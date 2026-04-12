台中首例路燈申請碳權 LED節能路燈點亮台中

【撰文｜朱言軒、圖片提供｜台中市政府】

台中市的道路變亮了！市府執行節能路燈汰換計畫，陸續拆除老舊耗電的路燈，安裝新的高流明LED節能燈具，打造明亮安全的夜間光環境，並大幅降低能源消耗與碳排放，一盞盞路燈正點亮台中的永續之路。

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黑漆漆的夜裡，一盞盞路燈散發光明與溫暖，照亮民眾安全回家的路，也是守護交通安全的關鍵設施。為提升台中市路燈品質，台中市政府建設局2024年起推動LED節能路燈換裝工程，並持續將高耗能傳統鈉光燈更新為新式LED節能燈具；2025年加碼啟動「PFI節能路燈換裝暨維護計畫」（以下簡稱PFI計畫），累計更新全市11萬3,400盞路燈，今（2026）年也將持續升級照明設備，推動台中邁入高效節能的照明新紀元。

高流明LED節能燈具可提升夜間照明品質與行車安全。

3倍亮度升級

創造清晰夜間視野

傳統鈉光燈色溫偏黃，顯色效果差，夜間容易產生視覺昏暗。早在2023年，市府建設局就針對車潮洶湧、人流量大或肇事率高的路口，替換LED燈具並設置「四臂燈桿」，可擴大路燈照明範圍，提升約25%的照明亮度，包括台灣大道、文心路、環中路、市政特區道路等主要幹道與路口都已更新完畢，守護行人通行安全，落實人本交通的核心價值。

除了替換LED燈具，建設局也規劃於部分路段設置「四臂燈桿」，擴大照明範圍，提升照明亮度。

而透過PFI計畫，市府新裝設的新式節能LED燈具平均亮度增加為原本的3倍，且光照範圍均勻，大幅提升夜間照明品質，讓用路人視野變得更光亮清晰，有效確保交通安全。新式節能燈具更具備耐用性與長壽的優點，降低維修與更換頻率，減少環境負擔。

「PFI節能路燈換裝暨維護計畫」推動「增亮減碳」成果豐碩，也成為台中首例透過路燈換裝申請碳權的專案。

在車水馬龍的市區，全力強化照明需求，郊區的農田道路則貼心以LED燈搭配「遮光設計」，避免過亮的光源干擾農作物生長。設置景觀路燈的路段，也配合原設計更換造型燈泡，維持視覺的一致性，建設局因地制宜，打造符合在地需求的光環境，確保交通安全之餘，也兼顧生態平衡與都市美學。

年節電8,000萬度

註冊「碳權」邁向永續

PFI計畫推動「增亮減碳」成果豐碩，市府評估路燈全面汰換完畢後，每年可省下約8,000萬度電，減少約4萬公噸碳排放量，相當於2,063座文心森林公園的固碳量，減碳幅度驚人；財政方面，每年更能省下高達1.3億元電費，撙節開支成效出色。

去(2025)年底，建設局更將計畫送交環境部氣候變遷署「溫室氣體登錄平台」，申請自願減量碳權，獲環境部審議通過，成為台中市首例，透過路燈換裝申請碳權的專案，是邁向永續城市的重要里程碑。

首批通過註冊的路燈節能專案，預估在未來10年內，可取得近3,000噸二氧化碳當量 (CO2e)的碳權。隨著全市路燈持續換裝升級，建設局也將逐批申請碳權，預計可再取得約1.7萬噸，總計2萬噸的碳權，成功將省下的電力能源，轉化為具體的「綠色資產」，打造台中成為名副其實的低碳都市。

「智能路燈」自動故障回報

維修效率高3倍

除了硬體升級之外，建設局在推動PFI計畫時，更首度導入「民間融資參與公共建設」（Private Finance Initiative, PFI）模式，透過引進民間企業的先進技術與靈活資金，成功提升公共建設效能，開創公私協力的城市治理新標竿。市府視燈具效能、品質與維修效率等成果支付費用，可有效節省管理成本、提升服務品質，公私協力推動智慧治理，無論在節能減碳與制度管理上，都是具挑戰性的創新嘗試。

藉由蒐集、分析大數據，路燈管理中心可以掌握維修熱點與常見故障類型，超前部署做好風險控管。

PFI計畫建置的「智慧路燈管理系統」，預計今年8月底前，在全市安裝2萬3,500盞具備故障主動回報功能的「智能路燈」，智能路燈會優先安裝在偏鄉地區，或民眾不易通報的地點，結合物聯網科技即時監控，當故障訊號回傳至路燈管理中心時，都可快速派遣人員維修，並縮短處理時間。

藉由蒐集、分析大數據，路燈管理中心可以掌握維修熱點與常見故障類型，讓維修團隊提早準備修繕材料，超前部署做好風險控管。路燈維修時效也從早期的72小時，大幅縮短到24小時內完修，平均修復時間約8.7小時，維修效率大幅提升，可達三倍之多。民眾發現路燈故障時，也能透過1999市民專線、免付費專線0809-085-119（你幫我119）、區里Line群組或路燈牌上的QR code掃碼通報，利用多元管道加快通報速度，齊心守護城市光明。

PFI計畫建置的智慧路燈管理系統，使路燈維修時效縮短至24小時內。

此外，由於PFI計畫採取「公私合作」方式，市府特地導入「廉政平臺」機制，與司法機關、專家學者、非營利組織等外部單位合作監督，建立公開透明的採購制度，杜絕貪瀆可能性，使計畫能在無外力干擾的狀態下順利進行，達到政府、企業、市民共好的三贏局面，實踐「富市台中、行人安全」的未來願景。