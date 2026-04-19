公托公幼親子館、兒童運動中心 滿足親子需求

【撰文｜朱言軒、攝影｜莊震烽、圖片提供｜台中市政府教育局、社會局】

孩子的快樂童年，台中來守護！7年多以來，台中市各區已針對市民需求，陸續建設多處公托、公幼、親子館與兒童運動中心，數量更是呈倍數增長，完善的空間設施結合優良師資，讓孩子托育、就學、遊戲、運動都有保障，爸媽育兒更安心！

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隨著雙薪家庭數量增長，家長對公立托嬰中心與幼兒園的需求與日俱增，為滿足父母育兒需求，市長盧秀燕上任後，推動「公托倍倍增、公幼再加量、區區親子館」三大計畫，同時持續建置兒童運動中心，全力打造友善的育兒環境。

公托倍倍增 區區親子館

托育、玩樂好安心

在2018年時，全市29個行政區僅有5處公托，為改善供不應求的情況，市府推出「公托倍倍增」計畫，盤點公共空間增設托嬰場所，至2025年年底，隨著西屯區「國安托嬰中心」與太平區「長億托嬰中心」接連開幕，全市公設民營托嬰中心累積共達48處，成長近十倍，為家長提供安心且平價的托嬰好選擇。

2025年年底太平區「長億托嬰中心」開幕後，全台中市公設民營托嬰中心已累積達48處。

台中市公托設備完善、師資優異，師生比更維持在1:4，優於法規標準，能有效提升照顧品質，收費更是六都之中最便宜，扣掉托育補助，家長每月僅需自行負擔1,500元，大幅減輕父母育兒負擔。

平日有專業公托、公幼照顧，到了週末，小朋友還能去親子館玩耍放電，台中市親子館數量已從7年前的4座擴增為21座，達五倍之多，平均每年服務高達百萬人次。館內設置豐富多樣的遊具與精心規劃的親子課程，滿足大小朋友的育樂需求。

為達「區區親子館」的目標，市府持續加快腳步建設，去年即有3座親子館開幕，包括以濕地探險、海洋保育為主題的清水親子館；強調客家文化與自然生態的東勢親子館；還有位於歷史建築內，富有文化意義的霧峰親子館，結合在地特色寓教於樂，讓孩子在遊戲中邊玩邊學。

台中市親子館的數量7年來增長五倍，豐富多樣的遊具與精心規劃的親子課程，滿足大小朋友的育樂需求。

而今年2月新落成的中區親子館，則突破中區身為全國面積最小行政區所面臨的空間限制，市府規劃第二市場停車場時，特地保留其中一層樓設置親子館，設計複合式多功能空間，也讓父母不用煩惱停車問題，玩得輕鬆自在。大肚、南區、大安、龍井、外埔等親子館，也將在今年陸續開幕，完善育兒資源，做爸媽的最佳後援。

公幼倍增再加量

教保服務優質更平價

推動「公托倍倍增」之外，市府也同步實施「公幼倍增」計畫，大量增設公立幼兒園與非營利幼兒園，確保幼托銜接順暢，維護學齡前幼兒受教權，自108至114學年度以來，共增加280班，預計115學年度將再增加13班，讓更多孩童享有優質平價的教保服務。

有鑒於家長對「2歲專班」的需求大幅提升，市府更於112學年度加碼推動「公幼再加量」，將私立幼兒園納入合作範圍，鼓勵增設2歲專班，推動至114學年度以來成效斐然，公共化幼兒園增加84班，私立幼兒園增加183班，3年內共擴增267個專班，大幅提升收托量能，協助家長順利送托，減輕家庭照顧負擔。

此外，市府調查各區公共化教保服務供需情況，在北屯區、西屯區、南屯區、東區等人口成長快速，年輕家庭較多的行政區，加強增設公共化幼兒園，提供家長豐富多元的教育選擇。

增加招生名額之餘，市府也鼓勵私立幼兒園加入準公共體制，優化校園設備與教學資源，並加強辦理公立幼兒園課後照顧、寒暑假加托服務，新增定點臨時照顧等服務，讓孩子得到妥善照料，解決家長的後顧之憂。

兒童運動中心

頭好壯壯動起來！

台中市推動「酷城市、酷運動」有成，在全民運動署的運動現況調查中，台中市「運動設施滿意度」為六都第一，受到市民肯定。為促進發育中兒童的身心健康，盧市長首創以公部門建設場館推廣兒童運動政策，也使台中市成為全國第一個設有兒童專屬運動中心的城市。目前全市共有4座兒童運動中心，包括沙鹿兒童運動暨體適能中心、北屯東峰兒童運動中心、西大墩兒童運動中心與大甲日南兒童運動中心，今年也預計啟用第5座西區兒童運動中心，將以技擊運動作為核心發展方向，成為兒童柔道、跆拳道等技擊項目的訓練基地。

身為全國第一個設有兒童專屬運動中心的城市，台中市致力於推廣多元的兒童運動。

此外，長春、大里、潭子、豐原、清水及太平等6座強調全民運動、親子共融的「國民暨兒童運動中心」（以下簡稱國兒運），不僅提供專業設施與豐富課程，也依地區特色發展不同運動項目，例如2025年開幕的豐原國兒運，致力推廣小朋友喜愛的樂樂棒球與匹克球；清水國兒運則是全國首創結合「親子館」的全齡運動空間；位於坪林森林公園內的太平國兒運佔地寬廣，不僅有兒童專屬運動樓層，還結合周邊自然環境，為孩子打造「森林裡的冒險基地」。

今年，台中市還將迎來北屯國兒運和烏日全民運動館開幕，北屯國兒運擁有中部首座具專業競賽水準的滑冰場，可以進行花式滑冰與冰上曲棍球，培養冰上健兒；烏日全民運動館則設有多項全齡運動空間，滿足各年齡層的運動需求。