展覽進行式 散步台中 走進藝文風景

【撰文｜鄒明珆、攝影｜江茗洋、ANPIS FOTO 王世邦、Iwan Baan、圖片提供｜臺中市立美術館、國家漫畫博物館】

隨著2025年底台中綠美圖正式開館，整座城市宛如一張展開的文化地圖，引領觀展從靜態凝視，轉向感官沉浸與空間探索。無論是科博館的大地瑰寶、歌劇院的機械詩，還是漫博館的國球記憶，藝術正與這片土地、人的情感在此刻深度連結。現在就邁開步伐，在暖陽中開啟一場專屬台中的春日藝文漫遊。

--------

在綠美圖與萬物優雅邂逅

踏入中央公園北側，就能看到由普立茲克建築獎得主SANAA事務所——妹島和世與西澤立衛操刀的「台中綠美圖」，外觀以８棟純白色方塊量體組成，不僅是臺中市立美術館與圖書館共構的新地標，更是一座模糊了城市、生態與藝術邊界的文化森林。建築師利用通透視野，讓陽光透過細緻的金屬擴張網灑落室內，讓觀展者穿梭於展覽空間與書架間，能隨時與窗外的公園地景對話，體現「藝術即生活」的建築本質。

臺中市立美術館的開館首展「萬物的邀約」，就是在向這片土地發出最誠摯的共生邀請。展覽從前身為台中水湳機場的中央公園地景脈絡出發，彙集逾70組國內外 藝術家，透過錄像、裝置與繪畫，引領觀眾 思考人與自然的共生關係。策展團隊以五個子題：〈畫一道海岸線〉、〈幻生的寓言〉、〈摺疊的風景〉、〈擾動的記憶〉與〈萬物初聲〉，從跨文化、跨物種與跨世代的視角，映照城市治理自然、與環境共存的課題。

為賦予藝術更多溫度，館方同步推動「角落任務 Play Space Plug-in」計畫，提供「以互動而認識藝術」的體驗，觀眾索取任務摺頁後便可按圖索驥，透過教具觀察日照如何改變室內色彩，理解建築師對光的運用；或藉由拓印擴張網的紋理，感受建築立面的表情；也可運用觸覺認識創作材料的不同特性，讓藝術在探索間自然發生。

角落任務計畫邀請民眾透過互動體驗更貼近藝術。

首展「萬物的邀約」將在4月12日落幕，但2026年臺中市立美術館的的藝文地圖依然精彩。5月將推出探討熱帶文化、身體感知與殖民歷史的國際合作展「熱暑人- 熱/暑的文化與當代藝術」，以及9月登場的日本新媒體藝術家「真鍋大度」沉浸式個展。此外，地下2樓常設的「庫房裡的光」典藏教育展，也將持續為民眾揭開藝術品從創作到保存的幕後旅程。

臺中市立美術館地下2樓常設的「庫房裡的光」典藏教育展，持續為民眾揭開藝術品從創作到保存的幕後旅程。

到科博館解鎖礦物的璀璨密語

離開綠美圖，散步足跡轉向「國立自然科學博物館」。這裡正展出歷時5年籌備、規模近600坪的台灣首座大型礦物常設展「大地瑰寶」。展場巧妙營造出神祕的擬真礦坑氛圍，昏暗燈光配合大型帶狀鐵岩，引領大家潛入地底，親探地球淬鍊數十億年的記憶載體。

館方精選約1,800件標本，從繽紛的晶體色澤到精準的幾何對稱，展現大自然的鬼斧神工。

館方精選約1,800件標本，從繽紛的晶體色澤到精準的幾何對稱，展現大自然的鬼斧神工。展覽不僅呈現地質演化的科學奧秘，更透過「台灣寶藏」單元，述說以台灣地名命名的「北投石」，以及閃玉和金銅礦等本土礦業故事。

國立自然科學博物館正展出歷時5年籌備、規模近600坪的台灣首座大型礦物常設展「大地瑰寶」。

「礦物與生活」區則揭示手機與化妝品背後的礦物來源，讓科學知識與日常產生溫度連結。2026年適逢科博館邁入40週年，全年的每週五下午2點至5點，三大展示場均開放免費入館。趁著春日午后，不妨走入這座寶庫，與沉睡地底的瑰寶進行跨越時空的對話。

走進歌劇院翻閱未來的機械詩篇

沿著城市綠帶一路向西，座落在繁華核心、外型如天然洞穴的「臺中國家歌劇院」映入眼簾。4月15日至19日，知名科技藝術團隊「豪華朗機工」將於此帶來劇場作品《最後一問》，以跨域創作形式，開啟一場關於科技、感知與存在的沉浸式體驗。

豪華朗機工打造無人劇場作品《最後一問》，將在臺中國家歌劇院讓光、聲、機械與空間一起說話。

這是一場「無人劇場」作品，主體由機械、光影與空間共同構成。觀眾將踏上舞台，近距離感受機械裝置的運動與環境變化，並以不同於以往的觀看方式，面向觀眾席，體驗視角的翻轉。隨著裝置運作與空間調度，光線與聲音在場域中持續變化，構成一種介於秩序與感知之間的觀看經驗。

知名科技藝術團隊「豪華朗機工」將於臺中國家歌劇院帶來劇場作品《最後一問》。

《最後一問》並非以線性敘事推進，而是透過空間轉換與感知流動，引導觀眾在觀看與移動之中，將這份獨特的體驗，轉化成為自身的理解。創作者不提供標準答案，而是讓機械、光影與聲場彼此交織，觸發每個人心中那道「最後的提問」。

尋訪國美館聆聽虹霓交織的色彩樂詩

人文薈萃的西區，在草悟道盡頭、綠意環繞的「國立台灣美術館」，自2月7日至5月10日，推出台灣現代美術先驅廖繼春逝世50週年紀念大展「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」，集結全台四大美術館、家族及收藏家的128件瑰寶，部分作品更是睽違多年首度公開，讓人在春日中重拾台灣美術史上繽紛的記憶。

「國立台灣美術館」，自2月7日至5月10日，推出台灣現代美術先驅廖繼春逝世50週年紀念大展「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」

被譽為色彩魔術師的廖繼春，擅長以極具節奏感的色塊捕捉生活熱度。展間內96件油畫與32件水彩、素描、粉蠟筆速寫，透過四大子題梳理其創作脈絡，從日治時期捕捉鄉土光影的〈有香蕉樹的院子〉，到戰後融入東方詩意的抽象實驗，呈現他如何運用筆尖記錄土地的溫度與時代的脈動。展覽更精選他生前使用的相機、親繪的絲綢包袋等物件，讓人在觀畫之餘，也能窺見這位藝壇前輩溫柔的生命樣貌，尋找跨越半世紀的色彩共鳴。

被譽為色彩魔術師的廖繼春，擅長以極具節奏感的色塊捕捉生活熱度。

駐足國漫館揮灑畫格裡的熱血一擊

沿著西區林森路的日式建築群走，可見結合漫畫典藏、研究、展示、教育推廣、圖書館及動畫電影院的「國家漫畫博物館」，這裡曾是台中刑務所典獄官舍、浴場、演武場及官舍群，如今致力於向大眾展現台灣漫畫的蓬勃的生命力。

隨著2026年WBC世界棒球經典賽熱潮，典獄官舍內正展出「壘上有人：臺灣棒球漫畫的全力一擊」特展。

隨著2026年WBC世界棒球經典賽熱潮，典獄官舍內正展出「壘上有人：臺灣棒球漫畫的全力一擊」特展，球場上的嘶吼轉化為畫格間的張力，帶領觀眾找回屬於「國球」的悸動。特展梳理了半世紀以來台灣棒球漫畫的演變，從早期受日本風格影響，到1990年代本土原創能量爆發，漫畫家以誇飾筆觸捕捉投球的震盪與擊球的震撼。除了珍貴漫畫作品，觀眾還能製作專屬球員卡，以及挑戰「球球是道」九宮格測試內行指數。展覽將持續至8月30日，不只記錄棒球運動，更投射出台灣追求榮耀的韌性與想像。

「壘上有人：臺灣棒球漫畫的全力一擊」帶領觀眾找回屬於「國球」的悸動。