看不見的良心工程 台中污水處理率成長幅度六都第一

【撰文｜鄒明珆、圖片提供｜台中市政府】

污水下水道工程被譽為現代城市的「良心」，雖然隱於地表之下，卻默默改善了街景風貌，帶動水質淨化，是打造宜居城市不可或缺的一環。近年來，台中市政府致力於這項艱鉅的隱形工程，透過「污水用戶接管倍增計畫」，在不被看見的地方深耕，讓清新的空氣與乾淨的河川，成為市民觸手可及的日常。

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隨著城市快速發展，處理生活污水的「代謝系統」是否健全，決定了一座城市的生命韌性。為了改善老舊建築的廢水排放與化糞池溢流等問題，並提升公共衛生與市民生活品質，台中市政府水利局自2019年起推動「污水用戶接管倍增計畫」，透過密集的分支管網建設，將這份「看不見的良心」延伸至大街小巷。

污水下水道工程雖然隱於地表之下，卻是打造宜居城市不可或缺的一環。

這項計畫不僅是一項硬體工程，更是與城市空間共生的長期挑戰。根據統計，目前全台中市累計總接管戶數突破32萬大關，而自2019年至2025年11月底，新增接管戶數達14萬7,669戶，平均每年增加超過2萬戶，污水處理率成長幅度達26.66%，位居六都第一。這項亮眼的成績單象徵著台中市正從地底築起一座乾淨、永續的現代之都。

市府團隊透過汙水接管工程，不僅改善市容也提升空氣品質。

補助做後盾

讓「接管」成為溫暖的承諾

儘管污水接管工程對環境有利，但對於老舊建築的住戶來說，施工改管的費用往往是一筆不小的負擔。為鼓勵民眾主動配合，市府展現極大誠意，自2024年起大幅調升接管補助金額，將上限從9萬元提升至15萬元，補助力道與台北市並列六都最高。針對一般用戶，地面層化糞池廢除每套最高補助2萬元；對於中低收入戶，補助上限更提升至15萬元，並提供「施工前申請」服務，讓有需要的家庭不需預支大筆現金即可啟動改裝，這項措施不僅降低了市民的經濟壓力，更展現市府作為市民強大後盾的積極作為。

大街小巷裡，污水接管工程和彩繪牆面工作，為市民築起一座乾淨、永續的現代之都。

此外，市府水利局更首創「接管融資貸款」服務，媒合元大、玉山及台中商銀等金融機構提供專案貸款，藉由「政策加碼、金融支持」的策略，成功化解老舊社區因資金問題而卻步的難題，賦予基礎建設新的溫度，成為一份守護市民荷包與環境的溫暖承諾。

至2025年11月底，台中市累計總接管戶數突破32萬大關。

守護職人的安全防線

細膩落實良心工程的初心

污水下水道工程不僅得在狹小的地底夾縫施作，更要面對高風險的環境威脅，是一項艱鉅的挑戰。管線埋設往往涉及深達數公尺的開挖，以及在狹窄缺氧的「局限空間」作業，對於第一線工程人員而言，是極大的專業與體力考驗。

市府水利局深知工程必須建立在「職安優先」的基礎上，因此特別推動職安「八化」管理：設計標準化、構件預鑄化、施工機械化、人員專業化、教育科技化、管理資訊化、文件數位化及安全可視化，透過制度與科技措施，嚴格落實工程現場的職業安全衛生管理。施工前必須進行精確的安全評估，施工時，氣體偵測器、通風設備與吊掛防護則是絕對標準配備，同時定期進行稽核與緊急應變訓練，確保每一位守護城市地下脈絡的職人，都能在安全的環境下發揮專業。

面對污水下水道工程的高風險環境，市府水利局推動職安「八化」，嚴格落實工程現場的職業安全衛生管理。

這份對職安的堅持與對工程品質的挑剔，正是「良心工程」的核心精神。水利局也特別強調：「埋在地底的東西，做好了就看不見，所以更不能馬虎。」因為每一截管線的坡度、每一個接口的密封，都關乎著未來數十年城市的排水效率。

織起水網

邁向2027宜居願景

除了投入超過71億元於分支管網建設，市府也於2025年啟用谷關水資源回收中心，強化水源區整治，確保工程品質與人員安全齊頭並進，讓基礎建設成為支撐永續城市發展的堅實基石。

市府水利局落實職安管理，確保每一位守護城市地下脈絡的職人，都能在安全的環境下發揮專業。

展望未來，市府預計至2027年可累計接管戶數達到35萬戶。除了加速管線佈建，更計畫爭取中央支持，興建烏日水資源回收中心，同時靈活運用預算縮短城鄉差距，守護這片土地珍貴的水源地。這些計畫正悄悄地改寫著台中的風景，成為對宜居城市願景的具體實踐。