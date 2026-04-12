探訪餐桌上的產地故事 嘗一口台中在地滋味

【撰文｜邱子齊、攝影｜莊震烽】

在台中，有一群人正展開一場溫柔的飲食革命。他們親自走入田野，尋找對環境友善的無毒食材；他們支持在地青農，大幅縮短從產地到餐桌的食物里程，讓每一口都吃得安心。《漾台中》本期走訪台中在地3間綠色溯源餐廳，他們以季節和風土，決定餐盤的樣子，將新鮮的農特產品濃縮於一道道料理，讓我們放慢腳步，細細品味土地孕育的美好。

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本一艸堂

牛罵頭遺址裡的在地風味轉譯站

「本一艸堂」隱身在清水區牛罵頭遺址文化園區內，不只是一間餐廳，更是地方創生的空間。創辦人可可過去曾任職於新加坡與台北的高級法式餐廳，在外漂泊10多年後，選擇回到故鄉清水，透過每一道精心製作的料理，傳遞在地農作的豐盈滋味與土地情感。

揉合中西底蘊的靈魂料理

走進本一艸堂，牆面懸掛著食材與生產者的介紹，一旁也陳列了茂谷柑、紅龍果乾等在地農產品，清楚呈現產地來源與流向。

本一艸堂隱身在清水區牛罵頭遺址文化園區內，不僅是一間餐廳，更是地方創生的空間。

「蔬果沙拉」和「淚流滿面咖哩飯」是店內的人氣品項。「蔬果沙拉」選用的是在地農場生產、銷售的「土耕蔬菜」，經過多年休耕養土、日曬殺菌才進行種植，吸收充足陽光的蔬菜口感更清脆，沙拉拌入香蕉、紅龍果、蘋果等香甜水果，再點綴腰果、杏仁果與果乾，堆疊出豐富的口感。

「淚流滿面咖哩飯」的熬製過程，除了使用紅蘿蔔與白蘿蔔外，也巧妙加入了蘋果、香蕉、鳳梨，以及從餐廳院子摘採的迷迭香、斑蘭葉等香料植物，蔬果天然的甜味中和了中西式香料的微辛，口味濃郁而不膩。米飯則是來自清水鰲峰山下有機稻田生產的「天使之米」，吃起來粒粒分明又有淡淡芋頭香。

本一艸堂的淚流滿面咖哩飯以蔬果搭配中西式香料，創造濃郁而不膩的味道。

店內供應的飲品「馬告拿鐵」與「馬告氣泡水」也極具特色。馬告，是台灣原生的胡椒科果實，帶有微辛香氣，是原住民料理中常見的香料，被廣泛應用於各式菜餚，而本一艸堂以來自南投日月潭的馬告，提煉成純露，替飲品增添另一層風味。

馬告氣泡水是本一艸堂以來自南投日月潭的馬告，提煉成純露，帶有微辛香氣。

串聯在地青農 創造環境影響力

除了經營餐飲，可可也協助農友在店內銷售友善農產，並常態性舉辦市集與青年論壇，串聯在地青農與手作職人。從2021年開業以來，本一艸堂以實際行動支持了28.5公頃的有機友善耕作面積，間接維護了二級保育類黑翅鳶等野生動物的棲息地，以一方餐廳之力，攜手為永續環境盡一份心力。

本一艸堂不僅經營餐飲，也協助農友在店內銷售友善農產。

本一艸堂

地址：台中市清水區鰲海路59號

電話：04-26225717

營業時間：11:00–17:00（週日營業至17:30，週一公休）

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膳禾軒私房料理溯源餐廳

青農共創的安心溯源餐桌

位於后里區的膳禾軒私房料理溯源餐廳，由深耕不同農業領域、具備科技管理背景的青農團隊創立，不僅是后里區唯一經由農業部輔導認證的溯源餐廳，也榮獲宜蘭大學「有機之心美食餐廳」認證。秉持著「家人吃什麼，客人就吃什麼」的理念，膳禾軒將廚房視為自家餐桌的延伸，讓每一位踏入店內的顧客，都能吃得安心又健康。

在地直送 履歷食材的堅持

在膳禾軒的菜單中，幾乎每一項農產與肉品都具備有機認證或產銷履歷。深受饕客喜愛的主菜「天使雞腿」，是每桌必點的招牌料理，以乾煎手法逼出多餘油脂，保留外皮酥脆、肉質多汁的口感，再撒上獨門蒜粉，香氣十足，滋味更加鮮明。而另一道廣受好評的「剝皮辣椒雞湯」，湯頭溫潤甘醇，雞肉的鮮甜與剝皮辣椒的微辛相互襯托，更是讓人一再回味的暖心料理。

膳禾軒私房料理溯源餐廳的剝皮辣椒雞湯風味溫潤，受饕客好評。

店內所使用的蔬菜，絕大多數來自后里在地的自家農場，無農藥、有機友善栽種，落實「從產地到餐桌」的精神。看似家常的「炒水蓮」與「炒菠菜」，不依賴過多調味料，保留了最純粹的清脆與甘甜，展現食材本身自然風味。

若想多點幾道下飯的配菜，不妨試試深受顧客喜愛的「金沙豆腐」，金黃油香的鹹蛋黃均勻包裹著滑嫩豆腐，是極致下飯的美味首選。

膳禾軒多使用溯源、有機的食材，打造安心用餐環境。

膳禾軒每桌必點的天使雞腿酥脆多汁，炒水蓮則為在地有機友善栽種，展現單純的自然原味。

來自後山的好咖啡

餐後，推薦來一杯台灣在地咖啡。一杯僅銅板價的美式咖啡與拿鐵，選用來自台東的「樂山咖啡豆」，其特色在於使用知本溫泉的泉水清洗發酵，不僅喝起來口感不酸澀，咖啡香氣馥郁飽滿，且具有豐富的礦物質。一杯乘載著台灣這塊土地、陽光與好水的咖啡，是膳禾軒不張揚的待客之道。

膳禾軒私房料理溯源餐廳

地址：台中市后里區成功路265巷11號

電話：04-25580808

營業時間：11:30–21:00（週一公休）

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禾豐田食

從產地到餐桌的溫柔守護

在台中市西區，有一座推廣友善食材的基地，由「禾豐田食」與「友膳廚房」的兩位主廚攜手經營。顧客能在這座榮獲綠色餐飲指南認證的空間裡，好好吃一頓飯，不僅療癒身心，也是對自然環境的實質支持。

禾豐田食推廣在地食材與共購機制，支持小農發展。

順應節氣的旬味 春季料理好暖心

攤開菜單，便能感受到禾豐田食對於食材選用的講究，以自然農法種植的霧峰益全香米、雲林究好豬產銷履歷豬肉、來自嘉義布袋的不用藥無毒鱸魚等，從主食到一滴橄欖油、一抹辛香料，皆落實溯源管理，展現主廚對在地物產的用心把關。

憑藉著對風土的掌握，禾豐田食以「季」為單位推出菜單，讓餐點能完美契合當季氣候與身體所需，而這個春季，就是以「離冬入春 暖心旬味」為概念，將「酒」與「薑」入菜，照應初春微涼的體感。每一季的菜單，還會配合兩位主廚的調味理念，採不同風格呈現。

禾豐田食的套餐組合，以食當季概念，呈現對自然的敬意。

喜愛自然原味的人，可品嘗「黑豆酒蒸雞腿排」，嚴選來自嘉義、以人道飼養的「童仔雞肉」，搭配帶有脆感的屏東原生小黑豆、質地軟綿的里仁有機大黑豆，佐以有機枸杞與鮮菇蒸煮，出爐時散發著溫潤的黑豆酒香，搭配蒸透的黃金雞汁一同享用，爽口不膩。若偏愛濃郁香味，可選擇「薑黃豆乾時蔬炒」，由台灣小農在澳洲以自然農法栽種的「澳根尼橄欖油」為基底，先用薑黃以及來自台東香辛料品牌「香辛深淵」友善農法栽培的本土黑胡椒一同爆香，再加入有機紅蘿蔔、鮮菇、非基改豆乾與時蔬翻炒，火候拿捏得宜，是一道香氣豐富的蔬食佳餚。

飲品「果香桑葚蘇打」同樣蘊含對大自然的敬意，選用無農藥無化肥、自然農法種植的桑葚水果，熬煮成充滿果香的果醬後，搭配冰塊與氣泡水，酸甜清爽。

支持在地農友的共購聚落

除了用心烹調餐點，禾豐田食更特別規劃了生鮮與小農產品的展售區，並成立「共購社團」，是支持在地小農的重要力量。透過共購機制，餐廳不刻意壓低生產者的利潤，讓消費者能以合理價格買到友善加工品、當季蔬果與好油，實踐了永續生活的可能。

禾豐田食兩位主廚以不同的調味理念，呈現當季食材變化。

禾豐田食

地址：台中市西區博館二街224號

電話：0936-951685

營業時間：11:30–15:00、17:00–20:00（週二、三、四公休）

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