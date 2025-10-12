台中國際機場旅客數翻倍 省時又省錢！台中出發飛日韓超方便

【撰文｜邱子齊、攝影｜江茗洋、圖片提供｜台中市政府觀光旅遊局】

想出國度假卻不想花大把時間在機場轉乘上？台中國際機場已成為中部旅人最便利的出發點！不僅是國際旅客入境台灣的便利選擇之一，而且航點選擇越來越多，包括日本、韓國、越南、泰國等人氣旅遊國家皆有直達航班，還能快速抵達中國、香港與澳門。現在就從台中起飛，把握旅行的美好時光。

--------

台中的天空越來越熱鬧！根據交通部民用航空局統計，2024年台中國際機場總旅客數為212萬1,825人次，其中國際及兩岸航線旅客數就有109萬4,005人次，較2023年增加134.82％。而且，現在無論是出入境，其實都可免去舟車勞頓，直接從中部出發也能輕鬆飛往國外各大熱門城市。

台中國際機場是中台灣重要的國際門戶。

亞洲多點直航 台中出發最輕鬆

身為中台灣重要的國際門戶，台中國際機場航點越來越豐富，前往中國、香港、澳門，日本、韓國、越南、泰國等地，從台中就能直飛，讓旅程從家門口就開始。

中部旅人從台中國際機場出發，不需要舟車勞頓，輕鬆飛往國外各大熱門城市。

其中，最吸引人的莫過於日本航線。今年7月台灣虎航新開的名古屋航線，讓中部旅客多了一個直飛選擇；星宇航空則帶來更多驚喜，不僅能飛往海風拂面的沖繩、國際港口城神戶，還能一探四國高松的烏龍麵魅力。想吃、想玩、想放鬆，只要從台中起飛，不用半天就能抵達。

當然，不只有日本！韓國的首爾、大邱、濟州島，越南的胡志明市、河內、富國島，以及陽光海灘滿滿的泰國普吉島，從台中國際機場出發，也都有航班可輕鬆直達。德威、越捷、虎航、泰國獅子等多家航空公司齊聚，提供多元班次，不論是熱愛購物、美食、文化探索，或單純想度假放空，只要從台中就能搭機出發。

登機證在手 旅遊優惠帶著走

除了國人出國便利，外國人來台灣玩，選擇台中國際機場入境，除了玩中部超方便，更有專屬優惠！現在只要搭乘指定航線，登機證就能化身旅遊護照，帶來滿滿好康。

今年搭乘大韓航空，選擇台中國際機場入境，都有好吃好玩專屬優惠。

如澳門航空自2025年5月15日至2026年4月30日推出的「登機證優惠方案」，凡持澳門航空任一航線登機證，就能在60家以上台中在地合作商家享受專屬折扣，範圍涵蓋美食餐廳、特色伴手禮店到購物好去處，讓旅客邊玩邊吃，帶回滿滿的台中滋味。大韓航空也推出誘人的優惠活動，即日起至2025年12月31日止，凡出示登機證，即可於18家在地特色業者享有獨家優惠，舉凡精緻餐飲、住宿、在地購物、便利交通或觀光體驗，都能享受貼心折扣，讓旅客在探索台中時，更多了一份驚喜。

澳門航空自2025年5月15日至2026年4月30日推出的「登機證優惠方案」，凡持澳門航空任一航線登機證，就能在60家以上台中在地合作商家享受專屬折扣。

快歡迎呼朋引伴搭機，從下飛機抵達台中的那一刻起，就享受在地的熱情與驚喜，一起大玩台中！

--------

台中國際機場定期國際航班

日本 ：名古屋、沖繩、神戶、高松

越南 ：河內、胡志明、峴港、富國島

中國 ：南京、香港、澳門

韓國 ：仁川、濟州

--------