台中之光！ 客語繪本《貓頭鳥》奪國際雙金獎

【撰文｜趙心寧、圖片提供｜台中市政府客家事務委員會】

以台中山城為背景，串聯閱讀、成長與客庄文化記憶的客語繪本《貓頭鳥》，不僅展現客語文化的創意能量，更榮獲德國「ICMA國際創意媒體大獎」與美國「Moonbeam兒童圖書獎」雙金獎，使這本描繪客庄土地記憶的繪本能跨越語言隔閡，在國際舞台上發光發熱。

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夜幕降臨，一座由貓頭鷹守護的魔法王國悄悄甦醒。小草鴞、領角鴞與短耳鴞各司其職：有人書寫知識，有人傳遞訊息，也有人守護孩子的成長。某一天，貓頭鷹們展開翅膀，帶著滿箱書本飛向台中的山城。書箱從天空落下，落在蜿蜒的山路與校園旁，變成一輛輛行動書車。孩子們圍在書車旁翻閱故事，閱讀的種子也在山城慢慢發芽。

《貓頭鳥》新書發表會，吸引許多民眾參與。

這是2024年由台中市政府客家事務委員會（以下簡稱台中市客委會）出版的客語繪本《貓頭鳥》（ngiauˋ teuˇ diauˊ，貓頭鷹之意）故事場景，而這本描繪台中山城客家重要祭典文化的繪本，於2025年底從國際舞台傳來捷報，榮獲德國「ICMA國際創意媒體大獎」與美國「Moonbeam兒童圖書獎」雙金獎，正式宣告台中的客家故事已展翼飛向世界。

故事從一輛行動書車開始

台中市客委會主委江俊龍表示，此次獲得國際獎項，代表台中以客語為載體的文化創新，已具備與國際對話的能量與深度。近3年，台中市客委會每年都出版一本繪本，並搭配新創客語童謠，這次獲獎，代表深耕有了初步成效，也給予創作者莫大鼓勵。

《貓頭鳥》榮獲德國ICMA國際創意媒體大獎，台中市客委會特別派員前往英國倫敦出席頒獎典禮，展現對國際出版及文化推廣的重視。

《貓頭鳥》的誕生，其實來自一個真實的生活畫面。繪本故事創作者郭玫芬表示，這個故事靈感源於台中市客委會半年刊《聽．看台中客》的在地圖書館專訪。當時她看到石岡分館的行動書車，車身上畫著一隻正在閱讀的貓頭鷹。書車駛進校園時，車體像變形金剛一樣展開兩側「羽翼」，露出整排書架，孩子們從教室衝出來圍在車旁，興奮地翻閱新書。那一幕，成為整本繪本故事的起點，從象徵智慧與知識的貓頭鷹，逐漸發展出「貓頭鷹王國」的故事世界。

於是，台灣特有種的小草鴞成為主角，代表充滿好奇心的孩子；領角鴞化身守護知識的長老；擅長長距離飛行的短耳鴞則負責傳遞訊息。牠們最重要的任務，是用知識守護孩子的成長。郭玫芬說，「當文本越在地，故事反而越具有跨越國界的力量。」貓頭鷹在世界各地文化中都象徵智慧，因此即使故事充滿在地文化元素，仍然容易被不同文化背景的讀者理解。

山城客庄文化被寫進孩子的故事

台中市客委會指出，《貓頭鳥》呈現的內容，不僅是創意與想像，更蘊含著深厚的客家文化。書中提及多項台中山城的重要祭典，包括東勢新丁粄節、新社九庄媽文化祭、東勢巧聖仙師文化祭，以及大茅埔龍神山水祭等。這些原本存在於地方生活中的文化記憶，透過繪本故事，轉化為孩子容易理解的場景，讓讀者不只是閱讀故事，也在不知不覺中認識客庄文化。

《貓頭鳥》書中提及多項台中山城的重要祭典，包括東勢新丁粄節、新社九庄媽文化祭、東勢巧聖仙師文化祭，以及大茅埔龍神山水祭等。

郭玫芬坦言，要把地方文化轉化為繪本故事，其實並不容易。創作過程中，台中市客委會在文化考據與語言校對上均提供重要協助。從客庄祭典的文化細節，到插畫中服飾與儀式的呈現，都需要確認是否符合傳統文化脈絡；同時，繪本中的客語文字也經過仔細校對，確保母語用字的正確性。

江俊龍則分享，故事裡的小草鴞總是提出各式各樣的問題，讓他不禁想到自己的育兒經驗。當孩子不斷追問「為什麼？」時，其實正是最好的學習時刻。好奇心驅使孩子去尋找答案，而這個過程本身，就是文化參與以及文化累積的一部分。因此，在故事中，小草鴞提出的問題並不會立刻得到完整解答，而是刻意保留一些想像與思考的空間。繪本尾聲，則以附錄形式介紹在地節慶文化與參與方式，例如新丁粄節的DIY做粄體驗，或摺五行祈福紙船祭拜水利伯公等活動，引導孩子將閱讀延伸到真實生活之中。

《貓頭鳥》繪本的靈感來自石岡分館的行動書車，而故事尾聲也呼應於此，裝滿書的箱子落在山間蜿蜒小路上，變成了一輛又一輛的行動書車。

而台中市客委會近年推動客語文化教育的方向正是如此：母語不只是課堂裡的語言，而是能夠在生活、文化與閱讀之中自然出現。或許孩子們還沒有機會親身參與這些祭典，但透過故事，他們能在想像裡走過一次山城的文化地景。

客家文化不止寫在書頁

文化知識的傳播不僅限於單一載體。可以透過繪本形式，也能以音樂和動畫媒介傳遞。江俊龍說，《貓頭鳥》紙本書除了可在台中市各圖書館閱讀，或透過台中市客委會官方網站線上閱讀外，台中市客委會也同步推出兩首客語童謠〈得人惜个小草鴞〉與〈Shmadia貓頭鳥〉，節奏輕快、充滿童趣。圖像故事與音樂節奏交織，讀者在閱讀與聆聽之間，自然感受台中山城的客家文化風采。

值得期待的是，《貓頭鳥》已規劃改編為動畫作品，不僅貼近現代生活與數位世代，更讓客家文化走進市民日常與孩子的成長歷程，進一步深化語言傳承。

在《貓頭鳥》繪本故事的尾聲，小草鴞們想出了好點子，透過團隊合作的力量，讓大貓頭鷹們飛越天空降落台中山城，化成一輛輛行動書車，讓閱讀的種子在孩子心中生根，也象徵這段從地方出發、走向世界的客家故事，仍在持續發揮更深遠的文化影響力。