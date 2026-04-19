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2026中台灣燈會 姆明一族共譜歡樂盛典

聯合新聞網／ 漾台中
遠從芬蘭前來的姆明一族（The Moomins）造訪2026中台灣燈會，吸引全台粉絲瘋狂朝聖。
遠從芬蘭前來的姆明一族（The Moomins）造訪2026中台灣燈會，吸引全台粉絲瘋狂朝聖。

【撰文｜張名榕、攝影｜江茗洋、圖片提供｜台中市政府】

2、3月的台中超精彩，遠從芬蘭前來的姆明一族（The Moomins）造訪2026中台灣燈會，吸引全台粉絲瘋狂朝聖，燈會期間各燈區賞燈人潮突破655萬人次，創下歷年燈會總參觀人次新紀錄！

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近年來，台中市積極與高人氣IP合作，為城市創造不同節慶亮點，今年中台灣燈會更首度與Rights and Brands Asia（RBA）旗下80週年的全球人氣IP「姆明一族（The Moomins）」跨界合作，俏皮可愛的姆明氣模出沒燈會以及台中各大景點，打造歡樂的城市新體驗。

極光下的姆明谷 人氣主燈點亮燈會

芬蘭長年蟬聯全球「最幸福國家」，由作家Tove Jansson創作的姆明，以溫柔療癒的形象風靡全球，這份來自北歐的幸福感，也與台中致力打造的「幸福城市」理念相互呼應。市府因此特地邀請姆明IP造訪台中，取用「Moving on」與「Moomins」的諧音，以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」為策展主題，讓姆明一族化身「2026中台灣燈會」的主燈，為城市帶來充滿童趣與溫暖的節慶體驗。

中央公園露營時光燈區的姆明，愜意地在中央公園的草地上看書。
中央公園露營時光燈區的姆明，愜意地在中央公園的草地上看書。

其中，位於中央公園的主燈「極光下的姆明谷」，特地打造高15公尺、藍牆紅瓦的浪漫小屋「姆明屋」，更創新使用機械動態氣偶科技，彷彿讓可愛的姆明一族搭乘環形小火車，穿梭在五彩繽紛的樹林與山谷間，搭配雪地造景、極光展演、專業表團、原創配樂、特效泡泡呈現360度的全景環繞劇場，為姆明谷增添夢幻氛圍，彷彿置身浪漫的歐洲小鎮裡。此外，「河畔奇航」燈區還有巨型姆明持槳划船，無辜呆萌的表情格外討人喜歡；「露營時光」則是8座姆明一族角色，愛釣魚的姆明爸爸、做園藝的姆明媽媽，以及其他在野餐、看書的森林精靈，共同徜徉在中央公園美麗的景致中。

姆明出沒全台中 高人氣引爆話題

除了姆明主題燈區，市府加碼推出「台中收藏地圖」，讓粉絲按圖索驥尋找姆明IP的蹤跡，從市民廣場、高鐵台中站、火車站、台中公園、台中捷運，甚至是各區的區公所，都隱藏著大大小小、不同造型的姆明，吸引不少粉絲為了蒐集姆明可愛的模樣走遍全台中，也藉此感受城市的迷人魅力。

市民廣場野餐的「巨型姆明」，高達21公尺的萌樣，是全台最高的氣偶。
市民廣場野餐的「巨型姆明」，高達21公尺的萌樣，是全台最高的氣偶。

首波現身的是市民廣場野餐的「巨型姆明」，高達21公尺的萌樣，是全台最高的氣偶，還是全世界最大的姆明，引起各大網路社群熱烈討論，掀起拍照打卡熱潮。引人注目的還有台中國際會展中心外的超大型姆明，高達20公尺的姆明面向建築物，彷彿照鏡子一般，逗趣設計吸引大批民眾拍照，還戲稱姆明好像「面壁思過」，台中國際會展中心也特別配合展覽檔期開放四樓，讓民眾入館與姆明相見，面對面滿足粉絲的好奇心。

台中流行影音中心投影姆明圖樣。
台中流行影音中心投影姆明圖樣。

市府觀旅局更推出姆明周邊小物，讓粉絲解任務換好禮，包括在地串聯逢甲商圈及美術園道商圈的「姆明吊飾」、限量的「姆明一族永續郵票」，還有燈會期間每天都湧現上千人排隊領取的「姆明小提燈」，刻意設計成騎單車造型，攜手國際知名IP行銷城市，將台中「自行車之都」的形象深植人心。

中央公園外側姆明造型燈飾。
中央公園外側姆明造型燈飾。

2026中台灣燈會於3月3日圓滿落幕，在16天展期間共吸引破655萬名遊客共襄盛舉，刷新燈會觀展人數紀錄，也在民眾心中留下滿滿感動。

© Moomin Characters™

台中國際會展中心外的超大型姆明，逗趣設計吸引大批民眾拍照。
台中國際會展中心外的超大型姆明，逗趣設計吸引大批民眾拍照。

台中公園的姆明造型可愛。
台中公園的姆明造型可愛。

《漾台中》2026年2月號NO.41
《漾台中》2026年2月號NO.41

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