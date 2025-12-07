「優客李林」李驥 樂當台中新住民

【撰文｜陳怡如、攝影｜江茗洋、圖片提供｜李驥、台中市政府】

身為「優客李林」團員之一的李驥，以歌聲陪伴許多人青春，生涯更橫跨音樂、科技、教學等領域。為了推廣小學自學教育，他從台北移居台中，在這裡開啟新的生活，更找到家的感覺。

一首《認錯》，唱出了90年代的華語金曲，也唱出了「優客李林」出道即顛峰的傳奇經歷。成名那年，李驥才25歲，5年後優客李林解散，他回到出道前的老本行IT產業，從硬體做到軟體，就這樣過了20年，但心裡始終有個未圓滿的缺口，他說，「如果你賣過100萬張專輯，然後再跌下來，也會有相同遺憾。」

李驥的創作橫跨音樂和文字著作。

於是他開始到上海復旦大學學心理諮商、考證照，意外發現自己的表演天分很適合教學，從15年前開始轉換跑道，投身兒童教育、情緒輔導。在推廣自學教育時，由於發起人之一是台中某幼兒園園長，因理念相近，不少自學學生都從幼兒園而來，李驥為了實現心中理想的自學計畫，於是約莫在5年前決定移居台中。

移居台中後，李驥化身老師，專注於自學教育領域。

公車代步 認識在地日常

住在台中，出門第一件事就是「行」，李驥因而對台中交通有不少有趣觀察。熱愛搭乘大眾交通工具的他，日常以公車代步，他認為搭乘公車可短暫與外界隔絕，縮在座位一隅像是築起一個獨立小宇宙，是非常好的思考時間；如果是開車，必須非常專注，反而少了這份難得的沉靜時刻。

因此，李驥每天都早起搭第一班公車，從住家西屯區到北屯區的仁愛國小教課，單趟40分鐘車程，他笑說，「每天的臉書貼文就在這時候完成。」更形容公車是「咖啡廳角落」，他非常喜歡這種像是坐在咖啡廳裡，觀察身邊形形色色客人的時光。

透過搭乘公車，也讓李驥看到更多台中風景。

李驥分享自己的觀察：「公車最常見兩種人，一是長輩，二是學生，上車的乘客動輒5、60歲起跳，上來20個人，車上就有1000歲了！」還曾將此日常片刻寫進歌詞，期待未來譜曲發表，「而且我覺得台中市民限定的10公里免費優惠，讓搭車族群相對比其他縣市更多。」

透過搭乘公車，也讓李驥看到更多台中風景，「台中有山有海，也有一種難以言喻的包容性。我是在每天搭公車的路程中，慢慢體會這份『廣』的。」他甚至會幫自學學生安排「Bus Day」，出行全靠公車，「我有個任務是要讓學生的生活能夠和地方有連結。」他認為搭公車是一個很好的學習方式，透過研究路線認識一個地方，親自坐過一趟後，對自己的家鄉更加了解。

李驥和市府交通局長葉昭甫相見歡，分享搭公車的在地日常。

身為老台北人的李驥，住台北時也一直靠公車移動，但他觀察兩地公車有不一樣的特色。台北比較像「點到點」的概念，在同一條線上有很多選擇；台中則比較像是「村到村」的概念，類似客運的營運模式，按照時刻表發車，車班沒有這麼密集，也許間隔2、30分鐘。李驥曾在臉書發文，即使已上網查詢公車動態，但公車到站時間仍是「玄學」，時常遇到提前到站或離站的情況。沒想到一篇貼文竟讓台中市政府交通局長葉昭甫相約見面，還推薦他使用「台中GO」App，讓李驥大讚好用，到站時間比他以前自己上網看更加精準。

享受美食與自然 把台中當成「家」

特別鍾情於老城區、舊街道氛圍的李驥，最喜歡台中不少地方還保留這種懷舊風格，他舉例自己住的西屯區就是傳統街道和黃昏市場勾勒出以生活圈為主的型態，而非現代大都市的住商分離，讓他覺得特別親切。他也常去拜訪台中第一到第六傳統市場，除了吃美食，更讓他有機會沉浸在舊時情懷，「這些都會勾起我對於以前生活的回憶。」

說到美食，台中獨有的美食風格也顛覆李驥的想像。比如在台北，早餐吃燒餅油條，但台中早餐卻是炒麵配豬血湯。還有，台中人不管吃什麼都要加「台中神醬」東泉辣椒醬，而入境隨俗的他，吃起炒麵也開始配辣椒醬。

李驥表示，台中人吃東西就要加東泉辣椒醬。

至於名聲響亮的春水堂，則是他的青春回憶，他還記得，90年代春水堂開在台中火車站旁，他常在南下的表演活動結束，回台北的路上，特別繞下台中交流道去買一杯珍珠奶茶，再開回台北。現在春水堂分店遍地開花，在他家附近走路只要3分鐘就有一間分店，隨時都能一解珍奶癮。

喜歡大自然的李驥，閒暇之餘也常從家裡散步到東海大學，不僅綠意無限，還能欣賞校內著名的精神象徵路思義教堂，農牧場區也有可愛動物，甚至還能入手新鮮農牧產品，他形容，「就像是台中後花園。」此外，他也常去高美濕地，印象深刻的是，有次剛好在颱風前夕造訪，風大到要斜45度站立才不會被吹走，讓他開玩笑說，「原來Michael Jackson是在這裡學會傾斜舞步！」

其實對將滿60歲的李驥來說，要移居新地方、展開新生活，可能是許多同齡人需要考慮再三的事，但以前因為工作關係常遊走於不同城市、國家，使他更有餘裕適應，也樂觀地表示，「不適應也是有好處的，你會覺得不適應，就是強迫自己在學習，所以這是一個可以讓自己成長、活化大腦的機會。」他笑著說，「現在說『回家』，我會說回這裡！」早已把台中當成自己家的他，面對移居的新驚喜，都是有滋有味的生活點滴。