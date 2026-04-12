台中美樂地公園 全齡共融的日常場域

【撰文｜鄒明珆、攝影｜莊震烽、圖片提供｜台中市政府】

一座理想的城市，不僅要有安穩居所，更需具備能自由呼吸、舒心交流的綠地空間。台中市政府自2019年起啟動「台中美樂地計畫」，以全齡共融為核心，從陽光公廁、共融公園到無障礙環境，透過細膩的人本設計，一點一滴翻轉城市風景，為市民打造舒適的「城市綠色客廳」，實踐宜居花園城市的願景。

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清晨，長輩在公園步道悠閒漫步；午後，孩童笑聲在遊戲場迴盪；傍晚，下班後的市民在綠意環繞下慢跑紓壓，這是台中市民的生活日常。

市府自2019年起，透過「台中美樂地計畫」持續提升公共場域品質，讓公園不只是單純的綠地，更是全民共享的幸福空間。截至2026年3月底，全市已完成235座共融公園及107處陽光公廁，使市民走出家門時，都能享有優質、友善且無礙的綠色天地，也讓公園真正成為承載鄰里情感的重要生活場域。

三大主軸 優質公園成為市民日常

台中美樂地計畫聚焦於「共融公園」、「陽光公廁」及「人本無障礙環境」三大主軸，透過翻新老舊綠地與開闢公園新據點，全面提升公共設施的質感與便利性，為市民營造更舒適美觀的休憩場域。

中央公園的陽光公廁提供舒適安全又兼具質感的如廁環境。

為落實「共融公園」概念，市府細膩考量不同族群的需求，除了移除草坪與步道間的階梯隔閡，打造平整的環狀動線，讓推嬰兒車的父母與輪椅使用者皆能自由穿梭，更融入多世代遊戲區與專屬寵物空間，使家中每位成員都能自在活動。

文心森林公園的陽光公廁隱身於綠意樹海，造型猶如一座白色小宮殿。

針對「陽光公廁」，市府藉由改善採光與通風系統，翻轉過去公廁陰暗、異味的刻板印象，更考量女性如廁的需求，提高男女廁間比至1：5，坐蹲比由3：2提升為4：1，今年將再提升至5：1；並貼心配置親子與身障友善設施，打造舒適安全的如廁環境。

在建構「人本無障礙環境」方面，市府致力消除地面高低差，並將共融精神實踐於遊具革命，不僅用創意設計擺脫單調的制式遊具，更引進無障礙溜滑梯、共融式鞦韆等設施，以保障每個孩子的遊戲權。

同時，市府也投入經費進行全面檢驗與品質優化，使全市682處兒童遊戲場提前達成100%安全檢驗合格與備查，讓台中不僅成為全國遊戲場數量最多的城市，更以最高安全備查率與分布密度，讓每一份快樂都建立在堅實的安全防線之上。

遍地開花的創意樂園

在主題公園遇見生活美學

美樂地計畫成果遍布全市，每座公園都結合在地特色與創意主題，發展出貼近當地生活文化的設計。例如由肉品市場轉型的「豬事圓滿公園」，以全台獨家的小山豬遊戲組增添遊憩樂趣；「太平馬卡龍公園」設有11公尺的高塔溜滑梯，挑戰孩童的勇氣與協調性；新社「復盛公園」配合櫻花美景設計螺旋滑梯；梧棲區「漁寮運動公園」，則是台中海線地區首座可玩水的特色公園，遊戲場以「航海」為主題，皆賦予綠地深厚的文化意涵。

后里環保公園「孩籽世界共融遊戲場」的色彩、造型與材質融入自然元素，讓孩子在遊戲中盡情探索。

更有公園設計以感官體驗連結歷史為概念，比如中央公園「飛行美樂地遊戲場」呼應舊水湳機場歷史，以雙軌滑索與飛行主題遊具實現孩童的翱翔夢想，並設置輪椅旋轉盤落實遊戲平權；后里環保公園「孩籽世界共融遊戲場」，以環保、生態、交通學習為主軸，結合地形起伏、多元材質與創意設施，適合各年齡層及身心條件的兒童探索、遊玩；大里「瑞城公園」則將舊地名「大里杙」轉化為全台唯一的蜂巢主題遊戲組，引導孩童在攀爬中認識家鄉歷史。

太平馬卡龍公園擁有戶外最高的高塔溜滑梯。

此外，2025年底完工的豐原「社皮美樂地公園」也是最新亮點。清爽的白色與藍綠色調結合羅漢松植栽，規劃專屬寵物園區與共融遊具，打造出豐原首座市民與毛孩共享的綠色空間，不僅有效改善巷弄景觀，更成為全齡與人寵和諧共處的新典範，展現美樂地計畫持續精進的生活實踐。

豐原社皮美樂地公園規劃專屬寵物園區與共融遊具，讓民眾與毛小孩共享遊憩時光。

深耕美樂地3.0時代

公園友善再升級

美樂地計畫目前已升級至3.0，持續「以人為本」的精神，積極推動在公園設計中納入遮陽、降溫功能，打造全天候友善的遊憩環境。未來，也將持續翻轉閒置空間，透過土地活化再利用，提高綠覆蓋率，為市民帶來更美好的生活場域。

東區十全公園大面積的遮陽設施，提供全天候友善的遊憩環境。

公園，是城市之肺，也是市民心靈的棲息地。透過計畫的深耕，公共美學與安全承諾已融入日常，讓安居樂業化為市民在綠色客廳裡那一抹笑容。

台中市美樂地公園統計地圖