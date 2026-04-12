台中好宅 和家人好好生活在一起

【撰文｜鄒明珆、攝影｜莊震烽、圖片提供｜台中市政府、shutterstock】

什麼是理想中的「家」？它是疲憊後的避風港，是孩子探索世界的起點，更是長輩安心頤養的安穩角落。在台中，這份溫暖的想像正化為具體風景。台中市政府近年積極推進「台中好宅」興建計畫，不僅提供高品質的居住空間，融入鄰里溫度與社會照顧，更針對首次申請入住共好社宅的民眾，推出全國最優惠社宅租金減免「567 777」政策，配合「加分保障機制」，讓不同世代、不同需求的居民都能在這座城市中，找到安心生活，與家人相伴的所在。

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穿梭台中各區，可見一座座設計新穎、視覺通透的現代建築，以「共同好好生活在一起」為概念的台中市共好社會住宅——「台中好宅」，已悄然融入城市肌理。截至2026年3月，台中好宅總興辦戶數已穩健成長達10,450戶，其中已完工為4,849戶，興建中5,382戶，規劃中219戶，皆如火如荼地興辦中。此外，近7年來，社會住宅實際入住戶數更成長近17倍，在快速擴展規模的同時，市府更堅持「蓋得多，更要住得好」的指標，同步建構嚴謹的建築安全與居住管理制度。當住宅不再只是一座建築，而是充滿人情味的溫馨社區，台中市正以實際行動履行幸福宜居城市的承諾。

超前部署加分保障

婚育家庭的最佳後盾

台中市政府住宅發展工程處指出，根據台中好宅的申請條件，只要是年滿18歲、共同居住者及其配偶在中部縣市無自有住宅，且人均所得與財產符合年度標準的市民，無論是設籍台中市，或是在此就學、就業，都能在招租期間提出申請。但為了落實居住正義，使台中好宅的資源精準照顧到各族群，特別採行「加分保障機制」。

台中社宅推動「社宅生活學校」理念，其辦理的兒童夏令營，促進住戶交流與親子互動。

其中，為展現台中市以家庭為核心、以青年為優先、以育兒為導向的政策精神，市府祭出多項加碼措施，包括新婚、育兒家庭享有加分、租金折數與育兒租金補貼同步優惠等。在硬體方面，更採用全齡通用設計，跨局處合作引入托嬰中心、幼兒園與親子館等社會福利設施，也因此，在台中好宅的公共空間裡，時常可見鄰居孩子們互動的身影，這種「共融式」的居住福利，成為入住家庭最堅實的後盾。

在台中好宅的公共空間裡，時常可見孩子們互動的身影。

這些創新與加碼措施結合了教育、托育與社福資源，使台中好宅成為婚育支持網絡之一，且這份支持已領先法規，體現前瞻性的超前部署。今(2026)年3月4日公布《住宅法》的修正條文，規定社宅應保留至少20%比例給予新婚2年內或育有未成年子女者，而根據統計，目前台中已入住社宅的3,252戶中，符合婚育條件者共計915戶，占比達28.14%，高於中央法規標準，顯示台中長年推動的「加分保障機制」已見成效，成果相當亮眼。

台中好宅引入托嬰中心、幼兒園與親子館等，成為婚育支持網絡之一。

長者換居隨到隨辦

在地安老更無礙

除了支持青年築夢，市府也因應高齡化社會，提供樂齡族群舒適、安全的住宅空間，以及更好的居住選擇。

尤其，針對居住在缺乏電梯設備的老舊公寓的長者而言，上下樓梯及出門是消耗體力的艱鉅挑戰。為此，市府推出「長者換居社會住宅隨到隨辦專案」，協助長者隨時申請搬遷至更適合他們居住的社會住宅。這項政策在2024年修法後正式轉型，特別放寬原本的資產承租限制，只要申請人年滿65歲，且與家庭成員名下僅持有1戶位於台中市、2樓以上且無電梯的舊宅，在所得財產符合規範的情況下，即可向住宅發展工程處提出申請。

台中好宅不僅提供更完善的居住選擇，更串聯鄰里互動與日常陪伴，讓在地安老不是夢想。

不同於一般社宅需配合招租公告，此專案採「隨到隨辦」制度，大幅提升便利性。長者可將老屋交由市府委託的包租代管業者媒合出租，以此換取入住具備全方位無障礙設施的社會住宅。這份「以屋換屋」的彈性，不僅提供長達12年的穩定租期與租金折扣，更讓長者從有限的居住空間移轉到更友善及無障礙的環境。而市府也將針對長者需求，持續優化住宅環境，提供「長者友善房型」與「照護資源」，例如台中好宅內部的防滑扶手、緊急通報系統以及寬敞的活動空間等，將「在地安老」從願景轉化為觸手可及的溫馨日常。

社區好站與全齡社福

串聯鄰里共好的微型社會

台中好宅不僅透過制度規範保障居住需求，更以建築設計，打破傳統集合住宅的封閉感，規劃之初即納入「全齡友善」的概念，例如將日照中心、托嬰中心直接設置於建築空間內，讓長輩與幼兒在同一個場域都能獲得專業照顧，有效緩解中壯年世代的照護焦慮。

此外，台中好宅獨有的「社區好站」更是營造友善鄰里與社區互動的核心。市府積極招募社福單位進駐，辦理健康講座、共餐與各式交流活動，將關懷對象由住戶擴及周邊鄰里，強化社區聯繫。這種以「居住」為核心向外延伸的經營模式，使台中好宅不再只是單純的住所，而是市民共好的永續家園。從突破萬戶興辦量能的「硬實力」，到細膩照顧全齡需求的「軟實力」，台中正穩健朝向安居樂業的目標邁進。

台中好宅統計圖及租金折數方案