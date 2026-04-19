從醬菜工變身漆器大師 廖勝文從傳統漆藝走出現代新意

【撰文｜陳怡如、攝影｜張茗洋、圖片提供｜廖勝文】

土生土長的大甲人廖勝文，2016年被登錄為台中市傳統漆藝「夾紵漆器」保存者，2025年又獲選為台中市工藝師。令人意外的是，他36歲才轉行，從醬菜工廠到一代漆器大師，廖勝文的漆藝人生，不可思議又帶點傳奇色彩。

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來到大甲鐵砧山腳下，漆藝師廖勝文的自宅工作室「鐵山漆坊」安靜矗立。在眾多流光溢彩的作品外，更引人注目的是他那雙手，指縫洗不掉的黑，是30年來與生漆相伴的印記，而投入漆藝的際遇，則要從他的人生說起。

廖勝文從小就愛畫畫，國、高中都念美術班，退伍後，進入大哥的醬菜工廠，一做就是十年。長期搬運重物造成肌肉拉傷，只能按下暫停鍵休息。某天他瞥見太太買花的報紙包裝上，印著一則工藝中心的漆藝傳習招生廣告，他想起高中時曾造訪工藝中心，環境清幽宜人，他心想：「一年的住校課程，就當休養。」

那年他36歲，是錄取的10位學生中年紀最大，還是唯一已婚的學員，廖勝文說：「當時很擔心，不知道自己做不做得來。」但他很快發現自己天生適合做漆，不少人難以克服的過敏反應「漆咬」，他症狀輕微，天生手巧的他又喜歡動手，從此人生大轉彎，開始漆藝生涯。

廖勝文在研習漆藝的隔年就入選全國美展，之後更一展漆藝長才，接連獲獎無數，2019年榮獲日本金澤國際工藝三年展工藝競賽評審員特別獎，連漆藝大國也為之驚艷；他也曾以漂流木和金工藝術家合作「書法-櫃」，遠赴米蘭展出，大受歡迎，用東方漆藝征服國際觀眾。

投身漆藝30年 堅持選難走的路

廖勝文的匠人精神，不只是投入漆藝30年，更在於他選了一條難走的路。所謂漆藝，是用漆在器物表面做裝飾和保護，這個器物載體稱做「胎」，用木頭叫木胎、用竹子叫竹胎、用玻璃則叫玻璃胎。而廖勝文做的，是更繁複費時的「脫胎漆器」，在胎體外用生漆和棉布層層貼覆後，再把裡頭的胎體拿掉，就像脫胎換骨，最後再上漆裝飾、研磨推光；這個技法古時用苧麻貼覆，因而又稱「夾紵漆器」。

因為脫胎，所以成品極輕，廖勝文表示，他有件碩大的花瓶作品，僅用兩指捏住，就能輕鬆提起；但也因為脫胎，製程需要增加數道工序和製作時間。為何選更難的路？廖勝文解釋，漆藝是分工的生產鏈，有人做木胎、有人打底、有人上漆，「但我希望從頭到尾自己獨立完成，如果想有更廣的創作空間，這是一個很好的選擇。」此外，其他漆器因兩個不同材質結合在一起，經年累月易因熱脹冷縮，產生分離狀況，而脫胎漆器是所有漆器中可以保存最久、耐候性最好的技法。

嘗試創新 為傳統漆器注入現代骨血

在傳統功底的根基上，廖勝文更為漆器揉入現代骨血。他認為，傳統技藝失傳，是時代變遷下的結果，但若傳統技藝具實用性和商業價值，「我相信它不會消失！」但若只是一味強調漆藝花費多少時間、投入多少心血，未來很難生存，「所以我追求的是現代意義，而非技法。」

走進鐵山漆坊的作品展示間，可見廖勝文的眾多作品，靈感幾乎全來自生活。

因此，廖勝文嘗試運用許多創新材料作為胎體，從發泡材、保麗龍，到輕質土、麻繩，甚至還有3D列印，就連表面裝飾也跳脫框架，使用網球和稻草印出特殊紋理，他表示，「現在我用這些材料，後人就會覺得代表這個年代。」

廖勝文還想出一個突破設計，完全不用胎體，只靠生漆和棉布層層堆疊後，再用凹折或雷切的方式塑形，他稱為「布胎」，更指出：「布胎就很具現代意義，因為以前沒有，以後回頭看台灣的漆藝發展，絕對有存在價值。」

有人說他創作風格變得太快，也有人說他「搞怪」，但廖勝文笑說，「不是我變得太快，而是我一直在嘗試新的可能，每天都在期待有新東西出現。」他不只自己創新，也努力傳承，曾在豐原漆藝館、文化部文化資產局、工藝中心、宜蘭傳藝中心等地開課教學，甚至也曾到台中、台南和台東的監獄授課，期望更多人接觸、了解漆藝後，讓漆器在現代生活中繼續流傳。

隱身大甲鐵砧山 創作靈感全來自生活

身為創作人，台中不僅是廖勝文的實驗基地，更是他的靈感來源。他常到大甲唯一的小百岳鐵砧山看風景，也常帶學生上山走走，站在山頂，視野極好，他如數家珍，「你可以看到月眉、中央山脈、台中港、大安，甚至苗栗苑裡。」他非常鍾愛這樣清幽閒適的生活環境，讓他可以處在安心狀態，迸發源源不絕的創作靈感。

走入鐵山漆坊的作品展示間，燈光設計和層架展示宛如藝廊般精美。廖勝文的創作全來自生活，比如他愛狗也養狗，便做了活靈活現的小狗漆器；180公分高、手拿棒棒糖的超大尊女孩，則是他的女兒；他也以自己形象創作「漆大叔」，挺著大肚腩，形象逗趣；而他年少時和同學一同划船遊玩、還有美術班畫畫比賽的台中公園，也化為漆器表面裝飾和漆畫，他說：「本來創作就是在過生活，這些就是在做我自己、做我的生活。」

廖勝文以女兒的形象為發想，創作出一尊180公分高、手拿棒棒糖的巨型作品。

接連被選為台中市「夾紵漆器」保存者和台中市工藝師，廖勝文認為這不僅是榮譽，也代表台中市相當看重工藝推廣以及對工藝師的認可，對投身傳統技法的人是很大鼓勵。他更娓娓道出台中這塊土地和漆藝的淵源，並指出台中也是台灣最早發展漆器的地方。

廖勝文（右二）於2025年獲選為台中市工藝師。

過往台中因有大雪山和八仙山兩座林場，是重要木材集散地，在日治時期成了日本人購買木胎的重鎮，加上日本人大力培育漆藝人才，造就漆藝蓬勃發展，全盛時期，台灣90%以上的漆器工廠都在台中豐原一帶。1916年，日本漆藝家山中公在台中市區開設「山中公美術工藝漆器製作所」，是台灣第一家製作漆器的工廠，培養了陳火慶、賴高山、王清霜等台灣第一代漆藝大師。當時山中公以台灣在地特有的蝴蝶、水果、花卉、原住民等為裝飾，創作極具台灣特色的「蓬萊塗」漆器，享譽台日。

不僅傳承，廖勝文也熱愛嘗試漆藝的新可能，希望讓漆器在現代生活中繼續流傳。

歷經蓬萊塗盛極一時的年代，廖勝文表示，他的未來目標是「開創未來可以代表台灣風格的漆器」，現在的他正是持續努力從現代意義出發，為台灣漆器走出新世代的路。