台中單身聯誼活動 替市民幸福鋪路

台中市政府民政局攜手各區戶政事務所，推出一系列主題式「單身聯誼活動」。
【撰文｜趙心寧　圖片提供｜台中市政府】

隨著生活型態轉變與交友方式多元化，越來越多單身民眾希望透過自在輕鬆的模式，認識新朋友、探索新體驗、尋覓愛情。為了替市民創造更多相遇的機會，台中市政府民政局攜手各區戶政事務所，推出一系列主題式「單身聯誼活動」，讓興趣成為起點，緣分就這樣在一場又一場活動裡慢慢萌芽。

----------

為了鼓勵適婚單身民眾走出日常生活圈、拓展人際關係，市府積極打造安全友善的交友平台，今年精心規劃25場兼具趣味與溫度的單身聯誼活動。」台中市政府民政局表示，推動單身聯誼活動已逾10年，隨著晚婚與少子化趨勢明顯，近年以「幸福城市、安心交友」為核心精神，更積極回應社會對成家議題的期待。

由民政局與全市各戶政事務所聯手舉辦的單身聯誼活動，不只是提供未婚男女認識彼此的機會，更希望打造一個安心、自在又好玩的交流平台。不同於傳統相親「坐下來、輪流自我介紹」的模式，台中的單身聯誼更強調「主題式」，結合地方特色或熱門活動，邀請單身男女一起參與有趣的體驗，從密室逃脫、攝影體驗、甜點手作，到騎著自行車遨遊田野、走進在地文化老街，每場活動都結合地方特色與生活體驗，讓交流變得輕鬆又自然，讓交友也更生活化，更貼近日常。

單身聯誼活動「和風物語・緣起梧棲」安排單身男女們走訪朝元宮、梧棲文化出張所，自然開啟互動。
民政局也強調，近年網路交友詐騙頻傳，許多人對參加民間活動有所顧慮，因此由政府主辦、流程透明的公辦聯誼，反而成為令人信任與安心的選擇。此外，今年的單身聯誼活動報名費從2024年的1000元降為500元，降低參加門檻，也讓更多人願意跨出第一步。

上山下海城市小浪漫

「以興趣為主、結合在地文化」的聯誼活動，不僅讓人有機會交朋友，更像是一次生活小旅行、一場新鮮的城市冒險。像是大甲區戶政事務所舉辦的「秋日相芋、農情有約」單身聯誼活動，是今年最受矚目的戶外主題聯誼活動之一，帶領參加的單身男女們走訪大甲鎮瀾宮祈福許願，祈求大甲媽牽紅線；接著在李安妮向日葵農場合作拔芋、體驗控窯，感受食農樂趣，也讓浪漫情愫悄悄萌芽。

參與「秋日相芋、農情有約」活動的民眾，在農場合作拔芋， 感受食農樂趣。
而外埔區戶政事務所「忘憂迎風、幸福萌創」單身聯誼活動，則邀請參與民眾騎著自行車穿梭忘憂谷，沿途欣賞稻浪與田園景色，在運動中自然互動。活動設計結合蝶谷巴特手作與在地媽媽的手路菜，讓參加者一邊體驗創作、一邊分享餐點。

無論是體驗攝影、分組趣味遊戲，或是走向戶外，台中市以主題式的單身聯誼活動，讓交友更生活化也更有趣。
在海線，也有截然不同的浪漫氛圍。梧棲區戶政事務所的「和風物語・緣起梧棲」單身聯誼活動，由導覽人員帶領單身男女們從朝元宮抽月老紅線開始旅程，並走訪梧棲文化出張所，寫下祈願卡、合照留念。活動結合文化導覽、趣味遊戲與祈福體驗，讓參與者在漫步間自然開啟對話。其中，參與者王先生就笑說，原本只是抱著「試試看」的心情參加，沒想到真的遇到聊得來的對象，「這趟真的太值得！」另外，大雅區戶政事務所舉辦的「一眼瞬間、愛情放閃」，就以攝影與烘焙手作為主題，結合「相機先食」的社群潮流，讓參加者在鏡頭與甜點香氣間交流，從合作拍攝到分享成果，互動自然、笑聲不斷。烏日區戶政事務所的「桌遊連線、心動瞬間」，則以桌遊為橋梁，搭配手作調香與午餐約會，氣氛熱絡。

台中市民政局與各區戶政事務所辦理聯誼活動大受好評。
從山到海，台中的聯誼活動以地方風景為背景，讓參加者重新看見台中的多樣風景，也藉著共同興趣，讓彼此快速拉近距離，串起一幕幕真實又溫馨的相遇。有人在騎行中並肩、有人在祈願卡上留下約定，也有人在遊戲中找到頻率相近的朋友。浪漫，因而在台中各個角落裡悄悄展開。

幸福延續中 打造安心交友新風景

根據民政局統計，市民對於主題式聯誼的反應極佳，不僅報名踴躍，截至2025年11月止，聯誼活動平均配對率更是超過八成五。

根據民政局統計，市民對於主題式聯誼的反應極佳，不僅報名踴躍，截至2025年11月止，聯誼活動平均配對率更是超過八成五。
民政局指出，主題式單身聯誼不只是「找對象」的活動，而更像是與城市、與自己的一次重新連結，讓更多人有機會在輕鬆的氛圍裡互動、交朋友。就有參加者回饋：「即使最後沒有成功配對，也覺得收穫很多。活動設計得很用心，能認識不同背景的朋友，感覺像是換了一種方式認識城市。」而未來，市府團隊也將持續結合地方文化、在地產業與節慶活動，推出更多創意主題，讓愛與友誼在每個角落都有機會萌芽。

從山到海，台中的聯誼活動以地方風景為背景，讓參加者重新看見台中的多樣風景。
在台中，緣分不再只靠等待，而是一段可以創造的旅程，只要願意踏出一步，就會為有緣人鋪出那條通往幸福的路。

《漾台中》2025年12月號NO.40
漾台中

追蹤

