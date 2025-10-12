打造台中國際動畫影展的「有感世界」 視覺藝術家安哲Ahn Zhe創作漫遊

【撰文｜鄒明珆、圖片提供｜安哲Ahn Zhe】

從插畫、繪本到動畫設計，視覺藝術家安哲以細膩的筆觸，在不同媒材間自由穿梭。跨領域對他而言，不是切換身分，而是找到最適合的表達方式。今年，安哲更受邀為台中國際動畫影展設計主視覺，以「有感世界」為題，透過一隻閉眼感知世界的啄木鳥，邀請觀眾在資訊洪流中重新找回內心的感知力。

「如果我想說一個故事，我會思考哪個方式最合適。可能是插畫，也可能是繪本或動畫。」安哲表示，對於擅長插畫、繪本與動畫設計等創作領域的他而言，不一樣的媒材只是不同表達方式的選擇，關鍵在於如何找到最適合的形式，這份靈活使他能自在地在不同創作場域遊走，也因此有機會為今年台中「TIAF台中國際動畫影展」設計主視覺。

為台中國際動畫影展注入有感視覺

邁入第11屆的TIAF台中國際動畫影展，是全台唯一以「動畫」為主題的城市影展，於10月11日至18日在台中大魯閣新時代威秀影城舉辦，不僅短片競賽備受矚目，本屆更首度設立「長片競賽」，多元的參賽作品突顯了當代動畫的創新與多變，共計有63部短片、5部長片脫穎而出。例如長片作品有日本家喻戶曉的工作室Studio4℃最新作品《ChaO》、入圍本次安錫動畫影展的法國動畫長片《My Life in Versailles》；短片作品有甫獲安錫國際動畫影展SACEM 最佳原創配樂獎的《Dollhouse Elephant》及評審團特別提及獎《Psychonauts》；台灣作品則有由資深導演黃小珊執導且獲金穗大獎及觀眾票選獎雙料獎項《風的前奏》、台荷跨國合製紀錄式動畫短片《IMMATURE》，以及導演葉昭均的《Dancing in the Rain》等，顯見台中國際動畫影展提供國內外動畫創作者嶄露頭角的機會，已成為亞洲地區動畫盛會之一。

安哲肯定地表示：「影展提供創作者難得的舞台與交流機會，還有多元的競賽單元；對民眾來說，也能看見那些小眾、獨立且具實驗性的作品。這些內容在網路上不容易找到，但在影展裡能一次接觸。」

因此，安哲以「有感世界」為主軸，替今年台中國際動畫影展的主視覺畫面創造出一隻用雙手遮蔽雙眼、以心感受世界的啄木鳥，象徵在資訊爆炸的時代，唯有暫時遮蔽視覺，才能開啟內心的感知力。安哲解釋：「當我們把眼睛蓋起來，也許就能在雜亂的一切中找到新的角度，從而延伸更多想像。」

安哲為今年台中國際動畫影展設計主視覺，巧妙地融入台中的元素主視覺設計呼應台中的城市精神，也展現其一貫的溫潤筆觸。

設計中，安哲也巧妙地融入台中的元素，重新詮釋台中國家歌劇院的曲面窗型與玻璃牆面，讓建築成為畫面中的一部分。他分享：「台中這座城市給我一種高挑、通透的感受，也與歌劇院的設計理念不謀而合。」這樣的詮釋，不僅讓主視覺設計呼應台中的城市精神，也展現其一貫的溫潤筆觸。

遊走不同創作場域說故事

其實，安哲的創作種子，早在學生時期便已萌芽。當時，他沉迷於東歐獨立動畫——波蘭、捷克充滿自由與實驗精神的作品，深深影響了他的美學觀，因此安哲選擇就讀美術班，進入畫室學習，並在大學階段探索平面設計與視覺傳達，嘗試將腦海中抽象的情緒，轉化為具象的藝術表達。

他坦言，雖然從求學以來，創作的感覺一直存在，但要將內心感受完整呈現，需要時間的醞釀。踏入職場後，他進了動畫產業工作5、6年，這段經歷成為日後的重要養分，「我開始把在公司學到的分鏡、節奏與製作方式，融入到自己的創作裡，讓靜態插畫也能有動態的韻律感。」安哲認為，也是在25、26歲之際，他才真正能以「作品」之姿發表自己的創作。

耐心等待作品「最合適的狀態」

2014年，河馬「阿河」在運送過程中兩度摔落，最後死在魚塭，這個新聞事件引發社會熱議，也讓安哲產生強烈感受。「當時我在想，如果我是阿河，受了傷正在承受巨大痛苦，卻每天都有那麼多人拿手機拍照打卡，那會是麼樣的感覺？」於是，他將自己從一般觀眾的身分拉到「地球公民」的角度，希望為阿河留下故事。這個想法，是安哲創作繪本《阿河》的起點。

安哲的繪本代表作《阿河》前後歷時6年，反映他選擇用自己的節奏面對創作。

然而，從構思到成形並非一蹴可幾。安哲反覆嘗試不同的表達方式，思考是該以插畫、繪本，還是短動畫來呈現？直到2018年，他在一週內完成5幅畫作，並獲得義大利波隆納插畫獎肯定，這才逐漸匯集為無字繪本，並於2020年正式出版。前後歷時6年，但他從未覺得停滯不前，而是等待「最合適的狀態」出現。

安哲表示：「對我來說，創作不會是能量問題，而是節奏問題。當狀態到了，作品就自然流洩而出。」這份對時間與創作的耐心，正反映他對藝術的態度——不強迫、不急躁，而是相信每個作品都有它應該出現的時機。

創作是生活的綜合體

在2019和2020年，安哲也分別以《月球之旅》和《唐吉訶德》為靈感，為金馬奇幻影展操刀設計主視覺。 回首這一路的創作歷程，安哲對創作已有更深層的理解。「創作已經和我的生活分不開了，它就像是我關心事物的綜合體，包含感受、回憶、經驗與觀察。如果我不在意某件事，它就不會成為我的創作元素。」

安哲於2020年替金馬奇幻影展設計之主視覺。

安哲強調，接案與創作並不是絕對衝突的選擇。年輕時，他為了探索可能性而廣泛接案；如今，他更懂得審視專案的創作空間，從中判斷能否容納自身想法。「審美觀和文化一樣，會隨著時間慢慢蛻變，所以我不會覺得某種表現方式才是唯一正確，只是符合當下情境而已。」

安哲正著手完成籌備4年的新繪本作品，預計於今年出版。

目前，安哲正著手完成籌備4年的新繪本作品，預計於今年出版。一如既往，他選擇用自己的節奏面對創作，不急不躁，等待每個作品自然成熟的時刻，正如那隻閉眼感知世界的啄木鳥，在喧囂中找到內心的寧靜，用最真實的感受，創造出觸動人心的藝術作品。