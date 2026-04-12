獨立樂團主唱林倩 大玩斜槓人生

【撰文｜陳怡如、攝影｜江茗洋、圖片提供｜林倩、出日音樂】

在台中市政府文化局的一方辦公桌前，林倩已坐了12年。白天，她是負責文創設計業務的職員；當公務日常告一個段落，她則化身為獨立樂團「薄荷葉」的主唱，在公職與搖滾魂之間，寫下屬於她的斜槓人生。

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出生於台中的林倩，小學六年級時，因為跟著媽媽搬回高雄老家，暫時揮別這座城市。

她還記得，自己的國、高中時期正值MTV和Channel V等節目盛行的年代，電視就是她接觸音樂的窗口，一路聽著流行音樂長大。林倩笑說，自己當時甚至常去唱片行「盲買」，只看封面便把CD帶回家，即便還不夠理解何謂樂團，但她在高中時便立下志向：「上大學我要組團！」

笑稱自己佛系玩團的林倩，於2026年大港開唱演出。

考上文化大學中文系後，開學第一天林倩便直奔熱音社，還不熟悉校園的她，找人問路，沒想到第一個遇到的人，就是獨立樂團「脫拉庫」主唱張國璽。在熱音社的日子，林倩從最基礎的吉他四和弦練起，並如願在1998年組成了「薄荷葉」樂團，開始了在Live House表演的生活。大四畢業那年，更發行了第一張專輯，紀念學生時代玩團的日子。

音樂是一生志趣 公職是生存基石

後來，攻讀世新大學廣電所的林倩，繼續一邊念書、一邊玩音樂，在她30歲前，「薄荷葉」共發行了三張專輯。直到2010年，林倩因憂鬱症暫別舞台，「薄荷葉」也就此安靜下來。當年，她決定返回高雄對抗病症，審視現實，希望先找份穩定工作，於是報考公職。林倩回憶說：「我跟媽媽約定3年期限，在僅有1％的錄取率中突圍，整整考了7次！終於在2014年，成功分發到第一志願台中市政府文化局，回到我出生的家鄉。」

〈深灰 HAZE〉MV畫面。

對林倩而言，音樂是一生志趣，公職是生存基石，兩者又都是文化藝術專業，無須取捨。林倩沒有放棄公職，也沒有放棄最愛的音樂，她笑說，最後一次考試寫完試卷後，她有預感自己會上榜，隔天立刻就把吉他拿出來練習，沒想到真的在一個月後便重新開始表演。

〈LOSER〉MV畫面。

入職文化局後，林倩以工作為優先，專注於身為公務員該有的知識、技能與訓練工作，直到2018年才重組「薄荷葉」樂團。這次回歸，少了年輕時的衝刺，卻多了從容與自在。她表示，因為沒有必須出專輯的目標，加上團員們也都是斜槓上班族，大家「佛系」玩團，每月撥出週末一天練團，一年安排3到4場表演，她舉例，「我覺得自己玩團基本上跟露營差不多，就是找個地方和朋友們聚在一起，有點像下班後的舒壓活動。」而且，比起追求樂團成就，林倩認為現在玩團更像是服務歌迷，「音樂是終身職！只要我們一直都有表演，喜歡我們的人就會開心。」

而公職身分也讓林倩學會以行政思維經營樂團事務。她善用自己辦活動、寫標案習得的專業，從擬定企劃、資源分配、預算控管、著作權保護，到團員演出時的飲食、交通等細節，都妥善規劃。

AI助力橫掃國際大獎 讓世界聽見台灣

原本抱持「佛系」態度的林倩，從沒想過會發行第四張專輯，直到團員因人生規劃必須離團，她才決定錄製一張「畢業作」紀念。於是，2025年「薄荷葉」睽違15年推出了第四張專輯《¬ NOTtoBE》。

「薄荷葉」睽違15年推出的專輯《¬ NOTtoBE》榮獲全球音樂獎（GMA）。

學影像出身的林倩認為，音樂不只有聽覺，還有相應的影像靈魂，但在拍攝MV時，卻遇到難題。專輯中的〈深灰 HAZE〉，是一首長達11分鐘、探討文明與空汙的史詩。

《¬ NOTtoBE》獲獎獎座。

林倩說，「由於無法大量實景拍攝畫面，我突發奇想運用AI科技，一個月內寫了超過600條Prompt（提示詞），生成超過1,000幅影像，再從中選出百餘幅畫面作為MV中60％的畫面，重現18世紀工業革命的污染軌跡。AI對我來說，就像是穿越時空的攝影機。」林倩也找來世新學弟、曾參與《阿凡達》的好萊塢資深視覺特效師馬力（Mali），擔任〈LOSER〉MV導演，他同樣以AI技術生成出70％的MV畫面，獨立完成整部作品。

有了MV之後，面對預算有限、無法大規模巡演的難題，林倩更想出一個大膽的策略︰角逐獎項創造曝光。她鎖定國際AI影展和音樂獎，果真大放異彩，如同林倩在文案中寫的「We are Peppermint from Taiwan.」，「薄荷葉」從台中出發，透過無遠弗屆的網路平台，讓世界聽見台灣的聲音。專輯《¬ NOTtoBE》不僅榮獲全球音樂獎（Global Music Awards, GMA）4項銀獎，〈深灰 HAZE〉與〈LOSER〉兩首歌的MV，也入選義大利、匈牙利、美國、西班牙、羅馬尼亞等國際影展，一舉抱回5項大獎，驚艷台灣獨立音樂圈，更展現台中的流行音樂能量。

在台中好好生活 就是創作養分

在林倩的生命地圖中，台中是一個特殊座標。雖然出生在這座城市，但她曾漂泊至台北、高雄，卻在填公職志願時，卻毫不猶豫把台中列為未來工作、生活的第一選項。

林倩表示，對她而言，台中是適合好好生活的城市，有難得的悠閒氛圍、舒適宜人的天氣，「沒有壓力的生活是最好的療癒，也是最好的創作養分，因為能給創作者無限的自由與想像空間。」

而公職身分也讓林倩驚喜發現台中的獨特之處。比如她曾籌劃「舊城生活節」，因而走遍中區舊城，除了感受歷史底蘊，她笑著說，「我還發現在東南亞移工聚集的第一廣場中有個大舞廳，早上10點就開始咚茲咚茲！」她因此創作了〈Old Town Days〉和〈異鄉天堂〉兩首歌，並參與台中市政府新聞局為2016年「搖滾台中」所舉辦的原創歌曲徵選活動，最終在超過200首作品中脫穎而出，〈Old Town Days〉入選於新聞局發行的《出發》原創專輯中。

生活在台中這座兼容並蓄的城市，林倩也在公文與音符之間，譜出她的斜槓人生。

然而，林倩在台中市政府附近的七期豪宅區散步時，卻又感受到台中極致現代的一面，「就像走在紐約第五大道一樣！」這種融合舊城歷史、繁華都會以及多元文化的風格，展現了台中兼容並蓄的城市魅力。

對林倩來說，音樂和公務員都是終身職，在台中這座宜居城市裡，她將兩條截然不同的音軌合而為一，譜出最和諧的旋律，穿梭在公文與音符之間，繼續唱出不設限的斜槓人生。