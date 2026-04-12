春遊大甲鐵砧山 邂逅桂花泉登山步道

【撰文｜朱言軒、攝影｜江茗洋、圖片提供｜台中市政府】

春暖花開的4月，正是賞花好時節！鐵砧山的「桂花泉登山步道」，沿途開滿奼紫嫣紅的鮮花，繽紛美景與清新香氣令人心曠神怡。快跟上《漾台中》的腳步，一起春遊大甲，體驗海線花季之美。

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「桂花泉登山步道」位於大甲鐵砧山風景特定區，全長約1.45公里，路線平緩好走，約1小時左右即可走完全程，是適合全家同遊的親子友善步道。每年4、5月花季時，雪白油桐花、粉紅色羊蹄甲、嫩黃色桂花、桃紅九重葛與鮮黃蒲公英等相繼綻放，繁花爭奇鬥豔，伴隨著陣陣鳥語花香，整條步道熱鬧非凡。

登山步道共有四段，分別為「澗之道」、「山之道」、「園之道」、「林之道」，命名蘊含詩意，景觀更是各有千秋，漫步其中不僅可以飽覽群山，還能遠眺台灣海峽，沿途還有詩詞作品相伴，為步道之行增添趣味。此外，路上也有涼亭、觀景平台供遊客賞景休憩，結合山林美景、自然生態與文藝氣息的桂花泉登山步道，值得遊客一探究竟！

「桂花泉登山步道」沿途平緩易行，是親子踏青出遊好去處。

花卉、古詩伴遊

自然與文學交織之美

桂花泉登山步道於1960至1970年間，由永信醫藥公司修建而成，兩旁種有許多桂花樹，加上鐵砧山湧泉豐沛，因而得此美名。隨著時光流逝，步道設施逐漸陳舊破損，台中市政府在2024年全面整修，新建步道與擋土工程，也設置休憩座椅、指標、導覽解說牌等遊憩設施，以「全齡友善休憩步道」為目標，打造兼顧環境永續與歷史保存的觀光步道。

桂花泉登山步道沿途可見絢麗的桃紅九重葛。

探訪桂花泉登山步道，要先從妙法寺旁的小路進入，起點處有搶眼的白色地標，搭配王維的詩作〈鳥鳴澗〉歡迎遊客造訪「澗之道」，兩旁綠樹成蔭，不時有小花點綴其中，氛圍寧靜悠閒，與詩中勾勒出的幽靜山林相互呼應。澗之道的終點是一座詩牆池，牆上題有南北朝詩人庾信詩作〈山中詩〉：「澗暗泉偏冷，巖深桂絕香。」巧妙點出步道的魅力之處。

漫步桂花泉登山步道，山林美景各有千秋，沿途還有詩詞作品相伴。

詩牆池左側可以通往「山之道」，又分為「山之桂道」與「山之稜道」，前者是著名的桂花林小徑，順著石階往上走，兩旁淺黃色的桂花與嫩粉紅的羊蹄甲，交織成一幅春意盎然的景致，桂花香氣瀰漫林間，令人身心舒暢。而由大顆鵝卵石鋪設成的山之稜道，向來有「好漢坡」之稱，全長不到200多公尺，但坡度較為陡峭，適合體能狀態佳的遊客前來挑戰。

九重葛、油桐花接力

繽紛春意滿山頭

四段步道中，「園之道」最為平坦易行，沿途處處是亮眼的桃紅九重葛，綻放滿滿的熱情與活力，看了心情為之振奮。步道旁還有許多古色古香的園林造景，包括知名景點「龍泉」，金光閃閃的龍形雕刻立在水池中，氣勢磅礴，入夏之後，盛開的荷花與翠綠荷葉映襯著金龍，景色更加優美迷人。

另一處人氣景點「桂花泉」，周邊有整片的桂花樹林，包圍著栩栩如生的大樹、竹林、烏龜、梅花鹿、鶴等雕塑，烏龜的口中還會流出清澈冰涼的山泉水，不少遊客在此小憩片刻，一邊乘涼，一邊欣賞豐富的庭園造景。

「林之道」則在5月迎來最美時節，雪白油桐花於枝頭盛開，滿樹花團錦簇，有如一場華麗的花之饗宴，微風吹起時，落花隨之飄落，猶如風吹雪的畫面美不勝收，吸引遊客拍照留念，更是攝影愛好者不能錯過的絕美景致。

「林之道」將在5月迎來油桐花盛開。

以綠色低碳、生態共生為核心理念打造的林之道，是由專業步道師與志工手作鋪設，使用在地的石材與砂土，來改善步道高低差、樹根突出等問題，在兼顧步行安全與生態保育的前提下，盡力保留林間的原始樣貌，也讓充滿自然野趣的步道，走起來格外舒適宜人。

台灣蒲公英綻放驚喜

守護珍貴特有種

漫步在桂花泉登山步道，除了仰望花景，也別忘了低頭尋找草叢中的亮點「台灣蒲公英」，這種瀕危的台灣特有種植物，具備珍貴的藥用功能，春天會長出鮮艷黃色花朵，花凋謝後則結成白色毛球，絨毛隨風飄散繁衍。近年來，由於棲地銳減加上過度採集，台灣蒲公英的數量急遽下降，市府興建步道時，特地以生態工法維護其棲地，確保台灣蒲公英得以延續，也讓更多遊客認識台灣珍稀的特有種生物。

市府興建步道時，特地以生態工法維護台灣蒲公英棲地。

結束愉快的賞花之旅，鐵砧山風景區還有劍井、永信運動公園、雕塑公園、寵物親子餐廳等豐富景點可以順遊。除了開車，遊客也可善用大眾交通工具，從高鐵台中站搭乘93線公車，或從大甲車站搭乘公車813副、181、659、661右環、668等路線至「鐵砧山站」，來趟綠色永續的春日輕旅行。