冬天暖心暖胃這樣吃！台中拉麵盛典

聯合新聞網／ 漾台中
【撰文｜邱子齊、攝影｜莊震烽】

身為中部第一大城市，由於多元的消費需求以及口味分眾化，讓台中市的拉麵版圖越來越多元精彩，匯聚了不同派系和特色，從經典的雞白湯與雞清湯拉麵、濃厚系雞豚拉麵，到海味十足的魚介系拉麵、蝦湯拉麵，或是較少見的醇厚牛骨白湯拉麵，皆獨具一格。《漾台中》本期精選5間台中在地拉麵店，無論偏愛濃郁鮮美，還是喜歡清爽淡雅的口感，都能找到滿足味蕾的選擇。

麵屋黑心
經典雞湯系拉麵 霧峰在地人氣名店

隱身於台中市霧峰區育群路巷弄裡的麵屋黑心，以雞白湯與雞清湯為靈魂基底，成功擄獲在地饕客的味蕾。招牌「黑心雞白湯拉麵」以文火慢燉的湯底散發雞油香氣，味道馥郁而圓潤，爽口的蔥花與洋蔥則為整碗增添清新口感。麵體選用日本麵粉製作，Q彈有嚼勁，更能吸附湯汁。舒肥處理的雞胸肉與厚切豬叉燒，以炙燒工序讓油脂香氣更突出。湯頭濃淡、鹹度與麵條硬度皆可客製化調整，讓每位顧客都能找到屬於自己的完美比例。

此外，熱賣的「黑心濃厚干貝雞白湯拉麵」也值得一嘗，有時還會推出獨門限定款，如「黑獸黃金牛清湯拉麵」、「黑山胡椒濃蝦拉麵」等，讓老饕們總是充滿期待。如果胃還有空間，推薦加點「辣肉丁烤飯」，炙燒過的叉燒丁拌上特製醬汁，酸甜微辣的味道，與拉麵一起享用，幸福感瞬間升級。

麵屋黑心

地址：台中市霧峰區育群路264號

電話：無

營業時間：12:00–14:30、17:30–20:30（週二到週五），12:00–15:00、17:30–20:30（週六）

----------------------------------

渡山樓
濃厚系雞豚拉麵 重口味愛好者必試

以濃厚系湯頭著稱的渡山樓，招牌「濃厚雞豚拉麵」融合雞白湯的滑順甘甜與豚骨的厚實香氣，湯色近乎奶白，濃香飽滿，帶有些許膠質黏口卻不油膩。拉麵的配料以豬、雞雙主角呈現，略帶油花的豬叉燒以及軟嫩雞叉燒，搭配恰到好處，再加上半熟溏心蛋、豆芽與特製Q彈麵條，讓整碗拉麵在鹹香與甘醇之間達到絕妙平衡。另一款「濃厚魚介湯」則在豚骨基底中加入魚乾等食材，香氣更為奔放，是許多人心頭的好滋味。若偏好清爽路線，則可選擇湯色透亮、香氣優雅的「淡麗清雞湯」，建議擠上一點檸檬提鮮，更加凸顯湯頭滋味。

無論選擇什麼口味，都能感受到自日本學習拉麵手藝返台創立渡山樓的老闆，承襲了職人精神對細節的堅持——從湯頭、麵體到配料擺盤，皆體現正統日式拉麵的精神，那股細膩的餘韻，讓人吃完仍念念不忘。

渡山樓

地址：台中市西區公正路170號

電話：0931-676307

營業時間：11:30–14:30、17:00–20:50（週一到週五），11:30–14:00、17:00–20:50（週六）

（每週營業時間及休假日請參考Google Map更新）

----------------------------------

牛庵
獨門牛骨湯拉麵 奶香馥郁鮮甜

隸屬狸匠拉麵體系的特色品牌牛庵，主打台灣少見的牛骨湯頭。除了「牛骨白湯拉麵」，「番茄牛骨濃湯拉麵」、「肯瓊和牛香料咖哩飯」等餐點也是人氣品項，還可依顧客喜好客製化麵條硬度和湯頭鹹度，滿足不同口味需求。

「牛骨白湯拉麵」以牛骨與大量蔬果長時間細火熬製，湯色乳白透亮，帶有近似奶香的深層甜味。碗中亮點是舒肥後的粉嫩牛肉片，採用澳洲和牛，肉質軟嫩又帶有獨特香料與炭火焦香，口感細緻如頂級牛排。配料中的醃漬番茄酸酸甜甜，平衡了濃湯的厚重，讓整體風味更上一層樓。用餐到最後，還有「隱藏版吃法」，店家提供免費白飯，將剩餘湯頭化為「牛骨湯泡飯」，一麵兩吃的滿足感，讓牛庵即使座位數不多，依然吸引絡繹不絕的拉麵愛好者來訪。

牛庵

地址：台中市西屯區文心路三段107-16號

電話：無

營業時間：11:30–21:00（週二到週四，最後點餐時間20:30），11:30–20:30（週五到週一）

-----------------------------------

麵屋海鳴
鮮甜蝦湯拉麵　難得一嘗的濃郁海味

位於台中火車站附近的麵屋海鳴，以「蝦濃湯」聞名，湯體濃稠，呈現淡橙色，充滿蝦醬鮮韻，一上桌便散發撲鼻香氣，入口後蝦的鮮甜在口中逐層展開，讓許多饕客直呼這是「連日本都難嘗到的味道」。必點的「濃厚海老」拉麵，搭配舒肥雞叉燒、豬叉燒以及兩隻鮮蝦，並以高麗菜絲、洋蔥丁等佐料增加整體口感。「馬薩拉香料海老拉麵」則在蝦湯中融入獨門香料，讓香氣更具深度、餘韻更持久。

麵屋海鳴的拉麵，可選擇湯頭鹹度，每碗拉麵皆可免費加麵或加飯一次，將剩餘湯頭拌入白飯後，立刻化身銷魂的「蝦湯泡飯」。除了拉麵，店內甜點也頗受歡迎，尤其是乳酪香氣十足的巴斯克乳酪蛋糕，媲美甜點專賣店的水準，為這場海味饗宴劃下完美句點。

麵屋海鳴

地址：台中市中區中山路48號

電話：無

營業時間：11:30–13:30、17:30–20:30（店休日公布於臉書粉絲專頁）

-----------------------------------

麵屋田宗
魚介系拉麵 鮮明細膩的日式旨味

專注魚介系湯頭的麵屋田宗，以鰹魚、柴魚等多種食材熬製，使湯頭層次豐富，打造出鮮明卻細膩的日式旨味。

「魚介豚骨拉麵」以濃厚豚骨湯為基底，融合魚貝類的鮮香，呈現濃郁鮮醇的湯頭，選用容易裹附湯汁的細捲型麵體，讓每一口都能嘗到滿滿精華。

而「魚介沾麵」醇厚的熱沾湯，散發著鰹魚的炙燒香氣與柴魚粉的香味，搭配冰鎮過的Q彈粗麵，冷麵配熱沾湯的溫度剛剛好，讓鹹香滋味在口中緩緩釋放，留下溫潤回甘的餘韻。

值得一提的配料是厚切「炙燒角煮」（ 叉燒肉），肉質柔軟、入口即化，帶著微微焦糖的甜香。若是享用沾麵的客人，還可使用店家提供的魚介清湯稀釋熱沾湯，將湯底轉化為風味柔和的收尾湯品。

麵屋田宗

地址：台中市北區大義街137號

電話：0972-462207

營業時間：12:00–13:30、17:30–20:00（週二到週五）

11:30–14:00、17:30–20:00（週六到週日）

《漾台中》2025年12月號NO.40
《漾台中》2025年12月號NO.40

