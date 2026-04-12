六一遛阿寬 讓日常發光的美食之眼

【撰文｜鄒明珆、攝影｜江茗洋、圖片提供｜六一遛阿寬】

在台中美食影像的流轉之中，YouTuber「六一遛阿寬」的身影時常映入眼簾：六一仔細地介紹菜單；阿寬則以相機捕捉佳餚氤氳的熱氣，將台中的日常滋味轉化為誘人的視覺饗宴。六一與阿寬這對擁有超過20萬訂閱的高人氣創作夫妻檔，是無數觀眾最信任的「美食之眼」。從青澀班對到婚後育有女兒小鬆餅，他們以日常的視角，實踐「凡事發生皆有利於我」的人生哲學。對他們而言，台中不僅是溫暖的家，更是創作的起點。

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在六一與阿寬的生活裡，工作與生活早已密不可分。身為全職創作者，兩人幾乎形影不離，對相伴逾13年的他們來說，生活滿是磨合後的默契。摩羯座的六一坦言自己是個工作狂，即便休息，腦袋仍盤算著潛在題材；水瓶座的阿寬則負責將創意落實，並為影片注入獨有的幽默感。這種「理性策劃」與「感性紀錄」的結合，讓他們的影片在資訊爆炸的時代，始終保有一份難得的溫厚與真誠。

「六一遛阿寬」穿梭各地，以日常的視角，作為觀眾的「美食之眼」。

從體貼出發 成為「大眾的眼睛」

「六一遛阿寬」頻道的誕生，是命運的轉折，也是意外的啟航。阿寬回憶，退伍後原定與六一赴澳打工渡假，未料出發前夕澳洲因新冠疫情封鎖國境。這場打亂規劃的意外，反倒開啟兩人的自媒體之路。

六一與阿寬這對擁有超過20萬訂閱的高人氣創作夫妻檔，走訪各處介紹台中美食。

「既然暫時沒工作，不如拍片試試吧！」抱著沒有退路的決心，阿寬分期付款買下第一台單眼相機，從零開始自學拍攝和剪輯。最初他嘗試五花八門的題材，甚至拍過「吹風機吹熟生肉」等異想天開的實驗性主題，流量卻始終低迷。直到六一給出關鍵建議：「既然要拍，為什麼不拍些對大家有幫助、具資訊量的內容？」

這句話為他們的頻道定下長遠基調。於是，他們從熟悉的台中啟程，走訪感興趣的餐廳。阿寬笑著說：「很多人怕踩雷，我們就當大眾的眼睛，替大家確認環境與餐廳是否適合自己。」這份體貼，讓頻道在網路上漸漸引起共鳴。

在流量至上的年代，尖銳批評往往是爆紅密碼，但「六一遛阿寬」卻選擇更有溫度的路線，頻道中不見辛辣點評，阿寬表示：「若真的不好吃，我們寧可不發片。」這份堅持的背後，源於對餐飲業者深切的同理。

曾有豐富服務業打工經驗的六一，深知餐飲業的艱辛。他們不以網路聲量施加不對等壓力，更不願因此影響基層員工的生計。如果遇到不合口味的餐點，他們會嘗試與店家溝通、選擇不同品項，直到找出能真心推薦的美味。

這份正向力量，也反映在觀眾的回饋中，六一分享，「常有觀眾感謝我們介紹餐廳動線與坡道資訊，而有了小孩後，這更成為我們的觀察重點。」這些資訊，意外地幫助了輪椅族與新手爸媽。也因為這些同理、換位思考的視角，讓「六一遛阿寬」的頻道創作更具社會意義。

成為彼此的戰友 共譜家庭生活的溫暖里程碑

除了事業互補，六一和阿寬兩人相伴超過13年的默契，也支撐彼此跨越人生的不同階段。阿寬坦言，頻道穩定後最想拍攝的企劃，莫過於帶著父母出國。阿寬的父母曾是旅行社的專業領隊，大半輩子都在照顧旅客，出國對他們而言往往是辛勞工作，而非享受。

透過頻道企劃帶著父母出國對六一和阿寬兩人而言是一項里程碑。

「以前看著他們帶別人玩，現在我們終於有能力帶他們出國放鬆。」阿寬感性地分享。這兩年他們透過合作影片，帶著退休的父母造訪馬來西亞與越南，看著父母卸下工作角色，單純在異國享受美食與風景，流露出難得的自在與從容。這樣的身分轉換，不只是家族回憶，更是身為創作者能給予家人最實質的報答。對他們而言，家庭的支持是創業初期的後盾；現在的分享，則是對這份支持最溫暖的回應。

既是事業夥伴也是人生伴侶，六一和阿寬兩人相伴跨越人生的不同階段。

台中的生活優勢 成就創作理想場域

談起定居並深耕台中的原因，六一和阿寬對這座城市的「宜居感」有著極高評價。阿寬解釋，對影像創作者而言，台中穩定的天氣是天然調色盤，充足陽光讓鏡頭下的景象層次分明，格外鮮亮，不僅提升影片質感，也減少雨天取消拍攝的變數。

此外，六一則認為，台中的環境空間感是育兒族與創作者的救星，「台中餐廳腹地廣大、好停車，對推著嬰兒車且攜帶大量器材的創作者極其友善。」六一更細膩觀察到台中的「公廁文化」，無論是百貨或公園，廁所的整潔與便利都讓人安心。這樣的天氣、空間與設施上的「剛剛好」，讓他們在拍攝與生活的節奏間，找到最舒適的平衡。

六一和阿寬定居並深耕台中，迎來女兒小鬆餅後，更希望帶著她一起探索城市風景。

近期，兩人的創作企劃也多了台中的市場，他們嚮往早市的人情味與飲食靈魂，如大麵羹、麻芛等在地滋味。雖然目前受限於幼兒作息，但他們計畫在孩子上學後開啟市場專題，帶領大眾深入台中生活肌理，感受市場職人們的熱情。

面對未來，六一和阿寬笑說，他們並未預設遙不可及的藍圖，而是選擇隨遇而安，希望帶著女兒跟著課本上的風景去旅行，讓學習成為實地的共鳴體驗，而這些也都可能是未來的創作素材。對他們來說，生活即創作，無論是漫步於台中綠美圖，還是在街坊巷弄尋覓私房景點，都會持續帶著正向熱情，在台中這座稱為家的城市裡，記錄更多閃閃發光的日常。