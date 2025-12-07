漫遊綠美圖 全新地標與世界並列

【撰文｜張名榕、攝影｜莊震烽、圖片提供｜臺中市立美術館、YHLAA李易暹、臺中市立圖書館】

全台首座，圖書館與美術館雙館共構的複合式文化場館──台中綠美圖，將於12月13日盛大開館，由8棟量體組成，透過穿透性與流動感設計，完整呈現「公園中的圖書館，森林中的美術館」概念，也融合了兩館的知識與藝術精神，形塑出全新的文化價值及樣態，更與中央公園、國際會展中心緊密串聯，自然生態、藝術文化、經濟貿易共榮發展，創造城市新脈動。

踏入中央公園北側，映入眼簾的是一座銀白色建築溫柔地融入蓊鬱樹林間，銀白色金屬擴張網在陽光下閃閃發亮，宛如為立面鋪上輕巧薄紗，建築與優美景致相互映襯，場館內外充滿設計巧思，令人驚艷。這是即將正式開館的「台中綠美圖」（ 以下簡稱綠美圖），充滿人文特色的閱讀知識殿堂與文化交流場域，也是台中的國際級文化新地標。10月28日至11月16日的試營運期間，來自全台各地的遊客湧入綠美圖，搶先探索結合美術館與圖書館的多元複合空間，體驗建築、知識與美學交融的獨特氛圍。

綠美圖藉由高度與大小不同的空間規劃，以及不規則的動線，讓民眾探索體驗更自由多元。

普立茲克大師打造

世代共享的美好遇見

綠美圖坐落於水湳經貿園區中央公園北側，樓地板面積約 58,000 平方公尺，建築由8棟方塊量體組成，大小不同的方塊各自獨立卻又彼此連結，通透的建築設計，使綠意、陽光與微風，能從縫隙間自然流入建築，內與外的界線變得模糊，創造更開放、通透、流動的公共空間。

建築獨特的量體設計，透過樓層與空間連結，構築美術館與圖書館的共融場域，形塑全新的文化價值，高度與空間大小不同的閱覽室、展覽室和公共區域，更創造出豐富多元的閱讀、觀展體驗，不規則的動線，讓民眾得以探索綠美圖各個特色角落，在趣味與驚喜中感受、覺察，並找出自己最喜愛的空間。

綠美圖大廳中央的不鏽鋼水池是設計團隊多年心血，能反射戶外綠意、映照周遭光景，還能調節室內溫度。

綠美圖由榮獲普立茲克建築獎榮耀的日本SANAA事務所建築師妹島和世與西澤立衛一手打造，SANAA事務所以俐落簡潔、呼應環境的建築風格聞名於世，其作品日本金澤21世紀美術館、法國羅浮宮朗斯分館等，皆是享譽國際的知名場館，綠美圖則是SANAA事務所迄今規模最大的文化類型建築，也是國際矚目的重要作品。

5綠美圖圖書館棟採取分齡分棟設計，部分閱覽區更運用大片採光玻璃，引進自然光線與寬闊視野。

妹島和世與西澤立衛指出，綠美圖的設計理念為「開放與融合」，是一座回應台灣獨特地理氣候，讓光影、微風與綠意自然流動的建築，藝術與知識在空間裡隨機相遇，邀請民眾自由地遊覽探索，譜寫專屬自身的空間故事，使綠美圖成為「為人而生的場所」，也是全世代共享的美好空間。

綠美圖由榮獲普立茲克建築獎榮耀的建築師妹島和世（左）和西澤立衛打造。

出色的設計與營建品質，讓綠美圖屢獲多項建築大獎，包括第25屆國家建築金獎「全國首獎」與「施工品質類公共建設優質獎」、第24屆國家建築金質獎「全國首獎」以及第29屆金石獎「首獎」，專業領域備受肯定。台中市長盧秀燕強調，綠美圖結合中央公園、美術館與圖書館三大元素，象徵台中以自然為核心推動文化發展的決心，未來將成為市民日常生活的一部分，也成為國際認識台中的新印象。

公園中的圖書館

自然綠意流動

風格唯美的綠美圖，空間設計處處皆巧思，首先，走進通透開放的「綠美圖大廳」，透過金屬擴張網，戶外的綠色草坪與植栽盡收眼底，內部有座大型不鏽鋼水池，可將室外綠意反映在池中，形成鏡面般的優美風景畫，伴隨著公園吹來的徐徐清風，令人心曠神怡，且水景釋放的濕氣有助調節室內溫度，創造更舒適宜人的微氣候場館體驗。

綠美圖館內有許多流水般的曲線與圓弧設計，動線活潑。

大廳右側手扶梯， 可通往3 樓「圖書館大廳」，挑高7公尺的空間寬敞明亮，服務櫃台、自助借書機、查詢電腦等設備一應俱全，新書展示區種類豐富，桌椅多以曲線設計，構成流水般的行走動線，圓弧設計與天花板圖樣相互呼應，為視覺層次增添活潑氣息。

綠美圖的共融空間「文化之森」是半戶外的屋頂花園，創造無邊界的視覺效果。

分齡分棟空間

閱讀體驗自在悠閒

圖書館棟採取分齡分棟設計，除了提供書報期刊閱覽的樂齡區，還有專為青少年設計、挑高達10公尺的青少年閱覽區，這裡也是圖書館館內最高的空間，大片採光玻璃，引進自然光線與寬闊視野，放眼望去身心舒暢，推薦大家前來感受一望無際的視覺饗宴。

高樓層的開架閱覽區，貼心使用高度較矮的書櫃，使得窗景更寬闊通透，身在其中，可以往四面八方眺望中央公園、國際會展中心或是台中壯闊的城市美景，創造全新的閱讀空間體驗。

走進12歲以下使用的兒童閱覽室，頓時感受滿滿的溫馨氛圍，淺色木質調的內裝明亮可愛，書架上有數量豐富、色彩繽紛的童書繪本，爸媽能在一樓說故事區與孩子共讀，也能在二樓的靠窗座位就著窗光閱讀，舒適又愜意。

場館中還有不可錯過的設計亮點，匠心獨具的「花形書架」與「花形椅」，是SANAA事務所專門為綠美圖獨家設計的家具，造型可愛迷人，還有結合冷氣迴風口與書架的「迴風書架」，在放置書籍之餘，還能促進室內通風循環，兼顧美觀與功能性的雙重設計，凸顯創意巧思。

森林中的美術館

開拓想像的場域

氣勢磅礴的美術館大廳，挑高27公尺，是全台美術館中高度最高的單一展示空間，適合陳設大型裝置藝術作品，大廳玻璃帷幕引進自然光，打造通透明亮的展覽空間，特別的是，在中央公園漫步的民眾，也能透過玻璃窗獲得不同的藝術觀賞視角。

開館後，美術館大廳將展出韓國藝術家梁慧圭（Haegue Yang），為綠美圖量身打造的大型藝術創作《流動奉獻－樹蔭三合》，作品核心精神為「聖樹文化」，象徵大自然與社群的精神連結，觀眾可以沿著大廳的旋轉斜坡漫步向上，邊走邊用各種高度與角度，觀賞藝術品的多元樣貌。

斜坡動線一路向上延伸，串聯起各層樓的展覽空間，美術館共有5間挑高4至10公尺不等的展覽室，開館首展《萬物的邀約》將由台灣籍周伶芝、美國籍艾蕾娜・克萊爾・費爾德曼、羅馬尼亞籍安卡・繆雷・金，3位女性策展人及中美館策展團隊四方攜手合作，規劃跨世代、跨文化的精彩展覽。策展人以綠美圖所在地「中央公園」為出發點，研究水湳機場承載的歷史脈絡與記憶，結合城市自然景觀與文化發展，進而探討人類與動植物，如何在當代都市中共存共生，並集結來自20多國、超過70位藝術家的作品，涵蓋繪畫、文學、裝置與表演等領域，結合在地實踐與全球視野的展覽精彩可期，為綠美圖注入豐厚的藝文能量。

斜坡頂端，連結美術館與圖書館的共融空間「文化之森」，半戶外的屋頂花園種有綠意植栽，透過具穿透性的擴張網，將視野延伸至廣闊的中央公園，建築與環境合而為一，創造無邊界的視覺效果，民眾可以在這吹著微風，眺望公園的綠意景緻，感受大自然的無邊包圍。

綠美圖挑高27公尺的美術館大廳，是全台美術館中高度最高的單一展示空間。

市民上架 夜宿綠美圖

試營運人氣滿滿 精彩活動不間斷

為了替綠美圖開館暖身，市府於10月19日舉辦「閱讀總圖 市民上架」活動，超過500名台中市民、志工與學校師生熱情響應，組成「閱讀台中隊」，與盧市長一起接力傳遞書本，一本接一本，將書籍上架到兒童閱覽區，大小朋友共同見證台中新總圖誕生，也為它獻上滿滿祝福。活動當天，可愛的石虎家族與咖波到場替大家加油打氣，不少小朋友興奮地尖叫連連，書籍上架完畢，更直接拿起繪本，席地而坐開始閱讀，盡情沉浸在書香世界中。

盧市長出席「閱讀總圖 市民上架」活動，現場還有石虎家族與人氣角色貓貓蟲咖波氣偶同樂，書香滿溢、笑聲不斷。

試營運期間，也在10月31日、11月1日舉辦2梯次的「夜宿綠美圖：魔法書頁大冒險」，讓孩子在綠美圖裡搭起住宿帳篷，欣賞劇團帶來的精彩演出，還能參與闖關遊戲與導覽，搶先認識綠美圖空間特色，晚上則在書本環繞中入夢，度過有趣又難忘的一晚。隔日早晨，則有「小小館長體驗」，小朋友化身一日館長，體驗上架書籍、幫民眾借還書，藉此了解圖書館的工作流程，寓教於樂的沉浸式體驗，深受大小朋友喜愛。

「夜宿綠美圖」活動，以劇場、闖關遊戲與導覽，讓親子在夜間的圖書館共譜奇幻夜。

此外，美術館於10月28日至11月16日推出「打開，我們的美術館：與綠美圖相遇的N種方式」，邀請文學家、影像導演、表演藝術家等為綠美圖創作特色作品。11月15日及16日也舉辦「交會之所──打造共融的文化場域」國際論壇，作為試營運壓軸活動，邀請來自10個國家，共12位國內外重要藝術機構館長、策展人及專家學者等擔任發表人，引領與會者一同思索當代文化場館的多元定位與發展。

打開，我們的美術館系列活動之一「由內到外：寫生馬拉松」，邀請民眾於綠美圖文化之森中庭中感受風景的流動。

綠美圖於正式開館後，也將啟動更豐富多元的展覽、活動，邀請市民一同走進這座城市新地標，凝聚閱讀與藝術、啟發創意與想像，為台中藝文美學發展翻開精彩的新篇章。

小朋友們在「閱讀總圖 市民上架」活動中一起接力傳遞書本， 親手將書籍上架。

綠美圖小檔案

．正式開館日：2025年12月13日下午1點

．臺中市立美術館開館時間：週二至週日9:00~17:00、週六9:00~20:00，週一休館，國定假日照常開放。

．臺中市立圖書館開館時間：週二至週六8:30~21:00、週日8:30~17:30，週一及國定假日休館。

．交通方式：可搭乘高鐵、捷運、公車或自行開車前往，詳請請掃描QR Code參考官方交通指引。