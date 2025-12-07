快訊

聯合新聞網／ 漾台中
台中國際會展中心空間寬敞挑高，地板載重達5噸。
【撰文｜張名榕　攝影｜江茗洋　圖片提供 | 台中市政府新聞局、建設局】

從中央公園往北走，緊鄰著公園與綠美圖的是「台中國際會展中心」，身為中台灣規模最大的國際展館，台中國際會展中心外型宏偉，夜晚打上景觀燈光後更加吸睛，最重要的是可發揮「前店後廠」效益，吸引全球廠商前來觀展交流，將台灣製造的優秀產品推向世界舞台。

台中國際會展中心於10月21日正式展開試營運，能補足產業發展的藍圖，開啟嶄新的全球商機。
中部地區擁有豐富完整的產業鏈，包括手工具、精密機械、汽車零組件、綠能產業在內，傳統產業到新興產業一應俱全，許多都是實力雄厚的隱形冠軍，但台中過往缺乏在地的大型國際展覽館，讓業者少了就近與國際客戶面對面的機會，而「台中國際會展中心」於10月21日正式展開試營運，能補足產業發展的藍圖，開啟嶄新的全球商機。

全台最大國際展館 前店後廠拚經濟

台中國際會展中心位於水湳經貿園區內，與綠美圖、中央公園、水湳轉運中心相連，地理位置優越，樓層配置為地下2層、地上5層，有如魔毯般的曲面屋頂，造型簡潔優雅，是建築最大特色。場館內外總共能提供2,360個展覽攤位，加上可舉辦國際論壇的大型會議中心，共計能容納12,600人，是全台規模最大，更是首座以國際規格設計的展覽場館。

台中國際會展中心外觀猶如魔毯般的流線造型曲面於夜間點燈後更顯絢爛。
會展中心有許多獨特設計，包括高達12公尺的寬敞挑高空間，可以載重達5噸，堅固耐用的承重地板，還設有直通4樓展場的專用車道，便於工具機等大型展示品進駐，同時也設置完善的分區能源控制系統，成為全台唯一取得「鑽石級綠建築」認證的會展中心。

四大展會接力登場 吸引全亞洲目光

台中國際會展中心竣工後，在今年點交給中華民國對外貿易發展協會，於10月21日展開試營運，四大產業的指標性大展接力登場，重量級活動帶來的洶湧人潮，不僅替展館做壓力測試，也為正式開幕暖身。

「2025台灣國際工具博覽會X五金工業展」現場展覽照片。
「2025台灣國際工具博覽會X五金工業展」於10月21日至10月23日率先登場，吸引上萬名買家與參觀者共襄盛舉，與往年的展覽相比人數達三倍之多，成效十分出色，後續登場的「2025台中工具機暨智慧製造展」（11月26日-11月29日）、「2026百工百業博覽會」（2026年1月16日-1月19日）、「2026台灣國際工具機展」（ 2026年3月25日-3月28日），預期將帶來顯著的效益。

「2025台灣國際工具博覽會X五金工業展」吸引許多業者參觀。
台中國際會展中心為中台灣注入豐沛的經貿量能，提供優質展示空間之餘，市府也為受關稅與匯率影響的產業打氣，全力開拓商機，推動MIT產業走得更長遠。

「2025台灣國際工具博覽會X五金工業展」為台中國際會展中心拉開試營運序幕。
《漾台中》2025年12月號NO.40
逆流勇闖奧運 張筑涵的輕艇激流之道

從家鄉台中市太平區到世界的激流水道，張筑涵以一支槳、一艘輕艇，在翻湧水勢間尋找節奏。這位台中出身的奧運輕艇激流選手，曾在2018年的雅加達亞運摘下銅牌、2023年於杭州亞運奪得金牌，也在一次次跌宕與恐懼中，學會與水共處、與自己和解。張筑涵笑著說：「激流是一種藝術，也像人生的樣態。」每一次翻滾、再度起身，都是重新定義勇氣的時刻。

最療癒的耶誕！《角落小夥伴》大集合

2025年進入尾聲，即將迎來的耶誕節、跨年，讓節慶氣氛漸趨濃厚，台中城市街景換上華麗冬裝，燈火閃耀、音樂流動。從舊台中火車站站前廣場到柳川、綠川沿岸，今年以超人氣角色《角落小夥伴》為主題，打造全台唯一的療癒系耶誕嘉年華，陪伴大家在冬日裡感受滿滿的歡樂與溫馨氣息！

冬天暖心暖胃這樣吃！台中拉麵盛典

身為中部第一大城市，由於多元的消費需求以及口味分眾化，讓台中市的拉麵版圖越來越多元精彩，匯聚了不同派系和特色，從經典的雞白湯與雞清湯拉麵、濃厚系雞豚拉麵，到海味十足的魚介系拉麵、蝦湯拉麵，或是較少見的醇厚牛骨白湯拉麵，皆獨具一格。《漾台中》本期精選5間台中在地拉麵店，無論偏愛濃郁鮮美，還是喜歡清爽淡雅的口感，都能找到滿足味蕾的選擇。

走進國際會展中心 迎接世界舞台

從中央公園往北走，緊鄰著公園與綠美圖的是「台中國際會展中心」，身為中台灣規模最大的國際展館，台中國際會展中心外型宏偉，夜晚打上景觀燈光後更加吸睛，最重要的是可發揮「前店後廠」效益，吸引全球廠商前來觀展交流，將台灣製造的優秀產品推向世界舞台。

散步中央公園 和蔥鬱綠意相遇

漫遊台中綠美圖館內，時常可見窗外綠意映入眼簾，而踏出館外，就是台中綠美圖座落的台中中央公園，林木蓊鬱、生態豐富，散步其中能感受自然與城市共融的美好，向北側遠眺還可見台中國際會展中心，公園內的航空主題特色飛航館、飛行美樂地遊戲場更是闔家同遊的好去處。

漫遊綠美圖 全新地標與世界並列

全台首座，圖書館與美術館雙館共構的複合式文化場館──台中綠美圖，將於12月13日盛大開館，由8棟量體組成，透過穿透性與流動感設計，完整呈現「公園中的圖書館，森林中的美術館」概念，也融合了兩館的知識與藝術精神，形塑出全新的文化價值及樣態，更與中央公園、國際會展中心緊密串聯，自然生態、藝術文化、經濟貿易共榮發展，創造城市新脈動。

