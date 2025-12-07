散步中央公園 和蔥鬱綠意相遇

【撰文｜張名榕、攝影｜江茗洋、圖片提供 | 台中市政府】

漫遊台中綠美圖館內，時常可見窗外綠意映入眼簾，而踏出館外，就是台中綠美圖座落的台中中央公園，林木蓊鬱、生態豐富，散步其中能感受自然與城市共融的美好，向北側遠眺還可見台中國際會展中心，公園內的航空主題特色飛航館、飛行美樂地遊戲場更是闔家同遊的好去處。

中央公園佔地約67公頃，南北向貫穿水湳經貿園區，公園的前身是水湳機場，改建過程中，建設團隊拆除冰冷的水泥鋪面，結合「智慧」、「低碳」與「創新」三大原則，種植多樣綠色植栽呈現不同風貌的地景，復育適合生物棲息的自然生態，打造永續環境，更於園區之中設置獨步全球的十二感官互動設施，藉由遊憩場域的設計保留過往特色，向飛航歷史致敬。

漫遊737機艙 沉浸式飛行體驗

為呼應水湳機場的歷史背景，中央公園的遊客中心打造為趣味十足的「航空主題特色飛航館」，重現空間記憶。館內有擬真的航廈大廳、報到櫃檯、機場跑道等設計，還將737飛機的部分機艙搬進館內，遊客可以繫上安全帶乘坐於客艙中，或坐進駕駛艙，握住操縱桿，親身體驗機師的飛行視角。

其中，館內最特別的是多項智慧影音遊戲設備室，例如在「自助報到機」輸入資料，遊客就能列印個人專屬登機證；透過電子互動面板還可模擬穿上機師與空服員服裝，拍下紀念照；「飛行之旅」劇場，則以大螢幕投影出全球知名觀光景點，提供栩栩如生的沉浸式體驗，遊客彷彿身歷其境搭乘飛機周遊列國。

此外，靜態展覽同樣精彩萬分，有水湳機場珍貴的文史資料與舊照片，與各大航空公司飛機模型展示，造型帥氣吸睛，歡迎有飛行夢的大小朋友前來探索。

飛行美樂地 親子休憩首選

中央公園另外一大亮點為「飛行美樂地遊戲場」，有外型像飛碟的飛行組合遊具，造型童趣可愛，搭配具挑戰性的攀爬設施與滑梯，讓小朋友玩得不亦樂乎，旁邊還有全國最長的32公尺雙軌滑索、30公尺環形滑軌等設施，以及能供多人同樂的360度離心鳥巢鞦韆，刺激又好玩。

飛行美樂地遊戲場增設無障礙遊具，以及遮陽、遮雨設施，更加完善舒適。

此外，今年6月全面完工的第三階段計畫，也增設輪椅盪鞦韆、輪椅旋轉盤等無障礙遊具，和溝通板、觸覺地圖、輪椅充電樁等輔助設施，確保身心障礙者的遊戲權，更在遊具旁增設遮陽、遮雨設施，讓整體空間更加開放舒適。

飛行美樂地遊戲場遊具多元豐富，讓小朋友玩得不亦樂乎。

美麗的綠意景觀與多元遊樂設施，使中央公園深受市民喜愛，更連續4年被選為「台中市民野餐日」活動主場地，遊客不妨一同造訪中央公園與台中綠美圖，共享美好時光。

中央公園連續4年被選為台中市民野餐日的主場地。