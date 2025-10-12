石岡熱氣球嘉年華 「蜜柑狗狗」萌趣加持

【撰文｜趙心寧、攝影｜江茗洋】

熱氣球在晨光中冉冉升空、黃昏中點亮天際，呈現一幅繽紛夢幻的美景，2025年的石岡熱氣球嘉年華活動，除了熱氣球體驗，還有卡司強大的音樂會、精彩的焰火和光雕秀，結合野餐活動再搭配小丑魔術、雜耍、街頭藝人演出，為民眾帶來視覺與聽覺雙重享受，是石岡最繽紛浪漫的盛典。

2025年石岡熱氣球嘉年華於 8 月31日熱鬧落幕，總造訪人次創歷年新高，人氣爆棚！為期三天的熱氣球嘉年華活動，最讓人難以忘懷的景象，就是來自日本愛媛縣的超人氣吉祥物——蜜柑狗狗（みきゃん，Mikyan），化身造型熱氣球，首度在台中亮相，搭配石岡吉祥物「水滴寶寶」等15顆迷你造型熱氣球，繽紛接力在台中市石岡區土牛運動公園升空。許多民眾形容，當太陽緩緩升起、氣球在晨霧中點亮色彩，宛如置身歐洲般浪漫。

來自日本愛媛縣的超人氣吉祥物——蜜柑狗狗（みきゃん，Mikyan），化身造型熱氣球，首度在台中亮相。

今年度石岡熱氣球嘉年華能邀請到來自愛媛縣的蜜柑狗狗，背後源於台中與日本長年的密切聯繫。在2007年，石岡區便與日本鳥取縣三朝町締結為姊妹市，雙方在農產、觀光、文化等領域交流不斷。本次加入來自日本的熱氣球，象徵兩地友誼歷久彌新。而「蜜柑狗狗」造型熱氣球的心型小鼻子、柑橘葉造型的耳朵，在藍天映襯下格外討喜，彷彿正向著台灣民眾熱情揮手。

由於石岡區是台灣椪柑的重要產區，每年11、12月將迎來豐收季，因此天空上飄浮的「蜜柑狗狗」與地面上的柑橘樹互相輝映，別具意義，也藉此傳遞出溫暖、陽光與友善的意涵。

煙火、光雕秀、音樂會

精彩表演輪番登場

今年的石岡熱氣球嘉年華每天早晨與黃昏時段，各規劃有熱氣球升空繫留體驗，讓民眾在高空視角欣賞台中的遼闊風光，在眼前鋪展成一幅畫卷。

雖然熱氣球繫留體驗名額一開放就秒殺，但仍吸引許多民眾到場，在石岡河濱公園的寬廣草地上，悠閒地鋪上野餐墊，仰頭欣賞五彩繽紛的熱氣球點綴天空，並沉浸在音樂與表演中。

第一天的開幕式，台中市長盧秀燕邀請移居台中的藝人夫妻檔阿Ben、徐小可參與盛事，與群眾一同迎接熱氣球升空的壯闊場景。晚間音樂會邀請到「電音女神」向蕙玲、實力派歌手陳孟賢，以及人氣樂團甜約翰，帶來熱鬧序曲。

盧市長邀請藝人夫妻檔阿Ben、徐小可一起迎接熱氣球升空。

第二天的舞台更顯震撼，近年竄紅的獨立樂團南西肯恩、唱紅多首流行金曲的歌手陳勢安接連登場，熟悉的旋律讓全場跟著大合唱。壓軸由台中在地饒舌團體玖壹壹登場，掀起高潮。音樂聲尚未散去，夜空已綻放長達8分鐘的煙火秀，聲光流轉令人驚艷，讓許多民眾忍不住拿起手機錄下這難忘的夜晚。

白天有繽紛熱氣球，夜晚則有絢麗煙火，為難忘的一天劃下句點。

最後一天的活動則主打親子同樂，午後登場的野餐音樂會，從小丑魔術、雜耍表演，到街頭藝人的輕快演唱，帶來輕鬆愉悅的氛圍。草地上，小朋友追逐著泡泡嬉戲，父母在野餐墊上分食水果與飲料，不時傳來孩童的歡笑聲。有人乾脆躺下，靜靜看著藍天與熱氣球交織的景象，享受屬於夏日的從容。夜幕低垂後，壯觀的光雕與噴火秀將氣氛推向最高潮。燦爛的火焰與絢麗的光束，猶如為石岡夜空穿上一層絢爛彩衣，大小朋友看得目不轉睛。對許多家庭而言，這場活動是暑假尾聲最美好的一段記憶，不必遠赴台東，就能在台中享受熱氣球的浪漫。

中台灣熱氣球之都 讓幸福升空

石岡熱氣球嘉年華不只是觀光盛會，更是許多人心中的浪漫象徵。今年特別安排的「空中聯合婚禮」有六對幸運的新人參與，成為動人亮點。當熱氣球緩緩升空，新人們在百名親友與民眾的見證下，於藍天白雲間互許終身，現場氣氛浪漫又溫馨。石岡原本就因有「情人木橋」而頗具人氣，如今再添空中婚禮的祝福，山城小鎮更添愛戀氛圍。

對台中居民來說，石岡熱氣球嘉年華已是重要節慶，不少人每年都到場同樂，與五顏六色的熱氣球合影。

對台中居民來說，石岡熱氣球嘉年華已是重要節慶，不少人每年都到場同樂，與五顏六色的熱氣球合影，留下專屬的年度回憶。今年活動更吸引近31萬人次參與，突破紀錄，再次證明台中已成功打響「中台灣熱氣球之都」的名號。

對參與的家庭而言，這是孩子假期裡的美好回憶；對新人而言，則是愛情最浪漫的見證；對石岡而言，更是一場連結世界、展現在地風情的嘉年華。明年，這片山城天空，還將帶來什麼樣的驚喜？值得我們一同期待。