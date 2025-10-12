2025台中國際動漫博覽會 「漫想・傳說」編織漫博新篇章

【撰文｜鄒明珆、攝影｜江茗洋、圖片提供｜台中市政府新聞局】

2025台中國際動漫博覽會以「漫想・傳說」為主題，精選11部具代表性的台灣原創漫畫，透過圖像敘事的力量，串聯起跨越時空的文化記憶與創意想像。活動期間更安排動漫音樂會、名人講座、動漫偶像表演與創意市集等精彩活動，期盼為動漫迷帶來豐富多元的參與體驗。

-----------

9月13日在台中市政府市政大樓惠中樓一樓登場的「2025台中國際動漫博覽會」，於9月21日劃下完美句點。台中市作為國家漫畫博物館的所在地，每年舉辦的國際動漫博覽會不僅滿足動漫迷的期待，也是全民共享的文化嘉年華。無論是資深動漫迷、親子家庭或是初次接觸動漫的觀眾，都能在展場中找到共鳴。

台中國際動漫博覽會在台中市政府市政大樓登場。

2025台中國際動漫博覽會的策展人劉定綱指出，「傳說」是人類最古老的故事形式，承載心理與文化的深層記憶，本次展覽正是藉由漫畫與創作，讓觀眾重新感受這股來自集體心靈的力量。他強調，無論源於神話歷史，抑或是回應當代現實挑戰，這些作品都展現了創作者在時代中尋找靈感的軌跡。因此，本次博覽會也依循「傳說」主題規劃三大展區——「傳說之始」、「傳說之源」與「傳說之森」。

盧市長特別扮演《寶可夢》的小智出席開幕記者會。

以「漫想・傳說」串起三大展區

「傳說之始」展出以神話、歷史與社會議題為發想題材的傳說漫畫作品，包括改編經典歷史人物的《大仙術士李白》系列最終章、以大航海時代為背景的《1624男人與島》、以及融合古典小說與現代想像的《大西遊》、《無上西天》等，重現創作的磅礴氣勢。也有直面環境議題與社會課題的《蔚藍紀元》、《不朽與獸之歌》與《超齡有什麼關係》，彰顯漫畫作為回應現實的媒介。特別值得一提的是，作為本屆活動的主視覺繪師Blaze Wu繪製的《波西傑克森》台灣版封面首次展出，不僅再現書中經典橋段，更引領觀眾走入奇幻宏偉的冒險旅程。

2025台中國際動漫博覽會不僅有Cosplay快閃，更有許多民眾Cosplay到場熱情參與。

「傳說之源」聚焦「台中原創漫畫補助計畫」與「台中動畫製作計畫」的成果，同時展出在地模型師的巧思之作。台中市政府新聞局自2020年起首創漫畫補助計畫，迄今已補助69件作品，為新銳與資深創作者提供能量支持。此展區展示的從漫畫、動畫到立體模型的完整鏈結，映照台中市在人才培育與產業能量上的累積。

Cosplay扮演鬼滅之刃人氣角色快閃參與2025台中國際動漫博覽會。

「傳說之森」則是一片漫畫閱讀森林，超過百部台灣漫畫作品在此展出，民眾能在此自由翻閱，感受台灣漫畫厚實的創作能量。

動靜皆備的多元活動

除了靜態展覽，博覽會也規劃了多元豐富的活動。9月20日的「動漫音樂會」是最大亮點，日本《寶可夢》主角小智的聲優與主題曲原唱松本梨香首次在台中開唱，勾起世代粉絲的青春回憶。還有DJ Jeff Hazama領軍的即興宅舞大開跳，帶領觀眾隨機上場，感受熱血舞力時刻，搭配人氣動漫偶像團體接力演出，讓動漫音樂與青春能量在舞池中全面引爆。

動漫偶像兔兔夢娜快閃演出，用熱情歌聲和粉絲零距離互動。

「動漫名人講座」系列活動則邀請漫畫家曾建華、中原大學通識教育中心助理教授周文鵬，以及金漫獎得主左萱、葉明軒與李隆杰，探討漫畫誕生過程、動漫文化發展與漫畫對青年創作者的意義。日本動畫導演吉平直弘與作曲家片山修志的對談，更向大眾揭示動畫與音樂如何合力構築熱血傳說。

身為《寶可夢》主角小智的聲優與初代主題曲原唱的松本梨香，首度蒞臨台中開唱，帶粉絲們重溫充滿熱血感動的青春記憶。

現場還有Cosplay快閃、動漫偶像音樂肥皂箱與動漫文創市集，觀眾在熱鬧的動漫氛圍中，挖掘原創周邊、插畫小物與手作模型，把熱血與感動一次帶回家。

城市中的動漫力量

台中國際動漫博覽會逐年累積城市品牌效應，不僅是動漫愛好者的年度盛事，更推動文化觀光與跨界交流。來自各地的旅客因展會走進台中，順道探索美食、景點與商圈，讓動漫與城市風景交織，形塑出別具特色的文化軌跡。同時，也肩負起動漫教育與產業推動的角色，透過活動的結合，不僅為青年創作者搭建交流的平台，也鼓勵更多新生代投入，讓台中逐步成為台灣動漫文化的重要據點。

松本梨香與台下觀眾合影。

在「漫想・傳說」的舞台上，觀眾不只是旁觀者，更是共同編織傳說的一份子。從漫畫展區的創作能量到舞台活動的熱力，再到城市文化的擴散，2025台中國際動漫博覽會不僅是一場展覽，更是一段台中與動漫共譜的文化篇章。