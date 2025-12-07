寶貝咱ㄟ囝仔 育兒三招為家長撐腰

快訊

聯合新聞網／ 漾台中
台中市將在2026年啟動「寶貝咱ㄟ囝仔」總計畫，要為市民打造一個更友善、 更安心的育兒城市。
台中市將在2026年啟動「寶貝咱ㄟ囝仔」總計畫，要為市民打造一個更友善、 更安心的育兒城市。

【撰文｜邱子齊、圖片提供｜台中市政府】

「好的政策，我們繼續來做，而且要越做越好、越做越多！」盧秀燕市長以一句話，點出台中市推動社福與教育的決心。2026年起，「寶貝咱ㄟ囝仔」總計畫正式啟動，將串聯市府各局處的力量，從新生命誕生、幼兒成長到學童教育，提供全方位支持。不只是單一政策的延續，更是一場讓台中成為「最懂家庭」城市的行動，讓每位家長更安心、孩子更有幸福感。

-----------

「台中愛胎萬」：
實質補助減輕家庭育兒負擔

「寶貝咱ㄟ囝仔」總計畫將串聯市府各局處的力量，從新生命誕生、幼兒成長到學童教育，提供全方位支持。
「寶貝咱ㄟ囝仔」總計畫將串聯市府各局處的力量，從新生命誕生、幼兒成長到學童教育，提供全方位支持。

新生命的到來，是家庭幸福的時刻，但也往往伴隨著經濟壓力。台中市政府社會局在「寶貝咱ㄟ囝仔」總計畫中推出的「台中愛胎萬」，規劃凡設籍並居住於台中的家庭，生育第一胎與第二胎的孩子，各可獲得2萬元補助；從第三胎起，每多生一個孩子再加碼1萬元，也就是第三胎補助3萬，第四胎補助4萬。這筆津貼不僅象徵市府對新手家庭的祝福，更代表「願生、樂養」的城市價值，以實際行動減輕父母負擔，讓育兒的每一步，都有堅實的靠山。

「台中愛胎萬」生育補助計畫以實際行動減輕父母負擔，讓育兒的每一步，都有堅實的靠山。
「台中愛胎萬」生育補助計畫以實際行動減輕父母負擔，讓育兒的每一步，都有堅實的靠山。

「台中有鈣讚」：
照顧學童營養從日常開始

根據衛生福利部國民健康署「2017-2020國民營養健康狀況變遷調查」，國內7至12歲的學童乳品普遍攝取不足，且平均鈣質攝取量亦遠低於足夠攝取量。有鑑於此，台中市政府教育局於114學年度第二學期啟動「台中有鈣讚」計畫，運用市府自有經費，每週為公立國小及公私立幼兒園的孩子提供一次鮮乳（寒暑假除外），乳糖不耐的學童則可選擇兌換豆漿，預估將有近24萬名學童受惠。

「台中有鈣讚」計畫預估將近24萬名學童受惠，滿足成長中鈣質需求。
「台中有鈣讚」計畫預估將近24萬名學童受惠，滿足成長中鈣質需求。

這不只是喝牛奶的政策，更是營養教育的延伸，由於乳品提供鈣質、優質蛋白質、乳糖、脂肪、多種維生素、礦物質等營養素，每日攝取1至2杯乳品，是最快滿足成長中孩子鈣質需求的方法，市府希望以日常小舉動，為孩子培養均衡飲食習慣，提升健康基礎。

「台中尚泳」：
提升孩子游泳能力與自救知能

為了讓每位學童都能學會游泳、學會自救、減少水上意外事件發生，教育局推動「台中尚泳」計畫，針對台中市屬之國小、國中及高中學校，致力整合游泳教學資源，提升全體學童的游泳能力。

除了設有游泳池的學校應教授游泳課程外，未設置的學校，則由學校規劃協調鄰近游泳池，安排教學時段與場地分配，並提供游泳教練及救生員等人力，安排游泳校外教學。此外，也規劃新建與改善游泳設施，減少學生因游泳課程外移所造成的交通風險與學習斷層。教育局表示，游泳不只是運動技能，更關乎自救知能，藉此培養孩子們的勇氣與自信。

透過「台中尚泳」計畫，讓孩子們有更多資源學習游泳能力與自救知能。
透過「台中尚泳」計畫，讓孩子們有更多資源學習游泳能力與自救知能。

從迎接新生命、關注孩童健康並培養運動與安全教育，「寶貝咱ㄟ囝仔」三大政策環環相扣，要為市民打造一個更友善、更安心的育兒城市，成為真正「宜居、願生、樂養」的幸福家園。

《漾台中》2025年12月號NO.40
《漾台中》2025年12月號NO.40

