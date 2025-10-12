陪伴長者走出家門 綠色照顧站 社區裡的暖心依靠

快訊

聯合新聞網／ 漾台中
龍井綠色照顧站屢獲中央頒獎肯定。
【撰文｜鄒明珆、攝影｜莊震烽、圖片提供｜台中市政府農業局】

台灣已於2025年正式邁入「超高齡社會」，如何讓長者在熟悉的土地上安老並延續生活價值，成為地方政府的重要課題。台中市政府農業局輔導各地農會推動的「綠色照顧站」，以農業與自然環境為基礎，結合健康促進概念，打造高齡者能安心參與的生活場域。透過自然體驗、人際互動與多元課程，協助長者在地健康老化，同時凝聚社區力量。

面對人口老化與資源流失的挑戰，農業部透過「綠色照顧站計畫」，結合在地農會的力量，以農業多功能特色翻轉高齡者孤獨、資源不足的困境。台中市政府農業局也積極響應，截至今年8月為止已輔導台中市各地農會設置9個「綠色照顧站」，舉辦園藝、食農教育與文化活動，讓長者在社區找到歸屬感與生活重心，不僅展現地方特色，更屢獲農業部頒獎肯定。

龍井綠色照顧站擁有健全的志工體系與豐富課程，讓長者在社區找到生活重心，同時凝聚社區力量。
社區參與讓長者更有活力

其中，大雅綠色照顧站，以「活到老、學到老」為核心精神，安排健康促進、文化傳承與休閒活動等多元課程，讓長者在學習與互動中持續參與社區生活，並促進世代的交流，營造高齡友善的氛圍。除了課程，長輩們也藉由展演與社區參與，展現自我價值並延續生活熱情。

最具特色的，就是自2013年成立的「忠義不老戰鼓隊」。鏗鏘的鼓聲，不僅象徵長者團結與永不服老的精神，也凝聚社區力量，讓人看見高齡者依然能以活力和熱情回饋社會。

大雅的忠義不老戰鼓隊，透過演出讓人看見高齡者的活力和熱情。
志工力量照亮農村高齡生活

以健全的志工體系與豐富課程著稱的龍井綠色照顧站，自成立以來，農業志工隊成為運作的重要支柱，目前已有逾百位志工投入。他們不僅支援課程推動，也與長者建立深厚情誼，讓服務成為互相陪伴的力量。站內規劃園藝療育、食農教育及農務體驗，讓長者在友善環境中獲得身心療癒，同時促進社區共學。例如龍津家政班，以環境永續農業資源再利用，邀請長輩參與如水稻收割後再利用的手作課程；龍井志工隊更帶領長輩參與繪本故事分享、話劇演出與音樂表演，展現農村文化與生命力。這樣充滿活力的成果，也讓龍井綠色照顧站連續3屆榮獲農業部「十大綠色照顧優良典範」，成為台中市推廣綠色照顧的重要示範據點。

綠色照顧站以農業為本，串聯健康與社區，讓高齡者在熟悉土地上安心生活，不僅照顧長者，也為農村注入永續新能量。

《漾台中》2025年10月號NO.39
漾台中

追蹤

