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歡慶兒童月！ 整座城市都是孩子的遊樂場

聯合新聞網／ 漾台中
每年兒童月由台中市社會局辦理的親子歡樂派對，規劃多種精采演出及活動，吸引許多家庭到場同享遊戲時光。
每年兒童月由台中市社會局辦理的親子歡樂派對，規劃多種精采演出及活動，吸引許多家庭到場同享遊戲時光。

【撰文｜趙心寧、圖片提供｜台中市政府】

四月，是屬於孩子們的月份。兒童節期間，台中市政府都會舉辦台中兒童月系列活動，今年也不例外，從3月底一路延續到4月中旬，親子歡樂派對、兒童藝術節、親子音樂季接力登場，讓整座城市成為孩子們探索與玩樂的舞台。

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親子歡樂派對　盡情探索遊戲

首先於3月28日在腹地廣大的葫蘆墩公園熱鬧展開的「2026親子歡樂派對」，為整個兒童月揭開序幕。軟埤仔溪的親水棧道兩側佈滿特色琉璃裝置，午後的公園草地上聚集了許多家庭，孩子在草地上奔跑、排隊參與活動，整個公園瀰漫著輕鬆熱鬧的氣氛。

兒童月活動照片-寶寶爬行比賽。
兒童月活動照片-寶寶爬行比賽。

現場最吸引目光的，就是寶寶爬行比賽。有的寶寶奮力往前爬，有的卻好奇地四處張望，可愛的模樣讓父母忍不住頻頻按下相機快門。主舞台區接連上演的歡樂氣球秀、快轉扯鈴與溜溜球表演、小丑雜耍與互動魔術秀，都讓觀眾看得目不轉睛，驚嘆連連。表演者更不時與觀眾們互動、帶動跳，讓大人與孩子一起跟著音樂律動，在歡笑中拉近彼此距離。繽紛泡泡秀也是熱門焦點，大大小小的泡泡在空中飄散，孩子們追著泡泡奔跑，還能上台體驗被巨大的泡泡包圍，笑聲不斷。

兒童月活動孩童開心玩耍。
兒童月活動孩童開心玩耍。

除了舞台區的表演外，現場的特色市集與趣味活動區，以及由親子館精心設計的闖關遊戲，也吸引了不少家庭帶著孩子們盡情放電，共度美好時光。

兒童月活動親子同樂。
兒童月活動親子同樂。

孩童開心參與兒童節系列活動，享受戶外休閒時光。
孩童開心參與兒童節系列活動，享受戶外休閒時光。

兒童月活動照片-戶外帶動唱。
兒童月活動照片-戶外帶動唱。

兒童藝術節　藝同Fun電去！

4月3日至5日在文心森林公園接續登場的「2026台中兒童藝術節」，今年以「藝同Fun電去」為主題，更首度將「全國兒童聯想創作畫」得獎作品融入活動現場佈置，天馬行空的童稚筆觸成為全場焦點。

2026台中兒童藝術節邀請紙風車劇團帶來大型戶外兒童劇《三國奇遇》。
2026台中兒童藝術節邀請紙風車劇團帶來大型戶外兒童劇《三國奇遇》。

連續3天的兒童藝術節活動，將公園變成為一座遊樂園，讓孩子們在四座虛擬島嶼中盡情遊樂。「夢之島」、「故事島」邀請16組表演團隊與街頭藝人參與，帶來戲劇、音樂與肢體表演等多種形式的演出；「遊戲島」設計一連串豐富的互動體驗，可以接觸藝術、又能揮汗放電；「咕嚕島」則以市集展現台中的文創能量，挖寶創意小物、享受美食。透過表演與互動並行的活動形式，讓藝術不再只存在於劇場內，而是自然融入城市生活。

各種表演團隊與街頭藝人，彷彿把文心森林公園變成一座遊樂園。
各種表演團隊與街頭藝人，彷彿把文心森林公園變成一座遊樂園。

而紙風車劇團於圓滿戶外劇場帶來的大型戶外兒童劇《三國奇遇》，吸引上萬位民眾早早到場排隊，透過戲劇、音樂與幽默橋段重新編排，將三國時代的歷史人物化為充滿冒險感的舞台故事。現場座無虛席，一起在春日夜晚欣賞這場結合歷史與想像力的兒童劇。台中市政府文化局表示， 4月份的週末，台中藝文場館也舉辦多場售票演出，讓孩子們沉浸於表演藝術的魅力！

台中兒童藝術節多種形式的演出與互動遊戲，讓孩子們沈浸於表演藝術的魅力。
台中兒童藝術節多種形式的演出與互動遊戲，讓孩子們沈浸於表演藝術的魅力。

台中兒童藝術節活動吸引大小朋友參與。
台中兒童藝術節活動吸引大小朋友參與。

2025台中兒童藝術節規劃多場精彩演出。
2025台中兒童藝術節規劃多場精彩演出。

親子音樂季　彩虹小馬來報到！

兒童月壓軸活動「2026台中親子音樂季」，每年皆吸引不少親子跨縣市參與，佳評不斷，許多親子更表示「期待每一年都能舉辦」。今年於4月11日與12日在西屯區的夏綠地公園舉行，以音樂演出與角色互動為主軸，讓孩子能在戶外草地上自在活動，盡情玩樂。

2025台中親子音樂季以「妙妙犬布麗」引起話題，讓民眾更加期待今年活動。
2025台中親子音樂季以「妙妙犬布麗」引起話題，讓民眾更加期待今年活動。

台中市政府新聞局表示，繼去年「妙妙犬布麗」引起話題後，今年活動的一大亮點，就是邀請全球知名IP「彩虹小馬」來到台中，公園裡全台首座彩虹小馬大型氣偶，吸引不少家庭拍照留念。孩子們排隊與角色合影，還興奮地喊出動畫中的經典口號「友情就是魔法」，成為現場最熱鬧的場景之一。主辦單位也準備彩虹小馬主題限量小禮，包括娃包與貼紙，讓孩子帶回屬於兒童月的紀念。

舞台上，多場親子音樂演出讓人目不轉睛，YOYO家族的哥哥、姐姐帶著孩子們一起唱唱跳跳，讓草地前方很快聚集起跟著節奏律動的小小觀眾。公園內同時規劃小遊戲與闖關活動，親子可以一起參與互動體驗；一旁的小農市集則提供餐飲與特色商品。結合音樂演出與遊戲互動的親子音樂季，讓兒童節不只是充滿歡笑與驚喜的節日，而是屬於家庭的共同記憶，為整個兒童月劃下繽紛溫馨的句點。

《漾台中》2026年4月號NO.42
《漾台中》2026年4月號NO.42

漾台中

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