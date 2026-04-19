華語金曲幕後推手 音樂老玩童鈕大可：我一輩子都在做音樂！

【撰文｜陳怡如、攝影｜張茗洋、圖片提供｜鈕大可】

在華語流行音樂最輝煌的年代，有些旋律幾乎成了整個世代的共同記憶。從黃鶯鶯、蘇芮、葉璦菱，到姜育恆與張雨生，許多傳唱至今的代表作，背後都有同一位製作人兼作曲家鈕大可的身影。累積超過400首創作、製作百餘張專輯，他用敏銳的音樂嗅覺與多變風格，參與並形塑了華語樂壇的黃金年代，時至今日，音符仍在時光中迴盪不息。

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如果80、90年代的華語樂壇是一座璀璨星系，那天王級製作人、也是知名作曲家鈕大可，就是點亮無數恆星的造夢者。你或許對這個名字感到陌生，但你的青春回憶裡，一定住著他的旋律。黃鶯鶯〈來自心海的消息〉、葉璦菱〈陽光森巴〉、蘇芮〈沉默的母親〉、林良樂〈冷井情深〉、姜育恆〈但願長醉〉、張雨生〈如果你冷〉等，這些歌手的代表作，全都出自鈕大可之手，堪稱華語金曲製造機。

製作人、作曲家鈕大可用他的音符，陪華語樂壇度過輝煌的黃金年代。

鈕大可的音樂履歷，就像一部華語流行音樂史，一生專注於音樂創作與發展，即使24年前淡出螢光幕、回歸家鄉台中，也從未離開音樂圈，甚至去年還發行了新專輯，「我學的是金融，但我一輩子都在做音樂！」鈕大可笑著說。

創作豐沛多產

捧紅無數歌王、歌后

1949年，鈕大可隨軍人父親跟著國民政府來台，當時他年僅1歲。雖然父親常調職各地，但鈕大可高中畢業落腳台中後，這座城市從此成了他的家鄉，他也成了台中音樂圈的標誌性人物。

鈕大可表示，他的音樂啟蒙來自初中時廣播電台播送的西洋音樂，由此開啟他對音樂的喜愛，他不只聽旋律，更格外留意吉他、鼓聲等音樂節奏，開始對樂器萌生興趣。於是，他高一自學吉他，大學開始組團表演，自1970年退伍後，陸續在台中CCK美軍俱樂部、台北和高雄的飯店演出，1980年則進入老三台指標性的中視大樂隊擔任貝斯手，當時他常幫歌手錄音，開始熟悉錄音室製作。

鈕大可自1970年退伍後，陸續到各地演出，後來進入中視大樂隊擔任貝斯手（圖中）。

離開中視大樂隊後，鈕大可在1984年發行了第一張個人專輯《燃燒的夜晚》，他笑著坦言，那時專輯並沒有引起太大迴響，但卻讓唱片圈注意到他的創作能量，向他提出製作邀約，此後片約不斷。

雖然鈕大可後續仍發了5張專輯，但比起站在台前當歌手，他自認更適合在幕後恣意譜寫旋律。創作豐沛多產的他，有著精準嗅覺，總能根據歌手特色量身訂做曲風，最高紀錄一年內製作18張專輯，手上同時有3張專輯在進行。這一生累積創作超過400首歌曲、製作超過100張專輯，捧紅無數歌王、歌后。

鈕大可的第一張個人專輯《燃燒的夜晚》。

一生作品宛如一部華語流行音樂史

早年華語樂壇多是翻唱日本歌曲，曲調也較為老式，鈕大可的出現為華語樂壇注入新能量。長年的音樂訓練，加上從小浸淫在西洋音樂中，鈕大可的創作風格多變，藍調、爵士、搖滾、抒情、流行、舞曲……，很難用特定風格去定義他。

鈕大可表示：「我喜歡玩音樂的各種可能性！」比如姜育恆唱紅的〈但願長醉〉，是華語第一首小調藍調，當時華語幾乎沒有這種曲風，一唱轟動。為葉璦菱量身打造的〈因為所以〉、〈我想〉、〈陽光森巴〉、〈漂亮一下〉等代表作，有抒情、有動感，凸顯葉璦菱狂放、渾厚嗓音，讓她一炮而紅，站穩歌后地位。至於由周潤發、鍾楚紅主演的電影《鬼新娘》知名主題曲〈今夕是何夕〉，鈕大可僅用15分鐘就完成。在那個沒有流量、只靠音樂說話的時代，他的作品就是品質保證。

累積創作超過400首歌曲、製作超過100張專輯，鈕大可的豐沛作品宛如一部華語流行音樂史。

鈕大可也曾參與幾張在華語音樂史上非常關鍵的合輯，包括滾石《快樂天堂》、飛碟《六個朋友》，其中最廣為人知的代表作就是張雨生的〈我的未來不是夢〉，每張合輯都唱出一個時代的集體記憶，鈕大可用他的音符，陪華語樂壇度過輝煌的黃金年代。

睽違34年再推新專輯

記錄台中生活點滴

2002年，54歲的鈕大可考量父母年事已高，決定回家鄉台中，兩年後在西屯路開設「鈕吧音樂餐廳」並營運至今。鈕吧天天Live演唱，鈕大可沒有請外面的歌手，也沒有安排制式班表，全看當下心情，想唱什麼就唱什麼，不僅與客人同樂，也和好友一起玩音樂。因為人緣好，還常有音樂人登門造訪，每天都有驚喜，鈕大可笑說，「有時某位歌手突然來玩，我就邀他上台演唱，客人就賺到了！」

比起往昔在台北音樂圈中打拼的日子，這20多年來鈕大可長居台中，有了不同的生活光景。他喜愛台中天氣好、步調慢、人熱情、食物好吃、交通方便等居住優點，他坦言，台中是非常宜居的地方，能給他沒有壓力的創作環境。於是，睽違34年，他在2025年推出最新專輯《現在的我們 挺好》，整張專輯全由他親自譜曲，記錄了這幾年在台中生活的感觸，〈老酒吧〉唱出經營鈕吧的所見所聞和人生觀、〈妳是我的Angel〉是對老婆的真情告白、〈返老還童〉寫騎單車經過柳川邊遇見心儀女孩的青春回憶，最後整張專輯濃縮成一句想告訴所有老友的話：「現在的我們，挺好。」此外，鈕大可也終於在台中一圓開演唱會的夢想，陸續開了6場個人演唱會的他說：「原來我的老歌迷很多。」

台中，除了是他的創作泉源，鈕大可甚至認為，台灣的音樂風氣與這座城市蓬勃發展的音樂能量息息相關。1950年代，美軍進駐台灣打造「清泉崗基地」，引進了最新潮的美式文化，這段歷史對台中帶來很大影響，他還記得當時五權路上全是酒吧，CCK美軍俱樂更是台灣音樂人的殿堂，「台灣音樂百花齊放就是從那時開始。」直到現在，台中仍在這樣的音樂養份中成長，像是持續21屆、全台規模最大的爵士樂盛事「台中爵士音樂節」，連續多年吸引逾百萬人次參加；還有指標性音樂祭「搖滾台中」，也是搖滾迷每年都要朝聖的大型音樂活動。

台中的宜居生活，讓鈕大可持續創作，更睽違34年推出新專輯《現在的我們 挺好》。

在鈕大可眼中，台中是個充滿活力、開朗的城市，就像一首輕快歌曲，一生寫過無數經典好歌的他，也曾為「2020台中樂器節」寫了歡快的主題曲〈台中，我愛上了〉，並將版權獻給家鄉台中，未來更希望能寫一首台中市歌，讓所有台中市民都能琅琅上口，在他的音樂生涯中再創經典。