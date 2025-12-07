狗狗GO GO！毛孩出任務 台中搜救犬立大功

【撰文｜陳怡如、攝影｜莊震烽、圖片提供｜台中市政府】

2025年9月下旬，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，大量洪水夾雜厚實泥沙瞬間沖入下游的光復鄉，市區頃刻淹沒，造成嚴重災情。各地搜救人員在第一時間抵達，其中包含不少「毛隊員」，牠們發揮過人的勇氣與嗅聞專長出任務，幫助救援行動，而台中搜救犬隊領犬員張憲騰和搜救犬Ring正是救援英雄之一。

--------------

在災難現場，有時會看到毛孩身影，牠們動作敏捷地穿梭在難以行走的倒塌建物中，憑藉敏銳嗅覺在瓦礫堆裡聞出生存希望，台中搜救犬隊領犬員張憲騰指出，「1隻搜救犬可以抵20個搜救員！」今年花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流事件，他也和搜救犬Ring全力投入救災，Ring甚至因為一支洗去滿身泥濘、舒服到閉眼的洗澡影片，在網路上爆紅。

台中搜救犬隊是現今中部唯一搜救犬隊。

台中搜救犬隊 全台首創隨隊獸醫師

在1999年之前，台灣並沒有搜救犬制度，直到921大地震時，國際特搜隊和搜救犬前來幫忙，精良裝備和訓練有素的搜救人員，讓消防單位大開眼界，而後於2002年，內政部消防署正式成立特搜隊，隨後打造隸屬旗下的搜救犬隊，各縣市消防局也陸續成立搜救犬隊，而台灣也在2012年成為國際搜救犬組織（International Rescue Dog Organization, IRO）會員。

台中市特搜大隊支援花蓮救災歸來即投入評測，盧市長特別親自授旗致敬。

台中搜救犬隊在2018年成立，不僅是現今中部唯一搜救犬隊，更配置全台首創的隨隊獸醫師。犬隊基地位於開闊又綠意無限的霧峰區光復新村，目前共有6位領犬員和9隻搜救犬，一旁921地震教育園區還保留當年受損建物，成了最真實訓練場地。

張憲騰表示，搜救犬不限犬種，只要條件、個性適合，皆能訓練，最常見的是拉不拉多犬。后里區海關緝毒犬培訓中心，就是重要的拉不拉多工作犬培訓源，各縣市的搜救犬隊都會來此挑選，遴選犬隻年齡大約介於1-2歲。

每隻搜救犬都由領犬員親自挑選，張憲騰說，「畢竟是我們要對牠負責！」挑選搜救犬的標準，大致需要具備勇敢、穩定特質，對人友善，有強烈食欲或遊戲欲，為了得到獎勵會積極完成任務，也要能接受長時間訓練。

有些領犬員會在挑選時故意製造聲響，或突然「砰！」的一聲打開雨傘，測試狗狗是否會被嚇到逃離，勇敢特質有助搜救犬在救災現場時，能自主跑到遠處嗅聞，也不怕瓦礫堆下的黑暗和崎嶇環境。

張憲騰還記得第一次看到Ring的場景，當海關人員牽牠出來時，牠才剛在下過雨的草地上玩耍，全身沾滿泥巴，還一直想衝到自己身邊，張憲騰笑著說，「我當下就覺得好像不錯，因為我是陌生人，但牠不怕生。」

發揮嗅聞專長 投入兩大搜救任務

搜救犬任務分為兩大類，一是瓦礫搜救犬，在倒塌建築範圍內，尋找被困或掩埋的受害者，此為台灣強項；二是路徑追蹤犬，在廣域地區依氣味樣本尋找特定失蹤者，常見於山區失蹤協尋。

領犬員張憲騰表示，搜救犬Ring毫不畏懼完成救援任務的精神，讓他深感驕傲。

而要成為可出任務的搜救犬，至少要通過IRO中級評測才行，目前在台中搜救犬隊9隻搜救犬中，1隻具備雙任務資格，瓦礫搜救犬有4隻，路徑追蹤犬則有3隻，還有1隻仍在培訓中。

張憲騰解釋，訓練方式一開始是先引發狗狗對人的興趣，只要靠近人就能得到食物獎勵，接著人開始躲得越來越深、越來越遠，讓狗狗不斷學習更進階的尋找任務，隊上也有一些課程協助領犬員掌握訓練技巧。「狗鼻子真的很靈敏！」張憲騰還記得，有次在路徑追蹤犬高階考試，某隻桃園搜救犬在人走過後24小時再尋找，依舊聞得出當時的行走路徑。

張憲騰說，Ring大約是2歲加入搜救犬隊，經過2年多訓練，目前已通過IRO瓦礫搜救犬高級評測，印象深刻的是， Ring在評測時自主判斷30米深的涵管有人的氣味，立刻毫不猶豫地鑽入，完全不怕黑暗和未知環境，「連我都看不見裡面！」最後果真成功找到隱藏待救者，其中一位考官甚至還給了滿分，也讓張憲騰對Ring的表現感到非常驕傲。

台中搜救犬隊成立至今，參與過不少任務，除了這次花蓮光復救災，還有台中新光氣爆、花蓮統帥飯店倒塌，以及2023年的土耳其大地震，每次災害狀況都不盡相同，相當考驗搜救犬能力。張憲騰指出，比如這次花蓮救災，現場全是厚實泥巴，掩蓋人類氣味，難度極高；加上搜救犬四肢陷入泥濘後，要花比平常好多倍的體力才能拔出，「這些都是狗狗以前沒有碰過的狀況。」

但即使每次面對不同危急情況，搜救犬依舊有精彩表現。曾參與土耳其震災的另一位領犬員洪瑞宏和搜救犬Melody，就分享相當難得的國際搜救經驗。洪瑞宏回憶，「當時抵達現場時，機具已開挖，有棟6、7層樓高的大樓，已經挖掉一半，台灣搜救隊要入內尋找，只能用怪手抵住建築。」面對隨時可能崩塌的瓦礫堆，情況相當危險，但團隊仍持續救援72小時，只盼找到一線生機。

參與花蓮救災後洗澡的可愛影片讓台中搜救犬Ring在網路上爆紅。

退役搜救犬 樂當自在毛小孩

台灣有明確的搜救犬規範，狗狗每日工時包含訓練、執勤不得超過4小時，服務年限為4年，但若健康狀況良好，經搜救犬小組評估後，最多可延長至7年。服役年滿的搜救犬，也開放領養，讓牠們享受退休生活，領養順序為犬隻捐贈者、領犬員、消防局人員等。

目前已退休的三隻搜救犬包括鐵雄、Melody和腿腿，各自都有好歸宿，其中搜救犬鐵雄曾在統帥飯店倒塌現場，成功定位並協助救出受困的兩名員工，因救災有功，受封為「台中城市大使」，其後更授階二線一星，成了全台灣第一隻擁有此官階的搜救犬，張憲騰笑說，「我身為隊員是佩階一線三星，二線一星可是相當於分隊長等級呢，鐵雄比我還大！」鐵雄在退役後，被長照單位「仁馨樂活園區」領養，從搜救硬漢轉變為療癒犬陪伴長輩，展現另類鐵漢柔情。

已經退休的搜救犬鐵雄曾被受封為台中城市大使，更被授階二線一星，現在則被領養成為陪伴長輩的療癒犬。

每當有人問：「搜救犬真的有用嗎？」洪瑞宏總會回答，「當然！如果沒有搜救犬，就得開挖倒塌現場後，才能開始搜救，不光費時費力，還會耽誤黃金救援時間，這些訓練有素的狗狗，一次次挺進災區，不僅是跟時間賽跑，更是所有受困者的希望。」