」則蘊含著「用真心交陪」的在地人情味。

活化再造後的老屋裡，迎接旅人的是家常飯菜香。店內以在地黑豬肉為核心，推廣「從產地到餐桌」的綠色餐食理念，除了販售手工香腸、水餃與香氣四溢的紅蔥酥，更推出結合在地小農食材的「無菜單卡路里便當」，將台式傳統豬肉飲食文化，轉化為符合現代人需求的健康餐食。

日南來心肉以在地黑豬肉為核心，除了販售手工香腸、水餃等，還推出結合在地小農食材的無菜單卡路里便當。

超越了單純的店舖機能，轉型後的空間更是一座「社區共創基地」。這裡是在地小農、青年與新住民彼此串聯、凝聚情感的所在，時常舉辦共餐、食農教育與在地文化活動，不僅能品嘗最安心的在地滋味，也是交流生活經驗的據點。

從店舖老宅到串接健康飲食與食農教育的公共場域，傳統肉舖的華麗轉身，是不容錯過的大甲海線創生亮點。

日南來心肉 〉〉〉

地址：台中市大甲區中山路二段206號

電話：04-26813321

營業時間：06:00–13:00、16:00–20:30（週一公休）