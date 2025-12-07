逆流勇闖奧運 張筑涵的輕艇激流之道

【撰文｜鄒明珆、攝影｜江茗洋、圖片提供｜張筑涵、中華奧會】

從家鄉台中市太平區到世界的激流水道，張筑涵以一支槳、一艘輕艇，在翻湧水勢間尋找節奏。這位台中出身的奧運輕艇激流選手，曾在2018年的雅加達亞運摘下銅牌、2023年於杭州亞運奪得金牌，也在一次次跌宕與恐懼中，學會與水共處、與自己和解。張筑涵笑著說：「激流是一種藝術，也像人生的樣態。」每一次翻滾、再度起身，都是重新定義勇氣的時刻。

對張筑涵而言，即便是休賽期間也很少有真正的假期。以今年為例，她年初就啟程出國備賽，行程從澳洲到日本、歐洲，再回到台灣準備全運會、亞運與世錦賽。難得返台，多半也為了訓練穿梭台中與宜蘭兩地。她笑說，運動員的生活就像水流——湍急、難以停下，卻也因此讓她更懂得在有限時間裡，尋找屬於自己的安定。

從拔河轉向輕艇

一路划進激流的世界

笑稱自己從小就「坐不住」的張筑涵，運動人生始於拔河。小學時期，她是拔河隊的隊長，拉繩的力量與堅持，成了日後划船的基礎。由於當地並無拔河訓練學校，家人又不放心讓她遠赴外縣市就學。恰巧在六年級時接觸輕艇，張筑涵覺得「划船」既酷又好玩，也因天生好動、喜歡玩水，便從泳池的靜水起步，一路划進激流的世界。

張筑涵將恐懼化為動力，雅加達亞運因而成為她運動人生的轉捩點。

真正面對「激流」，是2009年首次赴海外訓練，張筑涵初登正式賽道，她說：「那次因不熟悉水勢，在翻滾時連喝了7、8口水，差點溺斃。」那場驚險的經驗，讓張筑涵對激流心生恐懼，直到外籍教練察覺她的畏懼，循序引導她「讀懂水流」，才逐漸學會在湍流中穩住自己。

張筑涵因天生好動、喜歡玩水，從泳池的靜水起步，一路划進激流的世界。

2016年後，張筑涵開始專注輕艇激流項目，全力備戰2018年的雅加達亞運與2020年東京奧運。她坦言，「選擇輕艇激流其實也是出於現實考量，因為輕艇競速依賴身高與臂長優勢，激流對於亞洲女生來說，更具進軍奧運的機會。」於是，她將恐懼化為動力，展開屬於自己的「激流之路」。

跨越恐懼 逆流中蛻變

雅加達亞運，成了張筑涵運動人生的轉捩點。那面銅牌，不只是榮耀，更是她與過去的自己和解的象徵——從害怕激流到能掌握水勢，她終於跨越了心中的恐懼。

2023年杭州亞運， 張筑涵勇奪輕艇K1金牌，拿下中華隊的歷史首金。

然而，最艱難的時刻出現在疫情期間。海外訓練停擺，台灣又逢乾旱缺水、練習場地受限，張筑涵形容那段時間就像每日打卡上班，雖天天訓練，卻不知目標為何，十分煎熬。

張筑涵回憶，「那是最痛苦，卻也是收穫最多的時候。」外籍教練與隊友的陪伴讓她在停滯中重新學習觀水、思考與內化。

除了觀摩國際比賽影片，她也進行「意象訓練」，閉上眼，在腦海裡模擬水流方向、標竿位置與轉向節奏。當再度重返國際賽道，她已能將腦中的畫面化為動作節奏。張筑涵說：「人生就像划輕艇激流般，不可能每次都順流，但我們能選擇用什麼樣的態度去應對。」

從選手到教練都「靠心」

隨著年資與經歷漸長，張筑涵今年也開始培育新手，教學軌跡遍及台中、南投與宜蘭，同時教授輕艇競速與輕艇激流，也在端午時節帶隊練龍舟。教練生涯讓她重新思考教育的本質：「我最在意的是孩子自己想不想要，而非大人的期待。」

張筑涵認為，台灣體育制度太早定項，常為求短期成績而犧牲長期發展，「歐美國家讓孩子多方嘗試，到16歲才決定專項，我們卻常常在13歲就被定型。」她笑說自己常對學生講「人生大道理」，希望他們學會為選擇負責，而不是替教練爭榮譽。

「划船誰都能，但要把一件事做好，要靠心。」正是這份信念，讓張筑涵即使在低潮時也從未真正離開。她曾因東京奧運表現不如預期而動念退役，是北馬其頓籍的教練主動持續給予建議和陪伴，讓她重新燃起鬥志。在2023年勇奪杭州亞運金牌後，更堅定地要把所學傳承下去，並將目標鎖定在2026年名古屋亞運與2028年洛杉磯奧運——爭取人生第三度站上五環賽場的機會。

張筑涵2023年於杭州亞運奪得金牌。

張筑涵的台中「剛剛好」日常

回到家鄉台中，張筑涵總說這座城市「剛剛好」——氣候溫和、交通便利，是最適合訓練與生活的地方。她的家在太平區，離山不遠，離市區也近，想去哪裡都方便，想吃美食、想看日常風景都剛剛好。

張筑涵（右）和她指導的惠文高中三年級顏澤鈞，在今年的全國運動會輕艇競速賽事中開心合影。

若有朋友來訪，張筑涵總笑著邀請：「來大里康橋水域訓練中心划船吧！」她會親自帶他們體驗水上的世界，感受那份既刺激又自由的快樂。結束後，再領著大家到北區精武路上開業超過40年的「翁記泡沫廣場」，她熱情地說：「一定要點辣味豆乾、起司薯條，再配上珍珠奶茶！」那是她心目中最在地的台中滋味，簡單、古早，卻讓人難忘。自己一個人的時候，她也喜歡在勤美誠品綠園道周邊散步，享受片刻靜謐，「那是我放鬆的地方，也是充電的時候。」

對張筑涵而言，台中不只是家鄉，更是重新出發的起點。當世界的激流再度湧來，她仍會從這裡啟程，帶著滿滿信念，繼續划向遠方。