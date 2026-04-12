從青年到銀髮人才 讓每個世代閃耀職場舞台

【撰文｜鄒明珆、圖片提供｜台中市政府、shutterstock】

面對人口結構轉向與勞動市場日益多元的趨勢，台中市政府以「全齡共創就業新未來」為施政主軸，細膩地構築出橫跨不同世代的就業支持鏈。

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因應超高齡社會的挑戰與數位轉型的浪潮，市府團隊整合跨局處資源，打造「不中斷的支持鏈」，提供年輕人踏入職場的起點與創業空間，也協助中高齡者推動經驗轉型與價值重塑，讓初入職場的青年到銀髮人才，都能在職場舞台找到專屬的發光位置，實踐「樂業」目標。

賦能青世代

構築就業與創業的雙軌舞台

針對15至29歲在學青年、畢業生及職場新鮮人，台中市政府勞工局為協助其面對職涯定位不明及媒合期較長等挑戰，推出「青秀樂台中 就業成功」方案，系統性地提出三階段十二大服務措施，循序引導與全程支持。

職場體驗讓青年實際感受不同職類的職場環境，探索未來就業方向。

計畫從第一階段的「職涯探索」開始，運用職業適性診斷工具輔導青年釐清個人優勢與志向；接著進入「求職準備」期，提供專業的履歷健診與模擬面試，並運用AI面試系統等科技方式，讓青年在實戰前累積充分的應試實力與信心；最後「就業媒合」階段，則透過全市27個就業服務據點，提供精準的職缺對接，讓青年能快速接軌職場。

台中市就業服務處將AI虛擬面試系統導入校園，協助青年累積實戰經驗。

而為了減輕待業青年的生活壓力並強化就業穩定度，市府更推出「獎勵青年就業金」提供經濟後盾。凡設籍台中市且符合條件的青年，最高可申請4萬3,000元的穩定就業獎勵金。考量到數位轉型時代的競爭力，也特別設立最高8,000元的「職能提升獎勵金」，鼓勵青年在就業後持續參與進修課程或取得專業證照。

從就業支持、職前準備到獎勵措施的完整鏈結，不僅縮短青年的待業期，更讓職涯起步更加穩健有力。

除了就業支援，勞工局亦針對20至45歲的青年創業者，以「摘星青年、築夢台中」計畫，將審計新村與光復新村轉化為充滿溫度的青創基地，扶植創業初期青年踏實築夢。進駐青年不僅可獲得首年50%的租金補助，更針對行銷推廣、專利申請、包裝設計等8項核心項目，提供每年最高45萬元的獎勵金，至今已協助超過300位青年成功創業。

光復新村青創基地提供青年進駐空間。

此外，本計畫結合「一站式創業服務站」提供創業諮詢與電商輔導課程，幫助青年將創意轉化為具競爭力的商業模式，並藉由「台中十大新創之星」遴選活動，搭配爵士音樂節等指標性盛會進行聯合行銷，打開品牌知名度及增加曝光率，協助青年實現創業夢。

銀髮人才再發光

將智慧資產轉化為職場新戰力

全齡共創就業理念中不可或缺的環節，還有活化銀髮人才資源。為了完善服務網絡，勞工局近期於大甲區增設「海線地區銀髮人才服務據點」，結合東區與豐原區的現有據點，為55歲以上或45歲以上依法退休的求職者提供專屬諮詢服務。據點不單提供職缺媒合、就業促進等服務，更針對數位化浪潮開辦3C科技應用課程，協助熟齡職人將深厚的產業經驗與現代數位工具接軌，轉化為珍貴的「職場智慧資產」，讓「老將出馬」成為企業轉型的強大助力。

「樂齡就業五告讚Plus-五力全開」專案，以定期定點徵才活動推動銀髮人才就業。

此外，勞工局更積極推動「樂齡就業五告讚Plus－五力全開」專案，整合中高齡專屬職涯諮詢、職業探索營、銀髮定期定點徵才活動及55+就業獎勵金等18項專業服務，並首創「月月有徵才」活動，邀請友善企業提供職缺以加速媒合效率。在獎勵機制方面，則結合勞動部「五五就業促進獎勵」計畫，不僅提供穩定就業的銀髮族最高6萬元獎勵金，聘僱銀髮人才的雇主每年最高亦可獲得30萬元補助。透過職務再設計與激勵政策，市府鼓勵企業依據中高齡者的體能與需求調整工作流程、環境及設備，以排除障礙，提升工作效能，讓純熟技術得以在友善環境中傳承，打造跨世代共榮的幸福職場。

「樂齡就業五告讚Plus-五力全開」專案整合中高齡專屬職涯諮詢、職業探索營等18項專業服務。

職涯舞台沒有年齡上限

共創韌性城市的幸福續篇

市府鼓勵企業協助中高齡者調整工作流程， 讓純熟技術得以在友善職場中傳承。

透過這一系列串聯不同世代的支持措施，市府正逐步打破社會對年齡的刻板印象。就業，不僅是個人獲取報酬的管道，更是人與社會連結的重要途徑。在台中的職場環境中，20歲青年的行動，為城市注入創新動能，而60歲職人的經驗則穩定產業發展，當這兩股不同世代的力量在職場交融互補，城市也隨之展現出無比的韌性與包容力。

市府積極推動中高齡者就業友善環境，打造跨世代共榮的幸福職場。

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