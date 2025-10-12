傳承國寶級工藝 技藝薪傳 職人新秀大展好手藝

【撰文｜張名榕、圖片提供｜台中市政府勞工局】

「114年職人傳承新秀選拔活動」結果出爐！得獎作品豐富精彩，大甲藺草編織與原住民族傳統編織各有千秋，糕餅點心類表現搶眼，展現在地特色與傳統工藝，年輕新秀的出色表現，更彰顯「世代相傳」的美好價值。

邁入第五屆的職人傳承新秀選拔，強調「技藝傳承」與「在地連結」兩大核心精神，分為「編織」、「花藝」、「金工」、「皮革製作」、「藝術砌築」、「糕餅點心」等6種職類，由專業職人與年輕新秀兩人組隊繳交作品提案，再由專家學者評選，今年共計26組，52位職人新秀贏得榮耀。

國寶神手、原民職人 共譜編織美學

1960年代，大甲的藺草編織工藝聞名全台，藺草韌性強不易斷裂，又能吸濕、除臭，非常適合編織成日常用品，編織主流從早期的草蓆、背袋，逐漸發展成精緻手工草帽，耐用美觀的藺草帽，一時之間蔚為風潮。

直至今日，仍有不少職人默默傳承藺草技藝，今年獲獎的林惠津堪稱國寶級神手，她自幼隨母親學習藺草編織，投入編織教學超過20年，這回帶領學生鄭雅娟利用三角藺草結合宮燈骨架，編織出古色古香的「圓形宮燈」，燈具點亮時，光影緩緩流轉，氛圍優雅而迷人。

布農族職人方文信利用傳統織網技巧，和新秀陳玉鳳聯手創作。

布農族職人方文信與新秀陳玉鳳，則以「台灣黑熊」為發想靈感，利用傳統織網技巧，做出粗獷質樸的「熊靈之袋」，這款結合山城紋理與原民文化的手工背袋，倒三角的立體結構，猶如黑熊堅實的背肌，黑、白交織的色彩也呼應著黑熊的外型，展現張力十足的獨特美學。

「熊靈之袋」以「台灣黑熊」為發想靈感，利用傳統織網技巧，做出結合山城紋理與原民文化的手工背袋。

百年糕餅傳香 融入台中特色

台中糕餅飄香超過百年，今年選拔活動首度納入的「糕餅點心類」也競爭激烈，烘焙師傅林富國帶著讀高中的兒子林宏軒，共同創作「水湳森林彩虹千層酥」，以中央公園為主題，酥脆捲心餅搭配花朵造型餅乾，營造夢幻森林的唯美意象。

林富國（右一）與林宏軒（左一）父子檔以中央公園為主題，製作酥脆捲心餅搭配花朵造型餅乾參賽獲獎。

鴻鼎菓子執行特助朱泰源，則和同仁張芯萍製作「麻芛地瓜曲奇」，融入台中獨有農產，鹹甜交織出絕佳風味。

「水湳森林彩虹千層酥」，以中央公園為主題，酥脆捲心餅搭配花朵造型餅乾，營造夢幻森林的唯美意象。

特別的是，「職人傳承新秀選拔活動」許多得獎者皆由過往獲選的職人推薦參賽，展現前輩提攜後輩的心意，也呼應「技藝薪傳」的精神，透過新舊思維碰撞出更精彩的創意火花。