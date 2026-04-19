必比登推介6連霸名店一次收藏！

【撰文｜邱子齊、攝影｜莊震烽】

台中的飲食文化兼容並蓄，自2020年納入《米其林指南》必比登推介的評選版圖後，有一群「實力派」店家始終屹立不搖，憑藉著對食材的堅持與手藝，連續多年獲得肯定。本期特別精選6連霸的店家，帶領讀者展開一場舌尖上的旅行，探究饕客們一再回訪的美味秘密。

富鼎旺豬腳

細火慢燉的口碑豬腳

座落於中區的富鼎旺豬腳，長年以穩定細膩的滷功累積深厚口碑，在老饕心中佔有一席之地。店家選用台灣本土豬肉，不抽除腳筋，遵循古法細火慢燉，讓「招牌豬腳」呈現誘人的琥珀色澤。油光透亮的豬皮富含膠質，肉質細嫩入味，充分吸附獨門滷汁的鹹甜醬香，風味濃郁又飽滿，不顯厚重、油膩，輕輕一抿便在口中化開，讓人忍不住一口接一口，是絕佳的配飯良伴。

除了豬腳，店內小菜同樣展現細膩的功夫。「潤油豆腐」孔隙飽吸滷汁，口感細緻，咬下後鹹香瞬間迸發；以大骨高湯煨煮的「爽口筍絲」，則保留自然鮮甜與脆度，與豬腳相襯，恰到好處地平衡整體風味。

富鼎旺工作人員熟練地分切盛裝熱騰騰的餐點，現場香氣四溢。

富鼎旺豬腳（中正店）

地址：台中市中區台灣大道一段560號

電話：04-22253188

營業時間：11:00-14:30、16:30-19:30（週日公休）

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范記金之園草袋飯

老字號便當店登上米其林

位於中區的范記金之園草袋飯，是老台中人記憶中的高級便當代表，至今仍維持其高人氣。草袋飯的靈魂就是晶瑩剔透、粒粒分明的白飯，咀嚼時能嘗到彈性與米香，單吃便滋味無窮。

酥嫩雞腿和香酥排骨是饕客們來到范記金之園草袋飯的必點美味。

「酥嫩雞腿」則是必點的主菜，僅裹上一層極薄的粉漿高溫油炸，將雞汁緊緊鎖住，金黃薄脆的外皮一口咬下咔滋作響，肉質鮮嫩多汁；「香酥排骨」同樣擁有極高人氣，厚實的帶骨肉排醃漬入味，口感紮實卻不乾柴。最畫龍點睛的莫過於鋪在飯上的特製「雪裡紅」，鹹香微辣的滋味不僅開胃，更能巧妙地搭配主菜。

范記金之園草袋飯（總店）

地址：台中市中區成功路170號

電話：04-22207388

營業時間：11:00-19:30（週四公休）

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馨苑小料理

精緻優雅的「台菜西吃」

隱身西區靜巷，馨苑小料理將台菜靈魂與現代咖啡廳文化融合，打破傳統台菜多人、大份量的桌菜印象，主打精緻「台菜西吃」風格，就算是單人入店用餐，也可選擇定食。

馨苑小料理的「菠蘿遇見櫻桃鴨」吃起來帶有酸甜果香，非常順口。

備受歡迎的「芋奶鮮嫩雞骨球」，嚴選大甲芋頭與椰奶熬煮成濃厚醬汁，綿密芋泥與軟嫩去骨雞腿肉交織出鹹甜奶香，拌在熱騰騰的白飯上令人食指大動。另一道人氣料理「菠蘿遇見櫻桃鴨」，選用肉質細緻的櫻桃鴨腿肉，佐以鳳梨木耳入菜，經過大火爆炒後，肉質多汁又帶點酸甜果香，清爽開胃。甘醇的「補氣黑蒜燉雞湯」則是暖胃首選。餐後再來杯手沖咖啡配上被譽為台式提拉米蘇的「麵茶蛋糕」，細細品味台式料理的獨有優雅。

馨苑小料理（西區店）

地址：台中市西區民生北路106號

電話：04-23029989

營業時間：11:30-20:30

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彭城堂台菜海鮮餐廳

穿越時空辦一桌台式手路菜

走進位於太平區的彭城堂台菜海鮮餐廳，彷彿回到了五、六○年代年代的台灣，映入眼簾的手繪電影海報、大同寶寶與古董櫥櫃等，營造出濃厚的懷舊氛圍，而真正留住人心的，是道地的台式手路菜。

來到這裡不能錯過「西魯肉」，以大白菜為主食材，加入香菇絲、肉絲等配料，慢煨至柔軟清甜，最後勾芡並鋪上蛋酥，入口甘甜滑順，是一道看似家常羹湯、實則火候與比例拿捏極為講究的功夫菜。「古早味封肉刈包」也是桌上焦點，刈包裹著滷至透亮的封肉和筍乾、特製酸菜、花生粉，充滿記憶中熟悉的台式滋味。店家還推薦「櫻花蝦芋絲糕」，選用大甲芋頭，不摻粉製作，單純以一層芋頭絲加上一層肉燥交錯堆疊，蒸熟後再鋪上滿滿東港櫻花蝦與韭菜花，吃起來軟綿又鬆口，層次豐富。

彭城堂台菜海鮮餐廳的西魯肉看似家常，卻是火候與比例拿捏極為講究的一道功夫菜。

彭城堂台菜海鮮餐廳

地址：台中市太平區宜昌路377號

電話：04-23511122

營業時間：11:30-14:00、17:30-21:00

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滬舍餘味

原汁原味的道地滬式麵點

滬舍餘味由出身上海的老闆親自坐鎮，原汁原味重現家鄉道地滋味，深受顧客喜愛，也是台中探尋上海點心的指標性餐廳。

皮薄汁多的小籠包呈現出滬舍餘味師傅的精湛手藝。

來到這裡，首推招牌「鮮肉生煎」，鐵鍋煎至底部金黃焦脆後，撒上白芝麻增添香氣。麵皮咬起來Q彈，內餡飽滿多汁，與底部的酥脆形成絕妙的口感對比；「翡翠生煎」則是以花素蒸餃為靈感而研發出的獨家口味，碧綠的麵皮包裹著青江菜、小白菜與香菇，清脆爽口。另一道人氣餐點「小籠包」，師傅以精湛手藝桿出皮薄如紙的麵皮，輕咬薄皮，湯汁滿溢，搭配薑絲與香醋更能提襯出鮮美層次。

滬舍餘味

地址：台中市南屯區公益路二段537號

電話：04-22586111

營業時間：11:00-20:00

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9間餐廳連續6年進入

台中必比登推介名單

‧上海未名麵點酸梅湯

‧富貴亭飲食店

‧富鼎旺豬腳

‧阿坤麵

‧范記金之園草袋飯

‧富狀元豬腳

‧馨苑小料理

‧滬舍餘味

‧彭城堂台菜海鮮餐廳

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