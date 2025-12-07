最療癒的耶誕！《角落小夥伴》大集合

快訊

聯合新聞網／ 漾台中
今年耶誕嘉年華的主燈「耶誕珍甜」耶誕樹，聚集了角落小夥伴人氣角色，陪伴大家一起點亮冬季。
【撰文｜鄒明珆、圖片提供｜台中市政府】

2025年進入尾聲，即將迎來的耶誕節、跨年，讓節慶氣氛漸趨濃厚，台中城市街景換上華麗冬裝，燈火閃耀、音樂流動。從舊台中火車站站前廣場到柳川、綠川沿岸，今年以超人氣角色《角落小夥伴》為主題，打造全台唯一的療癒系耶誕嘉年華，陪伴大家在冬日裡感受滿滿的歡樂與溫馨氣息！

歲末的台中在燈海與音樂中迎來最閃耀的季節，作為全台最具節慶魅力的城市之一，2025年的台中耶誕嘉年華活動將從12月12日展開，一路持續至2026年1月1日，串聯舊城中軸與綠川、柳川景觀，結合藝術、燈飾與光雕，整座城市將化作冬季舞台，洋溢歡笑與驚喜，讓人流連忘返。

日本超人氣《角落小夥伴》
軟萌登場

去年以《怪獸電力公司》為主題的台中耶誕嘉年華，吸引超過百萬人次造訪，熱鬧盛況席捲全台。今年活動再度升級，邀請日本超人氣療癒角色《角落小夥伴》可愛登場，以「台中珍甜 角伴耶誕」為主題，整個活動展區橫跨舊台中火車站站前廣場、綠川與柳川三大主場域，串聯成光影藝術軸帶，陪伴市民與旅人共度最溫暖的冬日時光。

柳川親水公園「角伴耶誕」燈飾模擬圖。
舊台中火車站站前廣場以「摘星角落」為主題，是今年最受矚目的焦點。高達18公尺的主燈「耶誕珍甜」耶誕樹，設計靈感來自「千層奶油蛋糕」，層層堆疊宛如夢幻甜點，呼應「台中珍甜」的節慶主題。樹頂的心願星閃閃發光，象徵幸福與希望；樹下則聚集了角落小夥伴人氣角色——「蜥蜴、貓、炸豬排、白熊與企鵝？」——首度以立體氣膜造型現身，陪伴大家一起點亮耶誕季。

柳川親水公園「來企泡湯」燈飾模擬圖。
一旁的「角落星語」，則邀請遊客在星空下與白熊和企鵝？靜靜相伴，把心聲傳達給天上的星星，為這座冬夜之城添上一抹柔亮的光芒。

夥伴驚喜現身
柳川散發幸福氛圍

柳川親水公園的「願望角落」主題區，同樣熱鬧非凡，從「角伴耶誕」開場，白熊與貓靜靜坐在閃閃發亮的聖誕樹旁，柔光灑落水面，讓人感受到節慶中最純粹的幸福氣息。

沿著水岸前行，旅人會遇見充滿玩心的「來企泡湯」──企鵝？坐在湯桶中泡湯取暖，療癒又逗趣；接著走入「冰藍雪境」，藍白燈海如雪般，營造夢幻的銀白世界；「紫薰花園」以薰衣草燈飾點綴夜色，光影隨風搖曳，展現另一種靜謐。

一路走到「蜥望舞伴」，是蜥蜴的母親背著蜥蜴、白熊、炸豬排與貓緩緩前行，企鵝？則在旁暖心陪伴，猶如冬夜舞會的序曲；「雪映光球」與「白熊好品」延續光影故事，前者以金色燈球交織成星光隧道，後者則見白熊與裹布坐在冰塊上賞星，畫面靜謐動人。而「炸物食堂」則有炸豬排與炸蝦尾帶著溫暖的裹布，在熱鬧的路口等著大家，為整條柳川增添暖心笑意。

柳川親水公園「蜥望舞伴」燈飾模擬圖。
耶誕光影廊道
綠川充滿浪漫氣息

沿著綠川漫步，迎面而來的是閃閃發亮的光景。以「歡樂角落」為主題的綠川親水公園，今年以粉紅與水藍色為主調，打造出一條浪漫絢麗的光影廊道，展現截然不同的耶誕氣氛。

柳川沿岸聚集角落小夥伴人氣角色陪伴大家度過歡樂的耶誕假期。
其中，「幸福快遞」是一列滿載禮物的耶誕列車，穿越亮晶晶的燈海，象徵希望與驚喜沿河傳遞；「雪花光廊」以粉色燈串搭配雪花造景，漫步其間猶如走進夢幻隧道；「耶誕之森」則讓燈影灑落樹梢，彷彿耶誕老公公駕著雪橇現身童話森林裡，為人們送上冬夜驚喜。

「炸物食堂」有炸豬排與炸蝦尾帶著溫暖的裹布，在熱鬧的路口等著大家，為整條柳川增添暖心笑意。
沿河步道還有「歡樂迎光」與「喜樂微光」以粉色與金黃燈飾交織，鋪滿整條河岸。樹梢閃爍柔光，河面上映著耶誕老人駕著雪橇滑過的倒影，浪漫又溫馨。當夜風吹過，微光隨之閃動，像是溫柔的問候，也讓人們在步行間悄悄收下節慶的頌讚。

耶誕市集
讓歡樂在慶典中蔓延

除了賞燈，今年的台中耶誕嘉年華也少不了熱鬧市集與表演活動。從12月12日至明年1月1日，舊台中火車站站前廣場將設有「耶誕市集」，每天文創手作、美食甜點與花藝植栽等40個攤位輪番上陣，現場還有1個視障按摩體驗攤位，洋溢濃濃節慶氛圍。

週末夜晚還有泡泡秀、魔術秀、雜耍與音樂演出，適合全家大小、情侶約會、好友相約，享受最舒服的耶誕氛圍。

當燈光點亮、音樂響起之際，城市的節奏也隨之溫柔了起來。台中耶誕嘉年華以滿滿的創意與熱情，將冬夜化為一場閃閃發光的慶典，邀請每個人一同走進光裡，為2025劃下美好的句點，迎接嶄新的一年。

------------------------

耶誕點燈：2025.12.12(五)-2026.01.01(四)，每日晚間17:30-22:00

耶誕市集及藝文表演地點：舊台中火車站站前廣場（台中市中區台灣大道一段1號）

耶誕市集時間：平日17:30-22:00、假日14:00-22:00

藝文表演時間及場次：週五-1場(19:00-19:30)；週六、日及國定假日(含元旦)-2場(19:00-19:30及20:00-20:30)

《漾台中》2025年12月號NO.40
漾台中

追蹤

