驚喜探索海底世界 海線絕美新地標！暢遊台中海洋館

【撰文｜張名榕、攝影｜莊震烽】

海線全新人氣景點「台中海洋館」開幕，數千隻水母在全台最大的水母展示缸漂浮舞動，氣氛如夢似幻，「黑潮之海」巨型大洋缸搭配震撼投影，彷彿潛入太平洋與魚兒一起優游，還有可愛企鵝與豐富的海洋生物，精彩亮點看不完！

--------

座落在台中市清水區的台中海洋館，外型質樸的灰色調建築有如一顆粗獷的巨岩，風格自然簡潔，建物設計靈感來自「大甲溪的石頭」，石頭從山澗溪流一路沖刷到港灣旁，呼應海線地形特色，也讓人聯想到水中生物隨著大自然遷徙的過程。

大甲溪是中部重要的母親之河，台中海洋館的展示內容以「大甲溪流域」為起點，串連「高美濕地」與「台中港」的環境特色，打造六大展示亮點，包括「台中河川展區」、「室內濕地體驗潮汐池」、「水母主題展區」、「開放式企鵝展示空間」、「鯊魚虛實展示缸」、「璀璨珊瑚展示區」，透過趣味多元的展覽與體驗，介紹水中生物與生態環境。

全台唯一的室內濕地體驗潮汐池，讓遊客可以身歷其境感受潮間帶生態。

此外，台中海洋館更突破傳統水族館展示形式，大量採用「開放式缸體」，遊客能用豐富的視角觀察，貼近海洋生物的一舉一動。館內規劃3座「開放實驗室」及1間「水生生物收容中心」，強調海洋保育與永續的重要性，多管齊下，打造寓教於樂的生態教育場館。

漫遊河川、濕地

身歷其境體驗生態環境

進入台中海洋館，遊客穿越波光粼粼的長隧道，展開精彩的海底冒險。首先抵達的「台中河川展區」，高低錯落的22座蓮型展缸，代表著大甲溪的海拔變化，透過懸浮在半空中的透明缸及錯落於其中的微景世界，遊客除了解台灣本土水生動物外，亦可了解大甲溪流身為台中生態命脈的重要性。

遊客在台中河川展區，可近距離欣賞半透明蓮型展缸中的台灣本土水生動物。

走上4樓「濕地區」，來到全台唯一的「室內濕地體驗潮汐池」，光腳踏入人工濕地，隨著時間變化感受潮汐的漲退起伏，雙足踏在清涼水中，窗外是高美濕地的壯闊景色，在藍天白雲映襯下，白色風車迎風旋轉，美不勝收。人工濕地旁則展示彈塗魚、招潮蟹、水筆仔等各種潮間帶生物，遊客彷彿身歷其境，走入生機蓬勃的潮間帶世界。

走到濕地區的最後，還有長達7公尺的花園鰻展示缸，外型細長的花園鰻喜歡群聚在砂地中，僅露出頭部覓食、觀察環境，感知到危險會快速將頭縮進砂內，上下起伏的動作逗趣可愛，獨特外型與動作廣受遊客喜愛。

企鵝、鯊魚、珊瑚近在咫尺

多視角觀賞海洋生物

活潑的麥哲倫企鵝是台中海洋館的人氣明星，館內首創「開放式企鵝展示空間」，下方有透明觀景隧道，上方則設置觀景平台，不遠處還有階梯式座位，讓遊客以多角度觀察企鵝的日常，無論是走起路來搖搖晃晃的可愛模樣，或是下水後，身手矯健的帥氣泳姿，一舉一動盡收眼底。

「璀璨珊瑚展示區」設有立體珊瑚展示缸，在神秘藍光籠罩下，美麗繽紛的珊瑚有如寶石閃閃發光，鮮豔的小丑魚穿梭在彩色珊瑚間，氣氛悠閒放鬆。另一頭，「鯊魚虛實展示缸」則以環景展缸搭配投影牆，營造出深海獨有的神秘氣息，遊客能近距離觀察灰貂鯊和條紋狗鯊，欣賞海洋掠食者的傲然英姿。

全台最大夢幻水母缸

人氣打卡熱點

台中海洋館擁有全台規模最大，物種最豐富的「水母主題展區」，寬達8公尺的巨型水母展示缸中，數千隻海月水母靜靜漂浮，搭配360度的沉浸式互動投影，半透明大小水母閃著晶瑩微光，在四面八方徘徊，遊客從頭到腳有如置身深藍色海底世界中，虛實交錯，美麗又夢幻的氛圍令人流連忘返，成為全館人氣最高的打卡熱點。

寬達8公尺的巨型水母展示缸，搭配360度的沉浸式互動投影，讓人彷彿置身海底。

水母區共展出20種以上的水母，包括台灣首度展出的「烏鴉帽水母」，猶如烏賊的模樣獨特又可愛；相較烏鴉帽水母的迷你體型，外型粗獷吸睛的「南美洲海刺水母」，堪稱水母中的巨無霸。此外，像砲彈般橫衝直撞的「砲彈水母」、觸手又細又長的「大西洋海刺水母」與造型逗趣的「荷包蛋水母」也吸引不少遊客駐足觀賞。

展區旁還設有「水母實驗室」，是台灣養殖水母的核心技術基地之一，透過觀察窗，可以看見飼育員細心照顧、培育海洋生物，讓遊客了解海洋生態保育的重要性。

潛入黑潮之海

探索湛藍太平洋

這場海底冒險最後的重頭戲「黑潮之海」，是高7公尺、寬10公尺的巨型大洋缸，匯集溫暖黑潮孕育出的各種生物，超過40種魚類在水中自在穿梭，構成療癒美麗的海洋世界。更精彩的是，海洋館透過投影，將旭日東升、鯨鯊悠遊等場景與大洋缸完美融合，壯闊的聲光效果，彷彿將整座太平洋搬到遊客眼前，令人驚豔萬分。

高7公尺、寬10公尺的巨型大洋缸「黑潮之海」，有超過40種魚類在水中優游。

終點站「海洋學園」，則利用互動投影搭配觸控面板展示海洋生態，拉近人類與海洋的距離，適合親子共同學習。逛完海洋館，遊客還能在館內的藍鯊咖啡Bar、潮汐餐廳、海景咖啡廳，品美食、賞風景，或是到鄰近的梧棲觀光漁港、梧棲海洋驛站、高美濕地等景點一遊，完整體驗台中海線的魅力。

座落在台中市清水區的台中海洋館，外型質樸的灰色調建築有如一顆粗獷的巨岩，風格自然簡潔。

為了讓海線旅遊更便捷，台中市政府跨局處合作，包含觀光旅遊局、建設局、交通局等單位齊心完善周邊交通建設，包括完成館前道路銜接北堤路工程，規劃178、179、309、679（含副）及688（含副）等5條公車路停靠海洋路「台中海洋館」站；與台中海洋館步行約300公尺的梧棲觀光漁港亦有123、307共2條公車路線接送到站；館區周邊更設置具海洋景觀特色的公車候車亭，為遊客打造舒適便捷的交通環境。歡迎全台各地遊客搭乘大眾交通運輸工具，來台中海洋館探索奇幻美妙的海洋世界！