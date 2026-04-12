跟著史努比 快樂安全遊台中

【撰文｜張名榕、攝影｜江茗洋、圖片提供｜台中市政府】

踏著輕快的腳步，史努比帶領牠的小夥伴走上台中街頭，從人行號誌燈、公車候車亭、捷運站到停車場，都看得見這隻可愛幽默、風靡全球的高人氣IP，等紅燈時不妨睜大眼睛，找找看史努比在哪裡。

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近年來，市府積極與國際知名IP合作，獲得熱烈迴響，也帶動城市觀光蓬勃發展。看準IP的強大號召力，台中市政府交通局今年特地與Peanuts（花生漫畫）團隊攜手，推出「台中交通新主張－feat.花生漫畫年度企劃」，將經典角色「史努比」（Snoopy）融入日常交通設施，讓正確的交安觀念以更親近的方式融入生活，陪伴市民通勤、通學與出遊時光。

市長盧秀燕與交通局長葉昭甫於史努比交通安全主題區合影留念。

全台首創 沉浸式安全體驗

「台中交通新主張－feat.花生漫畫年度企劃」自2026年起分階段啟動，透過俏皮可愛的視覺設計，陸續將史努比導入人行號誌燈、電子站牌、候車亭、資訊可變標誌、停車場等設施，不僅是台中首度將IP角色大規模引進交通工程，也是全台第一次以城市等級規模，串聯多元交通工具打造的沉浸式安全體驗，也為台中交通治理與城市美學，雙雙帶來突破性的創新嘗試。

史努比和查理布朗輪流躍上資訊可變標誌(CMS)，引人注目。

為迎接人氣明星到來，交通局特地於1月19日至2月22日，在市政公園設置「搶先版」史努比交通安全主題區，為活動暖身。現場設有高達3公尺的史努比與歐拉夫（Olaf）大型氣偶，以及FRP立體裝置與打卡點，白色史努比與鮮黃色的糊塗塌客遍佈在草坪上，趣味又吸睛，吸引大批粉絲拍照打卡，一睹史努比的超萌魅力。

候車亭和停車場都有史努比出沒，讓日常交通變得更迷人有趣。

接力登場的「台中Go時數型套票×史努比」跨界聯名，同樣引發關注，購票者在2月16日至2月28日間，享有72小時內，無限搭乘台中公車與捷運的專屬優惠，使用大眾交通工具玩台中，不僅有效紓解假期塞車與停車的困擾，也引發一波搶購熱潮，成功帶動話題。

台中最可愛街角

史努比守護用路安全

最吸睛的亮點之一，是全市9處路口率先設置的「史努比人行號誌燈」，包括市政公園周邊路口、台灣大道三段與文心路三段路口、英才路與學士路口、逢甲路與福星路口、建國北路一段與文心南路口等。綠燈時，面帶微笑的史努比昂首闊步前進；紅燈則乖乖在原地停等，可愛的模樣讓用路人驚喜不已，紛紛拿起手機拍照留念，讓日常過馬路變得溫馨又療癒。

市政公園周邊由市府營運的停車場，也將陸續在入口處、繳費機、電梯與停車格塗裝，加入史努比主題視覺設計。

史努比還躍上資訊可變標誌(CMS)，搭配「酒後不開車、開車不喝酒」等安全標語，提醒駕駛注意自身狀況與路況變化，在台灣大道、中清路、五權西路、崇德路、三豐路、環中路等交通要道，共設有18面，共同守護城市的交通安全。

此外，搭乘大眾交通運輸工具，也有史努比作伴！市政公園周邊的主要路線公車站，將陸續變身史努比主題候車亭，史努比與糊塗塌客會在全市567座電子站牌輪流亮相，向乘客打招呼，在角色陪伴下，等車時光不再枯燥乏味。部分公車亭還規劃刊登「分段式漫畫」，乘客不妨放下手機，隨著行進路線觀看每一站的趣味圖文，讓公車亭化身城市中的微型文化展場，創造嶄新的乘車體驗。

未來，市政公園周邊由市府營運的停車場，也將陸續在入口處、繳費機、電梯與停車格塗裝，加入史努比主題視覺設計，營造童趣可愛，適合打卡拍照的觀光亮點。鄰近的校園也會進行主題改造，更新交通安全標語，同時舉辦著色活動，將交安教育向下扎根，藉由史努比跨世代的迷人魅力，讓交安理念自然地融入市民生活，打造台中成為溫暖友善的交通宜居城。