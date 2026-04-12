「臺中領鮮」 不只領先，更懂新鮮！

【撰文｜邱子齊、圖片提供｜台中市政府農業局】

在地農產不僅展現鮮甜風味，更承載著土地與人情的連結。「臺中領鮮」以品牌整合為核心，串聯各地優質農產與通路資源，打造便捷且具識別性的選購平台，讓消費者在日常中輕鬆選購來自全市各區品質優良的農特產品，也讓每一次選擇都成為支持在地農業的具體行動。

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台中市擁有得天獨厚的地理環境，孕育出豐富且優質的農產，但過去這些好物多半散布在各個農會或小農手中，民眾若想一次買齊不同區域的特產，並不容易。由台中市政府農業局創立的「臺中領鮮」品牌，於是集合各地精選農產品，讓消費者可一眼認出屬於台中的專屬好滋味，同時也把產品背後的產地風土與農民心意傳遞出去，讓每一次的日常消費，都轉化為支持本土友善耕作與農村發展的實際行動。

「臺中領鮮」為整合型的區域農業品牌，串聯台中市農漁會的農產。

匯聚中台灣精華 打造一站式農產體驗

作為整合型的區域農業品牌，「臺中領鮮」將台中市23家農漁會的嚴選好物完整串聯，從山區的香菇、海線的水產到各區的當季鮮果，不管是網路爆紅的大安區農會「飛天豬海苔芝麻肉鬆」，還是廣受討論的大里區農會「綜合氣泡飲」，多樣化的品項皆能經由單一平台輕鬆入手。

除了線上通路，「臺中領鮮」更將農業推廣與城市觀光結合，走入市民日常生活。

在網站的設計上，藉由統一的網頁設計與視覺辨識，使家鄉好物更容易被看見，並透過優化購物體驗，縮短產地與餐桌的距離，讓農民的心血結晶，能以最佳面貌呈現在大眾面前。

2025中台灣農業行銷展售會戶外設置150攤農特產品。

此外，無論是品牌標誌商品或平台上架產品，皆有品質把關。「臺中領鮮」標誌代表著多方把關的保障，只要認明這個象徵台中的優質農特產的品牌標示，便能安心選購。平台上架的商品則為各區農會嚴選的產品，許多生鮮果物與加工品更具備「產銷履歷驗證」，從農田栽種、採收到最終的包裝，生產的每一個環節皆公開透明且有跡可循；結合友善耕作的推廣與嚴格的品質檢驗機制，不僅為食品安全建立防線，更確保消費者購買到的每一份食材，都是安心且值得信賴的在地農產品。

「臺中領鮮」將農業推廣與城市觀光深度結合，於台中爵士音樂節、拾味台中-雙十草悟道市集等多個活動現場舉辦農特產市集。

虛實通路並進

傳達產地裡的真實故事

除了注重來自產地的新鮮與品質，「臺中領鮮」更採取實體與網路雙管齊下的策略布局通路，讓農民辛苦耕耘的成果能以更多元的管道走入民眾生活。

在虛擬通路方面，品牌專屬的電商商城匯集了台中農民與農民團體，上架將近300件的精選農特產品，網站內詳細分類了各區的生鮮果物、五穀雜糧與特色加工品，讓消費者能不受時間與地域限制一鍵下單，將農地直送的新鮮風味直接端上自家餐桌。

為走入市民日常生活，品牌將農業推廣與城市觀光深度結合，無論是在台中爵士音樂節設立專屬的品牌打卡點，或是在拾味台中-雙十草悟道市集活動、新社花海及勤美市民廣場等地舉辦農特產市集，都成功串聯了農作、觀光與農企業、農民團體等，讓大眾能在參與休閒活動時，親自試吃品嘗，並與現場農民或推廣人員面對面交流，於認識台中物產獨特風味的同時，也一併呈現農業知識與產地故事。

此外，「臺中領鮮」展現強大品牌動能，更於2025年首次以品牌館形式，進駐亞洲指標盛事「台北國際食品展」。透過高規格的品牌展示，傳遞台中農業的創新實力與職人專業，為在地優質農產精準對接國際商機。

「臺中領鮮」2025年首次以品牌館形式，進駐台北國際食品展。

咬下滿口金黃

以茂谷柑品味在地風土

春季正是品嘗當令鮮果的好時節。每年農曆春節前後直至4月，台中盛產的「茂谷柑」進入最佳賞味期。因為陽光充沛且日夜溫差顯著，再加上東勢區、石岡區及新社區等地優良的排水地質，台中山城成為孕育柑橘的絕佳環境。據統計，此處的茂谷柑栽種面積接近600公頃，年產量更突破10,000公噸，穩居全台最大產區寶座。

茂谷柑正值盛產期，果肉細緻多汁、甜度表現優異。

茂谷柑被譽為「柑橘界精品」，外型呈現討喜的扁球型、色澤金黃，在開春時節象徵著新的一年好運滿滿，由台灣大學園藝系退休教授林樸命名，取其「盛茂滿谷」的豐收意涵。剝開較薄的果皮，濃郁果香便會散發出來，果肉不僅細緻多汁、糖酸比適中，更富含維生素C、維生素B12、有機酸、膳食纖維及多種礦物質。適當的風土孕育出的茂谷柑，產出的果實不僅外觀勻稱、顏色亮麗，甜度通常皆有12度（Brix）的優異表現，頂級品更上看14到15度（Brix）。

台中茂谷柑具備極佳的耐儲特性，透過完善的低溫冷鏈技術精準鎖鮮，不僅能留住飽滿多汁的果肉，更能讓這份酸甜適中的在地風味，陪伴饕客直到5月。以往採購果園直送的高品質茂谷柑，消費者多半仰賴產地自購或傳統市場的零星鋪貨。而現在只要利用「臺中領鮮」專屬電商平台，或是到產區農會門市、7-11的i划算平台，無需出門，在家就能輕鬆享受產地直送的鮮甜。面對初春多變的氣候，不妨藉由這顆充滿維生素的鮮果提振精神，替嶄新的一年注入活力。

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